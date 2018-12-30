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收好这份2019年好莱坞最强片单

迪士尼打头阵 五大公司各有王牌

2019，新的一年，也要继续看电影呀！

2018-12-30 09:00:17 来源：Mtime时光网

收好这份2019年好莱坞最强片单

迪士尼打头阵 五大公司各有王牌

2018-12-30 09:00:17 来源：Mtime时光网

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2019年好莱坞影片看什么？

       2018年或喜或忧，有着电影的陪伴，这一年马上就要过完了。接下来的2019，又是一轮大片云集。待1月底迪士尼收购福斯一事正式落成，好莱坞就要正式变为“五大”新格局。收购完福斯的迪士尼无异于如虎添翼，之后必定将会以极大的优势领跑全球影市，但其余四家公司手中也各有王牌作品。

       今天我们就来盘点一下，新的一年中，又有哪些好莱坞大作最值得影迷期待。

《玻璃先生》

《玻璃先生》

【上映日期】2019年1月18日

【制作公司】环球

《玻璃先生》是继《不死劫》和《分裂》之后，沙马兰“惊悚宇宙”三部曲的收尾之作，影片的故事会从《分裂》的结局开始讲起。一美之前在《分裂》中的神经病演技着实让人惊艳了一把，这一次，他体内的“野兽”人格将完全苏醒，也就意味着一美不但要演人，还要演兽，这还不够期待的吗？

而且，《玻璃先生》的卡司阵容相当强大，有布鲁斯·威利斯、塞缪尔·杰克逊两大实力派，那个吸粉无数、颜值和演技同时兼备的大眼萌妹安雅·泰勒-乔伊也会回归，一下子都不知道该看谁了。

《乐高大电影2》

《乐高大电影2》

【上映日期】 2019年2月8日

【制作公司】华纳

冲着前作《乐高大电影》的高质量，出了续集当然要看！续集中，“星爵”克里斯·帕拉特会同时担当两位主角的配音，随时切换音调，还要花式搞怪。

《乐高大电影2》的故事发展到了外太空，剧本由《马男波杰克》的编剧Raphael Bob-Waksberg操刀，黑色幽默肯定只会比前作更多。最重要的是蝙蝠侠、超人、神奇女侠、绿灯侠等大家喜欢的DC超级英雄角色还会再度现身。

《阿丽塔：战斗天使》

《阿丽塔：战斗天使》

【上映日期】 2019年2月14日

【制作公司】迪士尼/福斯

没错，从《阿丽塔：战斗天使》开始算起，以后只要是福斯的片子就都要归到迪士尼下面去了。《阿丽塔》是由大家又爱又恨的“阿凡达之父”詹姆斯·卡梅隆编剧及监制，质量保证还是有的，光看预告片就已经让人激动不已。

并且影片已经确认会引进内地，目前档期还没有正式官宣。前段时间福斯已经举办了超前片段试映活动，我们的媒体小伙伴已经提前帮大家把了关，视觉效果真的没话说！

《忌日快乐2》

《忌日快乐2》

【上映日期】2019年2月14日

【制作公司】环球

又有喜剧元素，又有恐怖惊悚情节，再加上剧本质量也高，前作《忌日快乐》火得顺理成章。而且，今年《忌日快乐》可以在中国内地上映，明年《忌日快乐2》应该也没有太大问题，大家又可以带着另一半去电影院，然后假装害怕扑到ta怀里了。

在前作里，女主角特丽莎被困在了她被人谋杀的那一天中，直到追查出凶手的真正身份，这一循环才被打破。此次的续集中，她又回到了上一部中反复度过的那一天，但这次所有人都受到了死亡威胁。故事听起来很不错，希望不要砸了上一部的口碑。

《驯龙高手3》

《驯龙高手3》

【上映日期】2019年2月22日

【制作公司】环球

终于到了和可爱的无牙仔说再见的这一天，《驯龙高手》系列要迎来大结局了。也正因如此，小嗝嗝已过世的父亲杰拉德·巴特勒，还有失踪已久再次重逢的母亲凯特·布兰切特都会以不同形式在影片中出现，一家人“整整齐齐”。

