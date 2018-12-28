《大黄蜂》IMAX专属海报

而在各位主创的心中，IMAX无疑是让观众欣赏这部场面与温情兼具的影片的最佳方式，制片人表示：“最值得看IMAX版的一大理由是我们的主角有着顶天立地的体型，正如IMAX的超大银幕一样。”在片中扮演特工军官的约翰·塞纳则激动地推荐：“剧组所有成员都很期待献上这部全新的《大黄蜂》。观众看到它，一定会目瞪口呆，完完全全是为IMAX所打造。”