在预告中，望着各路街球高手纷至沓来，达克斯率先与街头霸主“德鲁大叔”联手，更有NBA风云众将纷纷改头换面爆笑变身。





在此次曝光的海报之中，凯里·欧文经由化妆扮成了一个白发老者，也就是片名的“德鲁大叔”。海报上欧文起跳腾空，身形极具线条感，眼看着即将就要将球送入篮筐，在极简的设计下，突显出篮球运动的力量感。









在发布的电影先导预告中，随着传奇球手“德鲁大叔”的畅快亮相，洛克公园50周年纪念的空前赛事也悄然打响，作为令每一个纽约人骄傲的地方，它与NBA的历史一样久远，是全美街篮的圣殿。望着各路街球高手纷至沓来，达克斯（里尔·莱尔·哈瓦瑞 饰）率先与街头霸主“德鲁大叔”联手，也将携手其他风云众将重返争霸赛场。

在闪过的预告画面里，NBA风云众将纷纷改头换面爆笑变身，欧文仍以“百事广告”里的经典形象“德鲁大叔”现身，在街边与年轻人的对话挑衅十足、在球场与新手过招震惊四座。作为一部以篮球为核心的喜剧电影，《德鲁大叔》云集了篮球界的七大超级巨星，多位NBA殿堂级人物也相继改头换面，与“德鲁大叔”组队入场。





片中，坐拥四届NBA总冠军沙奎尔·奥尼尔，化身“金刚狼外祖父”武术道场馆长；尊称NBA赛场神射手雷吉·米勒，180度大反转变身失明“盲灯”大叔；国王传奇克里斯·韦伯也套上教士长袍，出演“神叨”牧师；另外还有三届灌篮王内特·罗宾逊和WNBA四届奥运女篮金牌得主丽萨·莱斯利的坐镇加盟，此番超強巨星首次联手，惊喜变身为电影中各具特色传奇球手，在预告片中频频引发爆笑，同时也吊足了观众们的胃口，他们将在电影里如何联手横扫赛场？又会与“德鲁大叔”之间碰撞处怎样的火花？令人万分期待。