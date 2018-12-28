网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《云南虫谷》首映众主演"各显神通"

非行导演谈特效片创作 "蛰伏出征"海报曝光

2018-12-28 17:23:40 来源：Mtime时光网

《云南虫谷》首映众主演“各显神通”，非行导演谈特效片创作故事，天下霸唱盖章摸金校尉“勇力”，“蛰伏出征”版海报曝光。
       时光网讯 12月28日，电影《云南虫谷》在京举行首映发布会，导演非行，主演蔡珩顾璇于恒成泰燊马浴柯陈雨锶现场亮相。导演非行在现场提到，这次拍摄在剧情，特效，人物刻画上下了很大的功夫，也为了给大家呈现出一个美轮美奂《鬼吹灯》世界十分用心。顾璇饰演的Shirley杨是一个果敢冷静有担当的女生，拍摄时大量动作戏让她多次受伤，她直言“女生的训练强度完全不输男生。“ 主演成泰燊表示，“摸金小队六人配合非常默契，才能给大家呈现出一个非常青春、热血的摸金校尉故事。”

《云南虫谷》众主演各显神通
天下霸唱盖章摸金校尉“勇力”

       “书接上回，胡八一一行人从精绝古城逃生后......”，发布会一开始，电影中孙教授的扮演者成泰燊就用低沉浑厚说书声把大家缓缓拉入电影《云南虫谷》诡谲的奇幻世界中，为了打破千年前的魔鬼诅咒，不服天命的摸金校尉们由此启程去云南，开始一场惊险刺激的冒险之旅。原著作者天下霸唱也隔空点赞摸金校尉们的胆量和气魄，同时表示“原著中充满想象力的诡谲场景都在影片中一一呈现。”

       发布会现场，摸金校尉们各自执有代表自己身份的武器，与大家分享自己在摸金天团中的定位。“团队定海神针”胡八一、“果敢冷静担当”Shirley杨、“摸金团的仗义代表”王胖子、“移动的智慧库”孙教授、“最不正经队友”大金牙、“勇敢的千金团宠”周玲珑，戏内大家团结一致，在摸金路上各司其职，直捣献王墓；戏外，摸金天团各位成员也相处融洽，默契十足。

       现场，摸金校尉们还分成两组，完成了考验智力与勇气的“静电版火线冲击”游戏。最后，导演非行也为各位校尉们送上摸金符，摸金校尉正式出征。饰演“胡八一”的蔡珩感叹说在拍摄过程中，“最艰难的戏应该是地下暗河的戏，却又非常过瘾，好像被角色附体。“饰演Shirley杨的顾璇提到，“要想扛下来就不能把自己当女孩子看，跟男生的训练量完全一样！ ”饰演王胖子的于恒拍摄前，为角色疯狂增肥，他自曝说“一天吃9个汉堡，整整胖了30斤！从此打开胃洞，一发不可收拾。”

非行导演谈特效片创作心路
“蛰伏出征”版海报首发布

       在发布会上，摸金校尉们还和大家分享起拍摄体验。拍摄前期封闭的魔鬼训练让几位演员记忆犹新，虽然军事化的管理让几位主演苦不堪言。但是正是由于这段辛苦的拍摄前集训，才让主演们在进组后能够迅速消化大量的动作戏并进入拍摄状态。

       电影《云南虫谷》也是导演非行首次执导特效大片，对他而言挑战巨大，“首先挑战的是如何营造视觉世界，天下霸唱的剧本想象力异常丰富，在特效方面我们花了一年时间去制作。其次就是演员方面，《寻龙诀》《九层妖塔》已经把大家熟悉的知名演员都用了，那么我们就决定启用新人，给中国电影增添新鲜血液。”

       现场，电影《云南虫谷》还公布了一套蛰伏出征版海报，3张海报分别呈现出红、蓝、绿三个迥异色调，地下暗河密集的虫子、恐怖的蟒蛇表皮、郁郁葱葱的植物，海报以超现实写意的手法将鬼吹灯世界的奇诡意境表现地淋漓尽致，摸金小队行走在这些意象之中，虽渺小却坚定，而更大的危险正在前方蛰伏，等待摸金校尉们的挑战。蛰伏出征版海报整体艺术感十足，彰显了影片独特的气质。

      《云南虫谷》将于今年12月29日全国公映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 云南虫谷
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

云南虫谷

云南虫谷 (2018)

-1.0

导演：非行

主演：蔡珩 顾璇

在线播放

非行

非行

Fei Xing

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

他是"伏地魔""纳粹"也是"英国病人"

拉尔夫费因斯56岁生日 大银幕上50个形象

50
昨日是英国演员拉尔夫·费因斯的56岁生日，时光网献上了..
2

多图来袭！《大黄蜂》曝光新剧照

塞伯坦星场景大揭秘 “千斤顶”帅气亮相

16
即将于1月4日上映的《大黄蜂》曝光新剧照，塞伯坦星场景..
3

中国设计师黄海登顶2018年最佳电影海报

英国媒体评选20强 《龙猫》一同入选

20
这份榜单主要是针对今年发布的电影海报，并不涉及评价电..
4

《真爱至上》上映15周年：真爱有魔力

圣诞节这天，重新相信爱与奇迹

１５年过去，《真爱至上》为何仍然是最好的“圣诞电影”？
5

罗素兄弟:"复联4"很可能长达3小时!

后期制作结束前尚不能确定 赶紧定档吧!

关于《复联4》的片长，近日罗素兄弟又一次肯定了“3小时..

查看更多