2018-12-28 07:45:40 来源：Mtime时光网
《雷霆沙赞！》SDCC预告片
编辑：日灼
导演：大卫·F·桑德..
主演：扎克瑞·莱维
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Mark Strong
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克里斯照破
1分钟前
这个肌肉太假了，很怀疑到时出来的成品电影会如何。
奥林匹斯之光
45分钟前
马克叔不是被地雷炸死了吗？
TonyRaj
1小时前
这个人怎么看都不像超级英雄。
想飞的鱼86
我就想看看这个大人怎么演出孩子内心的感觉
老斑鸠
总觉得小孩子获得超能力然后可以变身为一个肌肉熟男的设定很工口。
玄武門的竊國大賊
合家欢爆米花 能吃 去他的暗黑风
亚洲之鹰001
2小时前
“希瓦纳博士从此自修成才，成为一名邪恶的魔法师。”和主角毫不费力就获得超能力相比，这反派才是值得我们学习的啊，满满的正能量。
jun_sky
马克·斯特朗,基本都是绿叶的存在
杰克的盲肠
现在才知道他是麦瑟尔夫人里面的医生
匿名1小时前
我也是
荷兰猪兔子1小时前
dis·
沙赞最大的超能力，就是穿越。。。亲，你怎么穿越到海扁王剧组了？
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