除此以外，萌出天际的无牙仔也会在影片中找到自己的心爱之龙——一只看上去就是白富美的夜煞。这么多年过去了，连无牙仔都有女朋友了，你是不是还在当着单身狗？

《惊奇队长》

《惊奇队长》

【上映日期】2019年3月8日

【制作公司】迪士尼/漫威

《惊奇队长》对漫威宇宙接下来的发展有多重要实在用不着再赘述一遍，简而言之，就是复联一家老小都等着她去拯救。不过，如果一心对演员选角不满意，别人可能也劝不动你什么，看电影嘛，就是图个开心。其余的漫威粉直接买票就完事儿了，毕竟连续剧要一集一集连着追。

《我们》

《我们》

【上映日期】2019年3月15日

【制作公司】环球

即便不掺杂任何政治观点来说，《逃出绝命镇》也绝对称得上是一部优秀作品。而导演乔丹·皮尔的这部新片《我们》，单从预告片来看，甚至比《逃出绝命镇》还要带感还要诡异，演技爆棚的流泪镜头依然是最抓人眼球的地方。

《我们》的故事讲的是一对夫妻带着两个孩子到海滨度假，从沙滩回到度假房子时，这一家人发现有四个诡异的人影站在不远处，后来他们发现这四个人居然和长得和自己一模一样，而且一心只想杀死他们！预告片真的挺吓人，半夜慎点。

《余波》

《余波》

【上映日期】2019年3月15日

【制作公司】迪士尼/福斯探照灯

迪士尼已经明确表示，收购完成之后，会继续让福斯探照灯保持自己的出品风格，因为福斯探照灯在发行艺术向的口碑电影方面实力太强，光是去年的《三块广告牌》和《水形物语》两部片子就拿奖拿到手软。

《余波》的质量自然也不容低估，女主是凯拉·奈特莉，男主有杰森·克拉克、凭借《大小谎言》拿到金球奖最佳男配的亚历山大·斯卡斯加德。影片是一部讲述二战之后的文艺作品，如果喜欢看大场面的可能不会太符合胃口，但对于喜欢文艺片的观众来说，应该是一个不错的选择。

《小飞象》

《小飞象》

【上映日期】2019年3月29日

【制作公司】迪士尼

这部已经被众多人当成年度最期待之一的电影不还需要多说什么，导演是蒂姆·伯顿，主演是科林·法瑞尔+爱娃·格林，如果听见这三个名字并不能让你的内心产生什么波澜，就再看看预告片里的小象有多可爱吧。总结起来就是一句话，真象版《小飞象》，真香！

《雷霆沙赞！》

《雷霆沙赞！》

【上映日期】2019年4月5日

【制作公司】华纳/DC

今年《海王》算是给DC大长了一次脸，也让多少DC粉重燃热情，希望自己的本家可以再接再厉更上一层楼。这层楼能不能上，接下来就要看《雷霆沙赞！》的本事了。

巧的是，导演大卫·F·桑德伯格和温导一样也是拍恐怖片起家，前两部作品《关灯以后》和《安娜贝尔2：诞生》的表现都还不错，或许恐怖片导演+超级英雄题材这个组合，真的能产生不一样的火花。而且，《雷霆沙赞！》散发出来的浓浓沙雕风也太吸引人了吧。

《宠物坟场》

《宠物坟场》

【上映日期】2019年4月5日

【制作公司】派拉蒙

已经数了十来部，终于等到派拉蒙登场，而且一出手就是个重头戏。今年派拉蒙在《寂静之地》上面尝到了甜头，而《宠物坟场》的来头明显要更大一些，毕竟剧本原著出自于斯蒂芬·金之手，并且在他所有的作品之中都是能排到前几名的。

影片讲的是路易斯和他的妻子带着两个孩子搬到了新家，随后了解到家附近有一处令人毛骨悚然的宠物坟场，传说在那里埋葬的动物都会复活。他们养的一只猫不幸被车碾死，然后真的复活了。于是他们尝试让人复活，结果活过来的人却不再是从前的样子，事情开始变得糟糕起来……

《地狱男爵：血皇后崛起》

《地狱男爵：血皇后崛起》

【上映日期】2019年4月12日

【制作公司】狮门影业

明年的R级影片里，《地狱男爵》一定是最受期待之一。虽然导演不再是陀螺，但现在的导演尼尔·马歇尔也是拍出《西部世界》《权力的游戏》这样爆款热剧的名角儿。演员方面，《怪奇物语》的警长大卫·哈伯接替了朗·普尔曼扮演地狱男爵，米拉·乔沃维奇则饰演大反派血皇后。

