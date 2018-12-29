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2018电影海报25佳《无名之辈》榜上有名

The Film Stage评选 黄海作品再度入选

2018-12-29 07:52:43 来源：Mtime时光网

The Film Stage评选出25佳电影海报，中国电影《嘉年华》《无名之辈》榜上有名。
　　时光网讯 美国媒体The Film Stage评选了2018全球电影海报25家，《我们，动物》 的一款海报登顶。中国电影《嘉年华》《无名之辈》榜上有名，黄海为《小偷家族》设计的中国版海报也一同入选。

　　榜单中的部分电影是2017年开始在各国陆续上映，The Film Stage评选是以北美上映时间为准。

The Film Stage评选的25佳电影海报

1.《我们，动物》 作者：The Boland Design Company
2.《美国动物》 作者：Empire Design
4.《嘉年华》  作者：黄海
5.《黑色党徒》 作者：Gravillis Inc.
6.《宠儿》 作者：MIDNIGHT OIL
7.《普通女人》 作者：Dan Petris
9.《塔利》 作者：ARSONAL
10.《希斯特斯兄弟》 作者：BOND
11.《第一归正会》 作者：P+A
12.《花季少女》 作者：Gravillis Inc.
13.《小偷家族》 作者：黄海
14.《被抹去的男孩》 作者：BOND
15.《狂野生活》 作者：P+A
16.《通勤营救》 作者：LA
17.《一个小忙》 作者：LA
18.《葛蕾丝·琼斯：血光和巴米》 
19.《私人生活》 作者：P+A，Chris Ware
20.《玛德琳的玛德琳》 作者：Brandon Schaefer
21.《无尽》 作者：Brandon Schaefer
22.《鬼镇灵异杀人事件》 作者：BOND
23.《骄傲的玛丽》 作者：LA，Cullin Tobin
24.《阴风阵阵》 作者：Sara Deck(Mondo)
25.《无名之辈》 作者：杜宇诺、王萌

   编辑：汀

关键词： The Film Stage 2018电影海报
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