2018年或喜或忧，有着电影的陪伴，这一年马上就要过完了。接下来的2019，又是一轮大片云集。待1月底迪士尼收购福斯一事正式落成，好莱坞就要正式变为“五大”新格局。收购完福斯的迪士尼无异于如虎添翼，之后必定将会以极大的优势领跑全球影市，但其余四家公司手中也各有王牌作品。

今天我们就来盘点一下，新的一年中，又有哪些好莱坞大作最值得影迷期待。