





“从派拉蒙手上买了《科洛弗悖论》的Netflix，

据说拒绝了从索尼那儿买下评论不佳的《福尔摩斯与华生》的机会。”









不过话说回来，就算Netflix不买，索尼也不用太伤心，仅仅公映两天，《福尔摩斯与华生》已经拿到了1000万美元的票房，也许票房方面并没有全军覆没，让人简直心生敬意。