影片讲述的是地狱男爵来到英国，与妄想毁灭人类的中世纪女王对抗的故事，R级定位必然少不了血腥暴力或重口，大家可以先从预告片中感受一下。

《复仇者联盟4》

《复仇者联盟4》

【上映日期】2019年4月26日

【出品公司】迪士尼/漫威

一个连预告片点击量都分分钟破纪录的电影没有什么好介绍的，多说一个字都显得业余。

《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》

《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》

【上映日期】2019年5月10日

【出品公司】传奇/东宝/华纳

说实话，有点不敢看，怕自己看完以后每天都想抓一只宝可梦来养。虽然皮卡丘的配音让人一下子有点不能适应，但看在是小贱贱的份上，好像又多了一份期待。

宝可梦可以说是一代人心中的经典形象，皮卡丘、杰尼龟、可达鸭等角色受尽万千宠爱，这次经过真人化处理，更是萌上加萌。再加上影片本身也笑点十足，《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》必须要放进必看片单。

《疾速追杀3》

《疾速追杀3》

【上映日期】2019年5月17日

【出品公司】狮门影业

近年来，基努·里维斯的电影作品基本都反响平平，而这部“疾速”三部曲的前两部算是他近年来评价不错的几部影片之二。这次的《疾速追杀3》的剧情承接上一部《疾速特攻2》的结尾，基努·里维斯饰演的John Wick被全世界的杀手集结起来追杀，不得不踏上了逃亡之旅。在这过程中，他遇上了“暴风女”哈莉·贝瑞所饰演的Sofia，二人曾经有过一段过去。从目前发布的物料来看，《疾速追杀3》的场面戏也会相当有看点。

《阿拉丁》

《阿拉丁》

【上映日期】2019年5月24日

【出品公司】迪士尼

又一部迪士尼出品的真人版改编大作，由不配吃烤鸭的盖·里奇执导，史皇威尔·史密斯饰演神灯精灵。

《阿拉丁》的故事取材于阿拉伯民间流传的神话传说，讲述了一个困在油灯中的精灵可以满足人三个愿望的故事。1992年动画版《阿拉丁》曾获得当年最高票房，并且拿下了当年安妮奖最佳动画和奥斯卡最佳歌曲奖，希望真人版《阿拉丁》也能给人同样的惊喜。

《星际探索》

《星际探索》

【上映日期】 2019年5月24日

【出品公司】迪士尼/福斯

五月份就要上映的影片，到现在都没有发布预告片或者海报、剧照之类的宣传物料流出，不禁让人猜测是不是上层对影片的质量不太乐观。但是《星际探索》的主创阵容还是挺亮眼的，导演是执导过《迷失Z城》的詹姆士·格雷，主演是布拉德·皮特、汤米·李·琼斯、鲁丝·内伽。

《星际探索》的故事围绕着布拉德·皮特饰演的患有轻微自闭症的工程师展开，他的父亲在20年前去海王星寻找地外生命而离开了他。他成年后前往银河系旅行寻找父亲，以及找寻父亲失败的原因。

《灵异乍现》

《灵异乍现》

【上映日期】2019年5月24日

【出品公司】不详

从天而降的弃婴，有超能力，穿上了红斗篷，这个人可能是超人，也可能是这部《灵异乍现》中的邪恶小男孩。预告片前半段一度让人觉得是在讲超人的故事，但后半段的基调转折让人长吸一口气，诡异的超能力，神秘的符号，看上去很吸眼球。

更有意思的是， 这部影片是《银护》导演詹姆斯·古恩在被迪士尼开除之后参与的首部新作，虽然只是担任制片，但还是想让人看看滚导在离开迪士尼之后变成了什么样的画风。

《哥斯拉2：怪兽之王》

《哥斯拉2：怪兽之王》

【上映日期】2019年5月31日

【出品公司】传奇/华纳

在《哥斯拉》和《金刚：骷髅岛》之后，《哥斯拉2：怪兽之王》标志着传奇和华纳联手打造的怪兽宇宙基本已经成型了，而且还很成功。

《哥斯拉2》衔接着《金刚：骷髅岛》的剧情，“帝王计划”组织将接触到更多怪兽，影片的场面制作也自然会随之升级。人打怪兽肯定没有怪兽和怪兽之间对打看着更过瘾，《哥斯拉2》马上就会让你见识到哥斯拉、摩斯拉、拉顿以及三头王者基多拉四大怪兽全面开战是怎样一个场景。

