《复联4》之后还有14部"漫威电影"将上映，X战警融入MCU有的是时间。











“我们被告知，在接下来半年或一年能启动。福斯公司打造的X战警系列很不错，但能回归漫威更是好事，毕竟漫威是创造出这些角色的公司，只是长时间无法使用它。虽然我们期盼已久，但还没开始实际行动。”凯文·费奇在某播客节目中如是说道。