台湾女演员柯奂如













据悉，当时钮承泽在拍摄一部名为《情非得已之生存之道》的电影，这部电影几乎是一部钮承泽的半自传影片，他在片中就是出演自己，名为“豆导”（他小名豆子）。《情非得已之生存之道》类似于一部伪纪录片，讲述了豆导在影视圈的艰难打拼，为了拉到电影投资，不得不出钱陪着投资方各种吃喝玩乐，几度沉沦。









柯奂如近照





女演员柯奂如回忆道：“当天去现场拍戏，剧本交代模糊，到了现场才知道要全裸演床戏，导演劝我为艺术献身，不得已就拍了这场戏，结果前后5个小时才拍完。”即使这么多年过去，柯奂如提起这段往事，仍然是心有余悸，她在文章中写道：“如果我继续保持沉默，那跟当年所面对的环境，跟那些沉默的人，有什么不同?”





柯奂如全文:





谢谢你的勇敢，





让 11 年后的我，





有机会再次好好凝视伤口，





唯有好好凝视，才有机会找到出口。





选择逃避，并不会心安，





选择沉默，心里的伤痛，无法自行消失。





我想对你说:





#支持你。





#如果人们怀疑你，我在。





#我和你在一起。





#你是重要，且无需被质疑的。





#你很美，你有价值，你该被尊重。





谢谢这段时间接住我的朋友们。





谢谢陈洁晧先生写的 " 不再沉默 "，给我的启发。









如果我继续保持沉默，





那跟当年所面对的环境，





跟那些沉默的人，有什么不同?





多年后回头再想起自己今天的选择，





定会感到后悔。





至是目前我仅能做的，





我希望能让你知道，你并不孤单，且你帮助了我，谢谢你……





奂如





2018.12.25