《火箭人》

《火箭人》

【上映日期】 2019年5月17日

【出品公司】派拉蒙

《火箭人》和今年的《波西米亚狂想曲》一样，也是一部粉丝向的音乐传记片。影片讲述的是英国摇滚巨星埃尔顿·约翰早年间的音乐经历，包括他在皇家音乐学院学习、成长的历程，他与毒瘾所做的斗争以及他逐步拥有的国际声望。

埃尔顿·约翰的角色由“蛋蛋”塔伦·埃格顿饰演，从预告片里可以看出，无论是在造型还是在歌声方面，蛋蛋都可谓是神还原。这样的影片，看的就是情怀。

《X战警：黑凤凰》

《X战警：黑凤凰》

【上映日期】 2019年6月7日

【出品公司】迪士尼/福斯

等着，盼着，X战警终于回家了。激动地不知道该说什么好，就给大家表演一段绕口令吧。黑凤凰，粉凤凰，黑粉凤凰花凤凰。

从《黑凤凰》开始，以后福斯所有的漫威版权都将移交给漫威影业主席凯文·费奇统一掌管，也就是说，《X战警》系列可能马上就要面临又一次的洗牌。 尽管狼叔和X教授给我们心中留下的痛还没有愈合，但开心的是也许在不久的将来，我们可以看到X战警和复联齐聚一堂了。

《爱宠大机密2》

《爱宠大机密2》

【上映日期】2019年6月7日

【出品公司】环球

首部《爱宠大机密》在前天上映的时候，堪称轰动一时，全球票房高达8.75亿美元，成为当年最成功、最赚钱的动画片之一。此次的续集依然由《爱宠大机密》《神偷奶爸》原班团队倾力打造，明年的高质量动画片席位中，一定有它的位置。

另外，《爱宠大机密2》已经确定会在中国引进，按照目前的宣发节奏来看，应该会是同步上映。

《黑衣人：全球追缉》

《黑衣人：全球追缉》

【上映日期】2019年6月14日

【出品公司】索尼哥伦比亚

看锤哥和女战神主演的《黑衣人》好像总是有点串戏，感觉是两个来自阿斯加德仙域的人换了便装。而且预告片末尾，锤哥和外星人近身打斗时还真的扔了锤子，只不过这一次锤哥扔出去的锤子被对手给接住了。

《黑衣人：全球追缉》由F·加里·格雷执导，还集结了丽贝卡·弗格森、连姆·尼森、库梅尔·南贾尼等实力派明星，还有两次奥斯卡金像奖得主艾玛·汤普森加盟，好嗨哦。

《玩具总动员4》

《玩具总动员4》

【上映日期】 2019年6月21日

【出品公司】迪士尼

2010年《玩具总动员3》上映后，故事似乎已经结束了，然而时隔9年，我们还是等来了《玩具总动员4》。预告片里，大家熟悉的胡迪、巴斯光年、翠丝、蛋头先生、蛋头太太、抱抱龙、猪排博士、太空外星人、弹簧狗等经典角色围成圆圈，随着镜头的转动悉数亮相，熟悉而亲切。

不过，据说《玩具总动员4》的结局相当虐心，为胡迪和巴斯光年配音的汤姆·汉克斯和蒂姆·艾伦都哭了。希望大家提前做好心理准备。

《安娜贝尔3》

《安娜贝尔3》

【上映日期】2019年7月3日

【出品公司】华纳

《安娜贝尔3》是华纳招魂宇宙的第6部作品，这个由温子仁开创出来的宇宙发展至上一部《修女》，已经有点一言难尽的感觉了。不过单拿出《安娜贝尔》系列来说，影片还是值得一看。尤其是这一次的小女主换成了麦肯纳·格蕾丝，对，就是那个演过童年时期的小丑女，长大后嫁给了巴基，美队是她亲舅舅，现在又来演儿时的惊奇队长，马上要去拯救自己亲舅舅和老公巴基的“天才少女”……不知道你们明不明白我说的到底是谁。

