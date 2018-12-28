时光网讯
12月28日，电影《云南虫谷》
在京举行首映发布会，导演非行
，主演蔡珩
、顾璇
、于恒
、成泰燊
、马浴柯
、陈雨锶
现场亮相。导演非行在现场提到，这次拍摄在剧情，特效，人物刻画上下了很大的功夫，也为了给大家呈现出一个美轮美奂《鬼吹灯》世界十分用心。顾璇饰演的Shirley杨是一个果敢冷静有担当的女生，拍摄时大量动作戏让她多次受伤，她直言“女生的训练强度完全不输男生。“ 主演成泰燊表示，“摸金小队六人配合非常默契，才能给大家呈现出一个非常青春、热血的摸金校尉故事。”
《云南虫谷》众主演各显神通
天下霸唱盖章摸金校尉“勇力”
“书接上回，胡八一一行人从精绝古城逃生后......”，发布会一开始，电影中孙教授的扮演者成泰燊就用低沉浑厚说书声把大家缓缓拉入电影《云南虫谷》
诡谲的奇幻世界中，为了打破千年前的魔鬼诅咒，不服天命的摸金校尉们由此启程去云南，开始一场惊险刺激的冒险之旅。原著作者天下霸唱也隔空点赞摸金校尉们的胆量和气魄，同时表示“原著中充满想象力的诡谲场景都在影片中一一呈现。”
发布会现场，摸金校尉们各自执有代表自己身份的武器，与大家分享自己在摸金天团中的定位。“团队定海神针”胡八一、“果敢冷静担当”Shirley杨、“摸金团的仗义代表”王胖子、“移动的智慧库”孙教授、“最不正经队友”大金牙、“勇敢的千金团宠”周玲珑，戏内大家团结一致，在摸金路上各司其职，直捣献王墓；戏外，摸金天团各位成员也相处融洽，默契十足。
现场，摸金校尉们还分成两组，完成了考验智力与勇气的“静电版火线冲击”游戏。最后，导演非行也为各位校尉们送上摸金符，摸金校尉正式出征。饰演“胡八一”的蔡珩感叹说在拍摄过程中，“最艰难的戏应该是地下暗河的戏，却又非常过瘾，好像被角色附体。“饰演Shirley杨的顾璇提到，“要想扛下来就不能把自己当女孩子看，跟男生的训练量完全一样！ ”饰演王胖子的于恒拍摄前，为角色疯狂增肥，他自曝说“一天吃9个汉堡，整整胖了30斤！从此打开胃洞，一发不可收拾。”
非行导演谈特效片创作心路
“蛰伏出征”版海报首发布
在发布会上，摸金校尉们还和大家分享起拍摄体验。拍摄前期封闭的魔鬼训练让几位演员记忆犹新，虽然军事化的管理让几位主演苦不堪言。但是正是由于这段辛苦的拍摄前集训，才让主演们在进组后能够迅速消化大量的动作戏并进入拍摄状态。
电影《云南虫谷》
也是导演非行首次执导特效大片，对他而言挑战巨大，“首先挑战的是如何营造视觉世界，天下霸唱的剧本想象力异常丰富，在特效方面我们花了一年时间去制作。其次就是演员方面，《寻龙诀》
和《九层妖塔》
已经把大家熟悉的知名演员都用了，那么我们就决定启用新人，给中国电影增添新鲜血液。”
现场，电影《云南虫谷》
还公布了一套蛰伏出征版海报，3张海报分别呈现出红、蓝、绿三个迥异色调，地下暗河密集的虫子、恐怖的蟒蛇表皮、郁郁葱葱的植物，海报以超现实写意的手法将鬼吹灯世界的奇诡意境表现地淋漓尽致，摸金小队行走在这些意象之中，虽渺小却坚定，而更大的危险正在前方蛰伏，等待摸金校尉们的挑战。蛰伏出征版海报整体艺术感十足，彰显了影片独特的气质。
编辑：隐饮