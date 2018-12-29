The Film Stage评选出25佳电影海报，中国电影《嘉年华》《无名之辈》榜上有名。





榜单中的部分电影是2017年开始在各国陆续上映，The Film Stage评选是以北美上映时间为准。





The Film Stage评选的25佳电影海报





11.《第一归正会》 作者：P+A

12.《花季少女》 作者：Gravillis Inc.

18.《葛蕾丝·琼斯：血光和巴米》

22.《鬼镇灵异杀人事件》 作者：BOND

编辑：汀