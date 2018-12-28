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漫威CEO:X战警回归期待已久但还没动手

接下来四年还有14部“漫威电影”要上映

2018-12-28 11:01:34 来源：Mtime时光网

《复联4》之后还有14部"漫威电影"将上映，X战警融入MCU有的是时间。


　　时光网讯 迪士尼收购福斯进入收尾阶段，近日漫威CEO凯文·费奇又被问到X战警角色融入到漫威电影宇宙事，他表示虽然期待已久，但还没具体动手操作。接下来三年又将近14部漫威影业、漫威/索尼、漫威/福斯合作的影片上映，他们确实有很多时间慢慢筹划。

　　“我们被告知，在接下来半年或一年能启动。福斯公司打造的X战警系列很不错，但能回归漫威更是好事，毕竟漫威是创造出这些角色的公司，只是长时间无法使用它。虽然我们期盼已久，但还没开始实际行动。”凯文·费奇在某播客节目中如是说道。

凯文·费奇曾参与过《X战警2》等片

　　值得一提的是，凯文·费奇曾以《X战警2》的联合制片人、《X战警3》执行制片人身份参与过变种人电影，后来才去了漫威影业。他曾给福斯提过这个系列发展规划的建议，但最终未被采纳。不知迪士尼收购福斯后，他的计划会否重新启动。

　　明年6月7日福斯开发的《X战警：黑凤凰》将上映，那时候迪士尼收购福斯已完成，有消息称凯文·费奇已经审阅过《黑凤凰》剧本。

黑凤凰的档期在票房网站Mojo上成了福斯、漫威合作影片

　　在《复仇者联盟4：终局之战》后，根据公开信息和boxofficemojo网站公开的信息，和漫威相关的电影项目有14个（具体以最终上映为准）。

2020年5月1日   未定名漫威影片（《黑寡妇》？）
2020年6月26日 未定名福斯/漫威影片
2020年7月10日 未定名索尼/漫威影片
2020年10月2日 未定名福斯/漫威影片
                       未定名索尼/漫威续集
2020年11月6日  未定名漫威影片

对了，下面7个档期，都是未定名漫威影片，尽情畅想吧

2021年2月12日
2021年3月5日
2021年5月7日
2021年11月5日

2022年2月18日
2022年5月6日
2022年7月29日

作者：小火纸   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 X战警 漫威电影宇宙
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