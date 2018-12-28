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反派登场！DC"雷霆沙赞!"曝新剧照

马强叔化身希瓦娜博士 与沙赞正面对抗

2018-12-28 07:45:40 来源：Mtime时光网

反派登场！DC"雷霆沙赞!"曝新剧照
沙赞与希瓦纳博士激烈对抗

　　时光网讯 DC宇宙的下一部大戏《雷霆沙赞！》上映时间日益临近，越来越多的影片物料曝光。今日，《雷霆沙赞！》曝光一张全新剧照，马克·斯特朗饰演的超级反派希瓦纳博士与沙赞正面相遇。

全新剧照


全新片场照

《雷霆沙赞！》SDCC预告片

　　电影版中，希瓦纳博士博士的设定与漫画有较大不同。原作中希瓦纳博士痴迷魔法，发现了被封印的黑亚当古墓，在释放黑亚当时被闪电封印击中右眼，从而得到可以看穿魔法和魔物的眼睛。

　　而在电影中，希瓦纳博士被设定为沙赞之力原来的继承人，但后来巫师沙赞将力量传给了比利·巴特森，希瓦纳博士从此自修成才，成为一名邪恶的魔法师。希瓦纳博士将是沙赞面对的第一个敌人，两人之间的交锋值得期待。

　　《雷霆沙赞！》大卫·F·桑德伯格执导，扎克瑞·莱维、马克·斯特朗、亚瑟·安其联袂主演，影片将于19年4月5日美国上映，是《海王》之后DC宇宙的下一部电影。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 雷霆沙赞！ DC 超级英雄
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