《蜘蛛侠：英雄远征》

 《蜘蛛侠：英雄远征》

【上映日期】2019年7月5日

【出品公司】索尼/迪士尼/漫威

其实大家有没有发现，虽然《蜘蛛侠：英雄远征》连第一款预告片都还没发，但这部影片的存在就已经剧透了《复联4》的结局。因为《蜘蛛侠：英雄远征》的故事发生在《复仇者联盟4》几个小时后，现在大家都知道化成灰的小蜘蛛又活了过来，而且他身边的人都很齐全，就说明大家都复活了，就说明《复联4》就是逆转了未来，就说明灭霸的响指白打了呗……

没关系，不要紧，我们就继续假装不知道吧。

《狮子王》

《狮子王》

【上映日期】2019年7月19日

【出品公司】迪士尼

前段时间《狮子王》发首支预告片的时候，我和甄甏甏都看哭了，真狮版《狮子王》带给人的触动真的和动画不一样。只不过触动她的是情怀，触动我的是这只大猫看上去也太好吸了吧。这就是真狮版的独特魅力，猫奴必看。

反正目前从预告片上来看，《狮子王》无论是从还原度、画面精美度、配乐（汉斯·季默大神）上来说都无可挑剔，只等着引进，然后买票。

《好莱坞往事》

《好莱坞往事》

【上映日期】 2019年7月26日

【出品公司】索尼

昆汀+小李子+皮特+小丑女+阿尔·帕西诺+蒂姆·罗斯，再加上一大串你想得到的想不到的演员大咖，这不叫重磅阵容，这叫神仙阵容。

影片讲述的是罗曼·波兰斯基导演当时有孕在身的妻子莎朗·塔特，1969年在洛杉矶被残忍杀害的真实故事，目前已知影片的定位依然是R级。假如2019年只允许看一部电影，也只能忍痛舍弃《复仇者联盟4》果断选择《好莱坞往事》。

《霍伯斯与肖》

《霍伯斯与肖》

【上映日期】2019年7月26日

【出品公司】环球

《霍伯斯与肖》是“速激”系列的第一部外传电影，故事以道恩·强森饰演的外交安全局特工卢克斯·霍伯斯、杰森·斯坦森饰演的雇佣兵杀手德卡特·肖为主角。在《碟中谍6》中饰演白寡妇的凡妮莎·柯比将饰演英国安全局的特工，也是肖的妹妹。

《速度与激情》系列走到今天，终于迎来了光头与光头的世纪对决。 

《X战警：新变种人》

《X战警：新变种人》

【上映日期】2019年8月2日

【出品公司】迪士尼/福斯

和《黑凤凰》如火如荼进行的宣发活动相比，《新变种人》的进度显得有些不太顺畅，从去年发完预告片以后，影片经历了删戏重拍和延档，之后再无新进展。现在又有消息称，《新变种人》可能会从影院发行改为迪士尼流媒体发行，总之就是命运多舛。

但这并不能阻止观众对它的期待，因为这部《X战警》是第一部恐怖题材的超英影片，而且主演是“二丫”麦茜·威廉姆斯、《分裂》大眼萌妹安雅·泰勒-乔伊，都是备受大家喜爱的实力派演员。

《阿特米斯的奇幻历险》

《阿特米斯的奇幻历险》

【上映日期】 2019年8月9日

【出品公司】迪士尼

《阿特米斯的奇幻历险》根据爱尔兰作家欧因·科弗的奇幻系列小说改编。主角是一个热衷冒险的天才少年、年轻的犯罪首脑阿特米斯·法尔二世，他以各种计谋来获得财物，维系着因为父亲而陷于危机的家族。

参演阵容有朱迪·丹奇女爵的加持、还有乔什·盖德、劳拉·麦克唐纳和周洪等人。天才少年的故事总能吸引到人们的目光。

《小丑回魂2》

《小丑回魂2》

【上映日期】 2019年9月6日

【出品公司】华纳

首部《小丑回魂》口碑票房双丰收，全球范围内揽收超过了7亿美元，这一次的续集《小丑回魂2》卡司阵容直接大升级，请来“一美”詹姆斯·麦卡沃伊和“劳模姐”杰西卡·查斯坦饰演长大之后的男女主，前作中的孩子们和小丑比尔·斯卡斯加德也会回归。

