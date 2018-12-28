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塞伯坦之战擎天柱大黄蜂携手出击

《大黄蜂》发布终极预告 最刺激画面登场

2018-12-28 11:25:16 来源：Mtime时光网

终极预告随着大黄蜂对于塞伯坦大战的回忆而拉开帷幕，诸多还原G1形象的经典人物悉数亮相，擎天柱率领汽车人与霸天虎阵营展开激烈对决。
　　时光网讯  由美国派拉蒙影片公司及腾讯影业联合出品的《变形金刚》系列首部独立电影《大黄蜂》将于2019年1月4日登陆内地各大院线，影片预售正在进行中。今日，片方发布终极预告，激燃酷炫的动作场面应接不暇，备受影迷关注的塞伯坦大战也曝光更多细节。





　　终极预告随着大黄蜂对于塞伯坦大战的回忆而拉开帷幕，诸多还原G1形象的经典人物悉数亮相，擎天柱率领汽车人与霸天虎阵营展开激烈对决。而大黄蜂在来到地球避难后，先是与霸天虎阵营的闪电生死鏖战，接着又在粉碎和反射弹穷追不舍下屡屡陷入危机。

　　在预告片最后，擎天柱在战火中与对手霸气单挑，并坚定地说出“I am coming”，剧情将如何发展？擎天柱能否力挽狂澜？霸天虎阵营还将有怎样的阴谋诡计？大黄蜂又能否成长为独当一面的超级英雄？一切悬念静待揭晓。

　　对于所有喜爱《变形金刚》的粉丝来说，塞伯坦星球上的风云变幻一直都是拥有超强吸引力的看点，从小就热爱《变形金刚》的导演特拉维斯·奈特自然也不会错过这一点。在此前的采访中，他就详细地介绍了《大黄蜂》中关于塞伯坦大战的设计与构想，“塞伯坦上的画面全部采用CG动画，它拥有真人电影的灯光效果和纹理细节。”




　　此外，奈特导演还表示塞伯坦的大战和陨落是最刺激的场景，“这里是G1动画最开始的地方，我们想以同样的方式开始这部电影，向它致敬，这太有趣了。”而影片中的塞伯坦大战也让无数观众高呼过瘾，资深粉丝漫港湾在观影后就盛赞塞伯坦内战“从人物造型到动作和场景设计都是史上最佳”；还有观众表示这个场景“既呈现了燃炸的动作戏，又带观众重新回到记忆中的塞星，可谓热血与温暖兼具。”

　　此外，这支预告片中的另一大亮点就是擎天柱惊艳的表现，无论是塞伯坦大战中的身先士卒，还是让在地球避难的大黄蜂承担起保护地球和人类的使命，擎天柱的领袖气质都展现得淋漓尽致。从目前影片释出的口碑来看，擎天柱不负众望地开启了圈粉模式——“柱子哥简直炸裂”、“擎天柱的战斗场面全片最佳”的评论在社交平台刷屏。

　　更令人惊喜的是，一直以来都为擎天柱担任配音的彼特·库伦再度出马，自80年代起，从《变形金刚》动画到真人电影，彼特·库伦与擎天柱紧密联系在了一起，给无数观众留下难忘回忆。这一次在《大黄蜂》中，他独特的低音又将赋予擎天柱哪些全新魅力？

   编辑：hello王小羊

关键词： 大黄蜂 终极预告
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