《小猪佩奇过大年》发布“幸福年”预告，将佩奇的故事结合进了一个传统中式家庭的春节团圆里，真人加动画的形式也为观众解锁了动画电影的大银幕新体验。

红墙灯影，几丝春意爬上窗。电影全新海报用极富意境的方式描绘出一幅暖意融融的中国年场景，难免引人猜测窗中究竟是谁在与佩奇欢度新年？随后曝光的“幸福年”预告即将答案揭晓。





预告开篇便由旁白引入悬念：“这是饺子度过的第三个春节，鞭炮声没有叫醒他、小狗没有叫醒他，叫醒他的是……”为真人与动画设置了衔接。朱亚文一家欢喜过年的热闹场景映入眼帘，佩奇窗花、烟火齐上阵，朱亚文、刘芸携手共舞庆祝新春到来，王圣迪饰演的姐姐汤圆、单禹豪饰演的弟弟饺子成了佩奇与乔治的新朋友。





“zhu爸爸”朱亚文在打扫房间

妈妈刘芸在晾衣服

姐姐汤圆和弟弟饺子整装待发

姥姥归亚蕾和姥爷常蓝天在吃年夜饭





奶奶方青卓和爷爷李大光十分开心



预告曝光后群星相继互动，不仅表达了对佩奇的喜爱，更是还原了电影中合家欢聚、幸福团圆的景象。更有网友注意到了预告彩蛋中由方青卓、归亚蕾饰演的奶奶和姥姥“PK”南北方不同的穿衣年俗，呈现了温馨又不失趣味的家庭氛围。





真人结合动画的模式虽是国内动画电影首例，但在国外其实早已有先例。自2017年由小猪佩奇IP改编的首部大电影上映开始，此模式便得以被应用，并收获了英国家长和孩子们的好评。





而此脑洞大开的呈现形式，其实来源于小猪佩奇全球品牌运营之父奥利维尔·杜蒙特，在让这部风靡全球的动画首登大银幕时，制作团队非常注重佩奇与真人的互动呈现，而前作《小猪佩奇电影初体验》的大获成功也证明了这种模式的趣味性和可行性。