异域风情创造“侦探时空”
复古豪车驱动奇幻视效
电影《大侦探霍桑》
的故事背景设定在富裕而诡秘的边境城市——黄金城，以一起离奇的谋杀案为切入点，展现大名鼎鼎的侦探霍桑跌宕传奇的破案经历。为了让故事更具创新性和奇幻感，制作团队架空了年代背景，以时尚活力的风格和年轻化的视角，全新演绎经典的探案故事。伴随着动感的音乐，布拉格华丽大气的欧式古堡、一望无边的森林、澄澈蔚蓝的湖泊、呼啸而过的蒸汽火车，模糊了地域界限；炫彩灯光和场景切换结合，更营造了时间交错的未来感，让人身临其境般进入一个专属于这部电影的“侦探时空”。
《大侦探霍桑》
打破传统格局的特质，不仅体现在大场景的打造，更通过细节布景极致展现。所有内景都力求完美，从火车到一颗螺丝钉，都货真价实，并充分运用色彩搭配、摄影角度、镜头语言等多种方式组合带来强烈震撼感。在最新发布的剧照中，更展示了大量拍摄使用的古董老爷车：“飞驰的鼻祖”宾利S2、“元首级座驾”奔驰770、“巴洛克天使”BMW502，每辆都是价值连城的传奇车型，复古质感无可挑剔。
东西融合演绎复古美学
金牌制作班底保驾护航
“打造黄金城”特辑中，摩登时尚风格与大胆潮流的配色贯穿始终，让每一个角色的造型都别致而突出。东西方美学融合与时尚元素妙用带来别具匠心的设计，助力于塑造不同的人物性格：偏执、精致的“霍桑”韩庚，搞笑、不拘小节的“包朗”尹正，性感的“白牡丹”张慧雯，高贵的“夫人”刘嘉玲。
《大侦探霍桑》
架空、奇幻风格的实现，不但有美国狮门影业倾情加盟，好莱坞特效团队鼎力协助的支持，更有赖于该片金牌制作班底保驾护航。导演周显扬曾获2013年香港金像奖“最佳新晋导演”；编剧杜致朗独特的叙事手法深受业内肯定，电影屡获票房佳绩；剪辑张嘉辉六次获得国内外知名电影节“最佳剪辑奖”；美术风格由第40届台湾金马奖“最佳美术指导”得主黄炳耀把控；摄影由三次提名香港金像奖“最佳摄影”的伍启铭担纲；音乐则由香港金像奖“最佳原创电影音乐”得奖人波多野裕介量身打造。
电影《大侦探霍桑》
将于2019年1月18日登陆全国院线，一场跨越时空的离奇故事即将揭开帷幕。