阿米尔·汗多次表示自己未来有机会要来中国拍戏：“我始终想探索一个两国观众都能接受的方式，但是不想太匆忙，我想等一个好的剧本。”





《印度暴徒》的故事背景发生在1795年东印度公司殖民统治印度期间，讲述了由阿米特巴·巴强饰演的反抗军领袖，带领着一群自由斗士“印度暴徒”揭竿而起，反抗英国东印度公司殖民的故事。而阿米尔·汗在本片中饰演一位堪称“混世魔王“的江湖骗子弗兰基，正是该角色的出现，改变了整个事件的走向。





电影中弗兰基作为间谍奉命前往暴徒老巢卧底，但他在潜伏过程中却有了另外的想法，一段充满了意料之外的动作冒险故事由此展开....本次曝光的“狂欢”片段，表现的正是弗兰基在“卧底”期间，与阿米特巴·巴强饰演的领袖欢度胜利的场面。据了解，这段场面在泰国波达岛的一处高达30米的宽阔溶洞中取景，可同时容纳上千人，完美还原了反抗军基地的震撼属性。夜幕之下偌大的岩洞灯火通明，在千人豪华舞团的簇拥之下，场景奢华程度要超越任何一台晚会。





被中国观众亲切称为“米叔”的阿米尔·汗，近期也携新片《印度暴徒》再次来到中国启动了为期10天的“中国行”。在路演活动中，阿米尔·汗也多次大谈该角色与韦小宝之间的相似性：“弗兰基确实跟韦小宝有异曲同工之处，他们都是从平民家庭的无名小卒一步步走到权力中心，在此过程中亦正亦邪真假难辨，并且善于跟女人周旋。”





同时阿米尔·汗也多次表示自己未来有机会要来中国拍戏：“其实我长期关注印度电影在中国的反馈，我请工作人员把影评翻译好了给我看，我始终想探索一个两国观众都能接受的方式，但是不想太匆忙，我想等一个好的剧本。”