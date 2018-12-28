“可能是我自己多年养狗的原因吧”，谈及此次为贝拉配音的技巧，霍思燕表示养狗经历帮了大忙，令她更了解狗狗内心深处的想法，有助于展现声音中蕴含的情绪起伏。









电影《一条狗的回家路》讲述的是狗狗贝拉在和主人卢卡斯意外分离后，跨越600多公里冒险回家的故事。在配音特辑中，还是幼犬的贝拉向卢卡斯飞奔而去，兴奋地舔舐其脸颊，“耶，卢卡斯回来了”，它对主人的喜爱之情通过霍思燕的声演溢出整个屏幕。当卢卡斯拿出一小片芝士时，贝拉则像个贪吃的孩子一样端坐，目不转睛盯着那小片芝士，乖巧等待主人投喂，呆萌的样子让人忍俊不禁。





然而当它为了回到卢卡斯身边，不得不穿越落基山脉和科罗拉多荒野，迎接突如其来的各种挑战时，贝拉又变得异常独立和勇敢，靠回家意念的支撑一路向前，“多希望卢卡斯此刻在我身边”，在可爱和深情之间来回切换，贝拉的内心起伏是多样的，为它配音的霍思燕也必须跟着它的节奏不断调整自己的语气和声音，将贝拉的内心活动更加活灵活现地展现出来。时而眉头紧锁，时而眼中含笑，配音时的霍思燕也在贝拉的节奏中激发出了自己的另一面。























“可能是我自己多年养狗的原因吧”，谈及此次为贝拉配音的技巧，霍思燕表示养狗经历帮了大忙，令她更了解狗狗内心深处的想法，有助于展现声音中蕴含的情绪起伏。由于从小就养狗，霍思燕已经把狗狗当做生命中重要的家庭成员，有时她甚至感叹“觉得自己的一生已经离不开狗了”。





而对于贝拉这个角色，她也有自己的理解：“贝拉作为一只狗狗，它的世界是很小的，小到它眼睛里只有它的主人，但我又觉得它的世界是非常大的，在它的眼睛里所有人都是好人”。据悉，影片将于2019年1月18日登陆全国院线。