《小丑回魂2》将继续孩子们长大以后的故事。30年后，还活着的孩子们又回到了他们的家乡缅因州德里市，他们将再次面临小丑的威胁。

《飞鸽特工队》

《飞鸽特工队》 

【上映时间】2019年9月13日

【出品公司】迪士尼/福斯

《飞鸽特工队》 由 “史皇”威尔·史密斯和“荷兰弟”汤姆·赫兰德担任主要配音，影片是根据动画短片《鸽子与特工》改编而来，讲述一名CIA新人特工在华盛顿首府与同行交接一个高精尖的密码箱。却阴差阳错将一只鸽子关在了箱子里。鸽子摆弄着箱子里的仪器，使箱子变成了恐怖的杀人武器。混乱由此降临，华盛顿街头变火海...

《小丑》

《小丑》

【上映日期】2019年10月4日

【出品公司】华纳/DC

半个月前，DC电影《小丑》导演宣布影片已正式杀青，开始进入后期制作阶段。新版《小丑》电影独立于现有的DC电影宇宙，杰昆·菲尼克斯重新演绎这位经典漫画反派角色。讲述蝙蝠侠宿敌小丑的起源故事。据悉本片剧情节设定在70年代末80年代初，将是一部“限制级”电影，着重展现角色的阴暗面。

《双子煞星》

《双子煞星》

【上映日期】2019年10月4日

【出品公司】派拉蒙

李安导演在电影新技术的使用上是永不止步的，之前他在拍摄《比利·林恩的中场战事》采用了120帧的高帧率拍摄技术，这次的《双子煞星》不但沿用了《比利·林恩》的高帧率拍摄方式，还会引入VR技术。

影片的故事讲述政府特工Henry（威尔·史密斯）准备退休，却发现自己被一个年轻杀手追杀，而这个人竟是比现在的自己年轻25岁的克隆体。而文斯蒂德饰演的女主角是一名特工，她开始是被派去监视Henry的，但最后却与之携手合作，并肩作战。

《窗里的女人》

《窗里的女人》

【上映日期】 2019年10月4日

【出品公司】迪士尼

《窗里的女人》是一部由《至暗时刻》导演乔·赖特执导的悬疑惊悚片，影片由艾米·亚当斯、加里·奥德曼、朱利安·摩尔主演，阵容强大。

故事讲述的是艾米饰演的儿童心理学家Anna饱受广场恐怖症的摧残，还嗜酒，好几个月没有离开自己的家。当新邻居一家三口搬来后，在监视自己邻居的过程中，Anna目睹了一起凶杀案。但是包括警察在内，都没人肯相信她，她自己心中也开始产生了疑虑……影片中，加里·奥德曼将饰演邻居家庭中的父亲，朱丽安·摩尔饰演母亲。

《僵尸之地2》

《僵尸之地2》

【上映日期】 2019年10月11日

【出品公司】索尼哥伦比亚

2009年鲁本·弗雷斯彻导演的小成本恐怖喜剧《僵尸之地》堪称僵尸片中的一股清流。影片的宅男视角与超尺度暴力喜剧风格叫好又叫座，堪称美版《僵尸肖恩》。时值前作上映十周年之际，《僵尸之地2》终于来了。原版导演编剧携杰西·艾森伯格、艾玛·斯通、伍迪·哈里森与阿比吉尔·布莱斯林全员回归，当年《僵尸之地》剧组的新生代演员们，如今都已经是好莱坞炙手可热的明星。

《金翅雀》

《金翅雀》

【上映日期】2019年10月11日

【出品公司】华纳

妮可·基德曼在电影中的“易容”我们早就不陌生了。今年的《无间炼狱》中，女神就刻意扮丑，和之前的美貌形象有着天壤之别。这次在《金翅雀》中，她又化上了老年妆，眉毛稀疏，两颊凹陷，让在红毯上完全看不出来已经50岁了的妮可，一下变身成为了中年大妈。

