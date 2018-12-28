本次电影《大黄蜂》
带来了一个全新的故事，特拉维斯·奈特导演在红毯上为观众介绍到，“这部电影发生在第一集的二十年前，整部电影都将围绕大黄蜂，讲述他的故事，他来地球前就是一个战士，后来又成为了地球的守护者。”几位主创也纷纷表示片中不乏前作中令观众喜爱的动作大场面和英雄元素， 女主海莉坦言有非常多的特效甚至让她必须克服恐惧才能完成，此外，这部在北美高分开画，烂番茄新鲜度94%并被外媒盛赞的影片再次因为“有笑有泪”的温情路线得到了演员们推荐，海莉·斯坦菲尔德说：“这部电影属于一个人人为之疯狂的系列，前作中的精彩元素都将保留，同时带给你温暖和感动，令你大笑，或许也会令你流泪。”金牌制片人洛伦佐表示：“观众也一定会喜欢这部电影中的温情。
而在各位主创的心中，IMAX无疑是让观众欣赏这部场面与温情兼具的影片的最佳方式，制片人表示：“最值得看IMAX版的一大理由是我们的主角有着顶天立地的体型，正如IMAX的超大银幕一样。”在片中扮演特工军官的约翰·塞纳则激动地推荐：“剧组所有成员都很期待献上这部全新的《大黄蜂》。观众看到它，一定会目瞪口呆，完完全全是为IMAX所打造。”
1月4日，全国的IMAX影院即将迎来回归初心的《大黄蜂》，IMAX高清高亮大银幕和震撼音响系统将尽显大黄蜂的英雄风采，带来全新的感官刺激和最初的感动。