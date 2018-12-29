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连Netflix都拒绝购买的烂片出现了

烂番茄7%的"福尔摩斯与华生" 票房其实还行

2018-12-29 08:21:46 来源：Mtime时光网

《福尔摩斯与华生》北美公映后评价太烂，索尼试图想让Netflix买下影片的线上发行权，被后者拒绝了。


　　时光网讯　2018年快结束了，但下面这句话可能是我们今年第一次写——Netflix拒绝了一次购买大片儿的机会。众所周知，奈飞的电影策略之一，就是对于那些很多大的片方都没有信心的电影，他们愿意买下影片的发行权。

《福尔摩斯与华生》预告片

　　比如说，Netflix今年就买下了两部派拉蒙出品影片的发行权，《科洛弗悖论》（仅在Netflix线上播放）与《湮灭》（北美是派拉蒙院线发行，全球其它地区是Netflix线上播放，除了中国），后者还刚刚成为了前总统奥巴马的2018年度十五佳之一。而被Netflix看中之前，派拉蒙认为这两部片子风险太大也太贵，认为在院线上映可能会损失惨重。


《科洛弗悖论》

　　所以当钞票满兜的Netflix为这两部电影在流媒体平台上安家后，派拉蒙要么达到了收支平衡，要么减少了自家的损失。而根据外媒报道，索尼也在担心自家的新片《福尔摩斯与华生》会票房惨败，本片自圣诞节当天在北美公映后，成为了2018年第三部烂番茄0鲜开的影片。不过截至发稿时，影片的新鲜度已经高达7%，可喜可贺。


“从派拉蒙手上买了《科洛弗悖论》的Netflix，
据说拒绝了从索尼那儿买下评论不佳的《福尔摩斯与华生》的机会。”

　　在这样的情况下，索尼希望Netflix可以英雄救丑，买下影片的线上发行权，但惨遭拒绝，The Wrap的记者在twitter上发布了这一消息。目前还不清楚，Netflix为什么要拒绝购买这部由威尔·法瑞尔约翰·C·赖利联合主演的影片，毕竟他们把每部亚当·桑德勒主演的影片都买下来了呀，还差这一部烂片么？

　　不过话说回来，就算Netflix不买，索尼也不用太伤心，仅仅公映两天，《福尔摩斯与华生》已经拿到了1000万美元的票房，也许票房方面并没有全军覆没，让人简直心生敬意。



   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： Netflix 奈飞 烂番茄 福尔摩斯与华生 索尼
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福尔摩斯与华生

福尔摩斯与华生 (2018)

-1.0

导演：伊坦·柯亨

主演：威尔·法瑞尔

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