一旦这些罪名成立，他将面临五年的监禁。





根据《综艺》独家报道，凯文·史派西涉嫌于2016年在马塞诸塞州楠塔基特岛性侵了一名男子，1月7日在马塞诸塞州地区法院将提审这起指控。根据起诉书显示，包括一个视频证据将在出现的庭审上。





凯文·史派西 事情发生在2016年10月31日，受害人是一家餐厅的侍者，事发当天他通过Snapchat平台（色拉布）给女友发送了一段视频，这段视频中，现年59岁的史派西伸手摸了该受害人的下体。





受害人告诉警方，史派西给他买了很多酒将他灌醉，此后脱掉了他的裤子并且袭击了他，受害人向凯文·史派西谎报自己已经23岁，其实事发时他的真实年龄为18岁。他还表示凯文·史派西还吹嘘自己下体的大小。





该男子的女友向警方证实，视频内容中史派西摸了他男友的裆部，当时她还不相信这男友信息里说的这个人真的是凯文·史派西和他的所作所为。





当晚早些时候，两人交换了电话。在经过几分钟的性骚扰后，史派西去了洗手间，后来史派西给男子发短信说：“我想我们已经失去了彼此。”据悉除了这段视频证据外，法庭上还会有男子的室友、餐厅工作人员以及其女友的陈述。





凯文·史派西的律师此前曾表示，视频中只是一个人碰到了另一个人的衣物，并没有人在视频中被摸。









凯文·史派西将面临着对14周岁或14周岁以上的人进行不雅骚扰和攻击的指控，一旦这些罪名成立，他将面临五年的监禁。时光网将持续跟进凯文·史派西涉嫌性侵的相关新闻，请继续关注我们接下来的报道。