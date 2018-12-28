《云南虫谷》首映众主演“各显神通”，非行导演谈特效片创作故事，天下霸唱盖章摸金校尉“勇力”，“蛰伏出征”版海报曝光。





《云南虫谷》众主演各显神通

天下霸唱盖章摸金校尉“勇力”









发布会现场，摸金校尉们各自执有代表自己身份的武器，与大家分享自己在摸金天团中的定位。“团队定海神针”胡八一、“果敢冷静担当”Shirley杨、“摸金团的仗义代表”王胖子、“移动的智慧库”孙教授、“最不正经队友”大金牙、“勇敢的千金团宠”周玲珑，戏内大家团结一致，在摸金路上各司其职，直捣献王墓；戏外，摸金天团各位成员也相处融洽，默契十足。





现场，摸金校尉们还分成两组，完成了考验智力与勇气的“静电版火线冲击”游戏。最后，导演非行也为各位校尉们送上摸金符，摸金校尉正式出征。饰演“胡八一”的蔡珩感叹说在拍摄过程中，“最艰难的戏应该是地下暗河的戏，却又非常过瘾，好像被角色附体。“饰演Shirley杨的顾璇提到，“要想扛下来就不能把自己当女孩子看，跟男生的训练量完全一样！ ”饰演王胖子的于恒拍摄前，为角色疯狂增肥，他自曝说“一天吃9个汉堡，整整胖了30斤！从此打开胃洞，一发不可收拾。”





非行导演谈特效片创作心路

“蛰伏出征”版海报首发布





在发布会上，摸金校尉们还和大家分享起拍摄体验。拍摄前期封闭的魔鬼训练让几位演员记忆犹新，虽然军事化的管理让几位主演苦不堪言。但是正是由于这段辛苦的拍摄前集训，才让主演们在进组后能够迅速消化大量的动作戏并进入拍摄状态。













编辑：隐饮