台湾女演员柯奂如
时光网讯
据台湾媒体报道，导演钮承泽
目前还因为性侵《跑马》剧组女工作人员而官司缠身，现在又有女演员柯奂如
发文批评钮承泽2007年让她全裸拍戏5小时，给她留下了挥之不去的心理阴影。
据悉，当时钮承泽在拍摄一部名为《情非得已之生存之道》的电影，这部电影几乎是一部钮承泽的半自传影片，他在片中就是出演自己，名为“豆导”（他小名豆子）。《情非得已之生存之道》类似于一部伪纪录片，讲述了豆导在影视圈的艰难打拼，为了拉到电影投资，不得不出钱陪着投资方各种吃喝玩乐，几度沉沦。
因为是大胆直面影视圈的生活，这部《情非得已之生存之道》还获得业内的认可，甚至拿到金马奖最佳影片提名，钮承泽也正式开启了自己的电影之路，之后又导演了令他大红大紫的《艋舺》
。
柯奂如近照
女演员柯奂如回忆道：“当天去现场拍戏，剧本交代模糊，到了现场才知道要全裸演床戏，导演劝我为艺术献身，不得已就拍了这场戏，结果前后5个小时才拍完。”即使这么多年过去，柯奂如提起这段往事，仍然是心有余悸，她在文章中写道：“如果我继续保持沉默，那跟当年所面对的环境，跟那些沉默的人，有什么不同?”
柯奂如全文:
谢谢你的勇敢，
让 11 年后的我，
有机会再次好好凝视伤口，
唯有好好凝视，才有机会找到出口。
选择逃避，并不会心安，
选择沉默，心里的伤痛，无法自行消失。
我想对你说:
#支持你。
#如果人们怀疑你，我在。
#我和你在一起。
#你是重要，且无需被质疑的。
#你很美，你有价值，你该被尊重。
谢谢这段时间接住我的朋友们。
谢谢陈洁晧先生写的 " 不再沉默 "，给我的启发。
沉默的台湾电影圈，是无法像韩国一样，制作出 《熔炉》
的。
如果我继续保持沉默，
那跟当年所面对的环境，
跟那些沉默的人，有什么不同?
多年后回头再想起自己今天的选择，
定会感到后悔。
至是目前我仅能做的，
我希望能让你知道，你并不孤单，且你帮助了我，谢谢你……
奂如
2018.12.25