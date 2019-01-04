







似曾相识的温情友谊 制作方曾担心过减少动作场面会让系列老粉失望，不过博纳文图拉表示：“我们发现感情戏越多，在动作戏中你就会越关心大黄蜂和查莉，这会让动作戏更精彩。我们努力的目标之一，就是让没有看过任何变形金刚电影或动画的人，也能理解这部电影。”





用赛博坦大战开篇，变形金刚的造型重返初代，配乐与动作设计还借鉴80年代动画电影的经典场面......《大黄蜂》注重吸引路人观众的同时，迷弟导演奈特也没忘为从小伴随变形金刚长大的“刚丝”们埋彩蛋。





毫无疑问，《大黄蜂》给观众带来了一次重新爱上《变形金刚》世界的机会，让未来的“变形金刚”电影更加值得期待。