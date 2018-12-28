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真人登场！《小猪佩奇过大年》曝预告

朱亚文归亚蕾领衔合家欢 海报同步发布

2018-12-28 11:41:31 来源：Mtime时光网

《小猪佩奇过大年》发布“幸福年”预告，将佩奇的故事结合进了一个传统中式家庭的春节团圆里，真人加动画的形式也为观众解锁了动画电影的大银幕新体验。

“幸福年”版海报

　　时光网讯  春节档动画电影《小猪佩奇过大年》发布“幸福年”预告，将佩奇的故事结合进了一个传统中式家庭的春节团圆里，真人加动画的形式也为观众解锁了动画电影的大银幕新体验。一并公开的还有真人演员阵容，不仅有实力派演员朱亚文、刘芸、王圣迪、单禹豪组成欢乐喜庆的一家四口，更有归亚蕾、方青卓、常蓝天、李大光等老戏骨助阵。
 
　　红墙灯影，几丝春意爬上窗。电影全新海报用极富意境的方式描绘出一幅暖意融融的中国年场景，难免引人猜测窗中究竟是谁在与佩奇欢度新年？随后曝光的“幸福年”预告即将答案揭晓。

　　预告开篇便由旁白引入悬念：“这是饺子度过的第三个春节，鞭炮声没有叫醒他、小狗没有叫醒他，叫醒他的是……”为真人与动画设置了衔接。朱亚文一家欢喜过年的热闹场景映入眼帘，佩奇窗花、烟火齐上阵，朱亚文、刘芸携手共舞庆祝新春到来，王圣迪饰演的姐姐汤圆、单禹豪饰演的弟弟饺子成了佩奇与乔治的新朋友。

“zhu爸爸”朱亚文在打扫房间
妈妈刘芸在晾衣服
姐姐汤圆和弟弟饺子整装待发
姥姥归亚蕾和姥爷常蓝天在吃年夜饭

奶奶方青卓和爷爷李大光十分开心

　　预告曝光后群星相继互动，不仅表达了对佩奇的喜爱，更是还原了电影中合家欢聚、幸福团圆的景象。更有网友注意到了预告彩蛋中由方青卓、归亚蕾饰演的奶奶和姥姥“PK”南北方不同的穿衣年俗，呈现了温馨又不失趣味的家庭氛围。

　　真人结合动画的模式虽是国内动画电影首例，但在国外其实早已有先例。自2017年由小猪佩奇IP改编的首部大电影上映开始，此模式便得以被应用，并收获了英国家长和孩子们的好评。

　　而此脑洞大开的呈现形式，其实来源于小猪佩奇全球品牌运营之父奥利维尔·杜蒙特，在让这部风靡全球的动画首登大银幕时，制作团队非常注重佩奇与真人的互动呈现，而前作《小猪佩奇电影初体验》的大获成功也证明了这种模式的趣味性和可行性。

   编辑：hello王小羊

关键词： 小猪佩奇过大年 预告
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导演：张大鹏

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