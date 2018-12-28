反派登场！DC"雷霆沙赞!"曝新剧照

沙赞与希瓦纳博士激烈对抗









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全新片场照 全新片场照





《雷霆沙赞！》SDCC预告片 电影版中，希瓦纳博士博士的设定与漫画有较大不同。原作中希瓦纳博士痴迷魔法，发现了被封印的黑亚当古墓，在释放黑亚当时被闪电封印击中右眼，从而得到可以看穿魔法和魔物的眼睛。





而在电影中，希瓦纳博士被设定为沙赞之力原来的继承人，但后来巫师沙赞将力量传给了比利·巴特森，希瓦纳博士从此自修成才，成为一名邪恶的魔法师。希瓦纳博士将是沙赞面对的第一个敌人，两人之间的交锋值得期待。