这部影片讲述美国男孩西奥（安塞尔·埃尔格特饰）的母亲在大都会艺术博物馆的爆炸案中丧命，西奥的父亲早就抛弃了他们母子，所以丧母的西奥寄居在有钱的同学家中，妮可则饰演这位同学的善良母亲，Barbour夫人。机缘巧合，西奥获得了博物馆的一幅名画《金翅雀》，他的人生也在发生着剧变。

《终结者6》

《终结者6》

【上映日期】2019年11月1日

【出品公司】迪士尼/福斯

目前剧组人员仍对重启版《终结者6》剧情信息守口如瓶，只知道影片是《终结者2：审判日》的直接续集，故事将再次聚焦女人和机器之间的对抗。

影片还未正式定名，导演为提姆·米勒（《死侍》），詹姆斯·卡梅隆担任监制，阿诺·施瓦辛格、琳达·汉密尔顿、麦肯兹·戴维斯、迪耶戈·博内塔、加布里埃尔·鲁纳等主演。

《刺猬索尼克》

《刺猬索尼克》

【上映日期】 2019年11月15日

【出品公司】派拉蒙

伴随经典的超音速冲刺声，经典游戏角色蓝色刺猬索尼克终于跃向大银幕！《刺猬索尼克》基于世嘉游戏公司创造的知名游戏系列改编，影片故事内容将聚焦刺猬索尼克和他的朋友们，比如长着两条尾巴的小狐狸塔尔斯和性格豪爽的强大针鼹纳克鲁斯，他们将合力挫败蛋头博士统治全球的计划。

曾凭借短片《小贼囊地鼠》获得奥斯卡提名的杰夫·福勒担任影片导演，《死侍》导演提姆·米勒将作为执行制片人参与制作。片中的主角索尼克由喜剧明星本·施瓦兹配音，真人演员由金·凯瑞领衔饰演大反派蛋头博士。

《冰雪奇缘2》

《冰雪奇缘2》

【上映日期】2019年11月22日

【出品公司】迪士尼

2013年时，《冰雪奇缘》可谓是当年最火爆、最抓住时代精神的全球大卖现象级电影，影片灵感来自于安徒生童话中的《白雪皇后》，这部电脑动画制作的3D音乐奇幻片，让全世界的无数小姑娘心中都有个艾莎，嘴里唱的更是“Let it go!”

如今《冰雪奇缘2》也要来了，导演编剧和配音演员悉数回归。《Let It Go》的作者罗伯特·洛佩兹和克里斯汀·安德森·洛佩兹目前已经完成了一首重磅歌曲，同时还表示续集的故事格局将更加庞大，“更具史诗感”。

《星球大战9》

《星球大战9》

【上映日期】2019年12月20日

【出品公司】迪士尼

《星球大战》系列对于国外影迷来说才是一场狂欢，对国内大多数影迷更像是一部可看可不看的作品。

《星球大战9》目前还在拍摄当中，除了奥斯卡·伊萨克与约翰·波耶加饰演的波·达梅隆和芬恩回归外，“蕾伊”黛茜·雷德利、“凯洛·伦”亚当·德赖弗、“卢克天行者”马克·哈米尔都将继续出演。此外81岁的比利·迪·威廉姆斯也将再次饰演兰多一角，已逝的凯丽·费雪会以2015年《星球大战：原力觉醒》拍摄时未公开的影像现身。

《爱尔兰人》

《爱尔兰人》

【上映日期】2019年未定

【出品公司】美国STX娱乐公司

这部马丁·斯科塞斯的新作，是整个片单中唯一一部目前还没有公布具体档期的最受期待影片，不光是档期未定，影片的拍摄进展也像谜一样。

《爱尔兰人》是一部传记犯罪片，叙事手法跟《好家伙》类似，影片取材自查尔斯·布兰德所写的《听说你刷房子了》，由曾凭借《辛德勒的名单》获得奥斯卡最佳改编剧本奖的斯蒂文·泽里安操刀改编。本片不仅找来了已经退休的乔·佩西，更有叱咤影坛半个世纪的两位传奇影星——阿尔·帕西诺和罗伯特·德尼罗的加盟。 现在只想祈求2019年内能让观众一睹本片真容。

作者：二喜，HAHA   编辑：二喜 关键词： 迪士尼 派拉蒙 索尼 华纳 环球 漫威 皮克斯 狮子王 复仇者联盟4 小飞象 速度与激情外传

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