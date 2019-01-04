时光网特稿 《变形金刚》
衍生电影《大黄蜂》
今日全面登陆“变宇宙”最大票仓——中国内地。影片上映前夕，四位核心主创专程来到中国，与时光网独家分享了变形金刚宇宙重生背后的故事。
《变》系列首部独立番外告别中国观众喜闻乐见的爆炸贝风格。身为变形金刚电影宇宙的总制作人，洛伦佐·迪·博纳文图拉找来“不好好拍电影就要回家继承耐克集团”的定格动画名导塔拉维斯·奈特
（《魔弦传说》
）匠心打造《大黄蜂》，影片回归初心踏上青春成长路线，大打温情牌，口碑火爆令人意想不到。
《大黄蜂》处处能看到奈特痴迷的80年代儿童电影的影子。他用女主角查莉（海莉·斯坦菲尔德
饰）与大黄蜂的友谊发展致敬斯皮尔伯格的《ET外星人》，角色关系的塑造细腻而温暖，与以往《变形金刚》电影主打视觉刺激的套路大相径庭。
制作方曾担心过减少动作场面会让系列老粉失望，不过博纳文图拉表示：“我们发现感情戏越多，在动作戏中你就会越关心大黄蜂和查莉，这会让动作戏更精彩。我们努力的目标之一，就是让没有看过任何变形金刚电影或动画的人，也能理解这部电影。”
用赛博坦大战开篇，变形金刚的造型重返初代，配乐与动作设计还借鉴80年代动画电影的经典场面......《大黄蜂》注重吸引路人观众的同时，迷弟导演奈特也没忘为从小伴随变形金刚长大的“刚丝”们埋彩蛋。
毫无疑问，《大黄蜂》给观众带来了一次重新爱上《变形金刚》世界的机会，让未来的“变形金刚”电影更加值得期待。