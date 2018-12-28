异域风情创造“侦探时空”

复古豪车驱动奇幻视效

东西融合演绎复古美学

金牌制作班底保驾护航

《大侦探霍桑》剧照

“打造黄金城”特辑中，摩登时尚风格与大胆潮流的配色贯穿始终，让每一个角色的造型都别致而突出。东西方美学融合与时尚元素妙用带来别具匠心的设计，助力于塑造不同的人物性格：偏执、精致的“霍桑”韩庚，搞笑、不拘小节的“包朗”尹正，性感的“白牡丹”张慧雯，高贵的“夫人”刘嘉玲。