影片发布由田馥甄演唱、陈珊妮编曲的推广曲《墨绿的夜》，这不仅是田馥甄2018年的最后一首新单曲，也是其继《小幸运》后打造的又一爆款推广曲。





今日，影片发布由田馥甄演唱、陈珊妮编曲的推广曲《墨绿的夜》，这不仅是田馥甄2018年的最后一首新单曲，也是其继《小幸运》后打造的又一爆款推广曲。田馥甄细腻清澈的嗓音与MV中梦幻的电影画面交织，将罗纮武（黄觉 饰）与万绮雯（汤唯 饰）之间迷离又浪漫的恋情烘托到极致。













在这首推广曲中，伴随着吉他简单的旋律，田馥甄的演唱感染力十足，将电影中潮湿空旷和浪漫的气氛渲染到极致，田馥甄层次感丰富的嗓音更是唱出3D梦境的空间感。电影创新的观影模式和动人的爱情，是田馥甄将《墨绿的夜》作为自己2018年的最后一首单曲的动力，在看完这部电影后，田馥甄感慨道：“如梦似幻，透过导演的镜头，把现实生活的潮湿与无可奈何变得唯美，太厉害了！”





与此同时，和田馥甄有着多年友谊及合作关系的陈珊妮此次亲自操刀，为《墨绿的夜》重新编曲，两个人因为电影中的动人爱情和浪漫幻梦而共情，直接促成了《墨绿的夜》这次合作。实力唱将与金牌制作人强强联手，这首推广曲的含金量十足，对此，田馥甄表示：“重新诠释《墨绿的夜》，保留了电影的迷幻唯美，其中木吉他的温暖，但愿大家听了能有一场好梦。”





如果说《小幸运》讲述了失去后的追悔莫及，那么《墨绿的夜》就是一段关于寻找的漫长旅途。田馥甄独特的唱腔感染力十足，短短一句“墨绿的夜，隐隐约约”便将罗纮武与万绮雯之间的隐秘恋情展现无遗。





电影中，为了逃离凯里大佬左宏元的控制，罗纮武与万绮雯相约逃离，却不想还未离开凯里便被抓回。两人的无奈恰如田馥甄浅唱的“他们期待明天，小小的希望和平凡的憧憬也许能够实现”，看似平凡普通的愿望却难以实现。





在万绮雯这个蛇蝎美人的不断蛊惑下，罗纮武最终帮助她实现了逃离凯里的愿望，但他的奋不顾身换来的却是万绮雯的神秘消失。离开的万绮雯成为他挥之不去的梦魇，罗纮武自此陷入无尽寻找，“无远弗届”正印证着罗纮武的执念：不管走到多远，一定要找到她。





影片进行到70分钟时，罗纮武即将找到这个神秘女人，却在电影院里戴上3D眼镜睡着，观众也跟随着罗紘武一同戴上3D眼镜跌入这段“立体梦境”中。田馥甄浅声唱道：“人们都在自己的梦里悠悠的徘徊寻找”，将罗纮武游走在现实与梦境之间苦苦追寻万绮雯的执念诠释到极致，用深情款款的唱腔营造了一个温柔浪漫的梦境。