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运动喜剧《德鲁大叔》内地定档1.11

海报预告曝光 NBA殿堂级众星改头换面

2018-12-28 20:02:25 来源：Mtime时光网

在预告中，望着各路街球高手纷至沓来，达克斯率先与街头霸主“德鲁大叔”联手，更有NBA风云众将纷纷改头换面爆笑变身。

德鲁大叔定档海报

　　时光网讯凯里·欧文沙奎尔·奥尼尔克里斯·韦伯雷吉·米勒、内特·罗宾逊、阿隆·戈登、丽萨·莱斯利等多位篮球巨星共同主演的爆款运动喜剧《德鲁大叔》正式定档2019年1月11日，并发布定档预告及海报。

　　在此次曝光的海报之中，凯里·欧文经由化妆扮成了一个白发老者，也就是片名的“德鲁大叔”。海报上欧文起跳腾空，身形极具线条感，眼看着即将就要将球送入篮筐，在极简的设计下，突显出篮球运动的力量感。

　　由狮门影业打造的爆款运动喜剧《德鲁大叔》，今夏在北美上映一个月，便斩获4500万美元的票房佳绩（合3亿人民币）一举超出业界期待。影片讲述的是篮球教练达克斯找到德鲁大叔从而聚集起来一群传奇篮球运动员参加著名的洛克街头篮球赛的故事。

　　在发布的电影先导预告中，随着传奇球手“德鲁大叔”的畅快亮相，洛克公园50周年纪念的空前赛事也悄然打响，作为令每一个纽约人骄傲的地方，它与NBA的历史一样久远，是全美街篮的圣殿。望着各路街球高手纷至沓来，达克斯（里尔·莱尔·哈瓦瑞 饰）率先与街头霸主“德鲁大叔”联手，也将携手其他风云众将重返争霸赛场。
 
　　在闪过的预告画面里，NBA风云众将纷纷改头换面爆笑变身，欧文仍以“百事广告”里的经典形象“德鲁大叔”现身，在街边与年轻人的对话挑衅十足、在球场与新手过招震惊四座。作为一部以篮球为核心的喜剧电影，《德鲁大叔》云集了篮球界的七大超级巨星，多位NBA殿堂级人物也相继改头换面，与“德鲁大叔”组队入场。

　　片中，坐拥四届NBA总冠军沙奎尔·奥尼尔，化身“金刚狼外祖父”武术道场馆长；尊称NBA赛场神射手雷吉·米勒，180度大反转变身失明“盲灯”大叔；国王传奇克里斯·韦伯也套上教士长袍，出演“神叨”牧师；另外还有三届灌篮王内特·罗宾逊和WNBA四届奥运女篮金牌得主丽萨·莱斯利的坐镇加盟，此番超強巨星首次联手，惊喜变身为电影中各具特色传奇球手，在预告片中频频引发爆笑，同时也吊足了观众们的胃口，他们将在电影里如何联手横扫赛场？又会与“德鲁大叔”之间碰撞处怎样的火花？令人万分期待。

   编辑：ruo

关键词： 德鲁大叔 定档 海报 预告
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