时光网讯
2018年快结束了，但下面这句话可能是我们今年第一次写——Netflix拒绝了一次购买大片儿的机会。众所周知，奈飞的电影策略之一，就是对于那些很多大的片方都没有信心的电影，他们愿意买下影片的发行权。
比如说，Netflix今年就买下了两部派拉蒙出品影片的发行权，《科洛弗悖论》
（仅在Netflix线上播放）与《湮灭》
（北美是派拉蒙院线发行，全球其它地区是Netflix线上播放，除了中国），后者还刚刚成为了前总统奥巴马的2018年度十五佳之一。而被Netflix看中之前，派拉蒙认为这两部片子风险太大也太贵，认为在院线上映可能会损失惨重。
《科洛弗悖论》
所以当钞票满兜的Netflix为这两部电影在流媒体平台上安家后，派拉蒙要么达到了收支平衡，要么减少了自家的损失。而根据外媒报道，索尼也在担心自家的新片《福尔摩斯与华生》
会票房惨败，本片自圣诞节当天在北美公映后，成为了2018年第三部烂番茄0鲜开的影片。不过截至发稿时，影片的新鲜度已经高达7%，可喜可贺。
“从派拉蒙手上买了《科洛弗悖论》的Netflix，
据说拒绝了从索尼那儿买下评论不佳的《福尔摩斯与华生》的机会。”
在这样的情况下，索尼希望Netflix可以英雄救丑，买下影片的线上发行权，但惨遭拒绝，The Wrap的记者在twitter上发布了这一消息。目前还不清楚，Netflix为什么要拒绝购买这部由威尔·法瑞尔
与约翰·C·赖利
联合主演的影片，毕竟他们把每部亚当·桑德勒
主演的影片都买下来了呀，还差这一部烂片么？
不过话说回来，就算Netflix不买，索尼也不用太伤心，仅仅公映两天，《福尔摩斯与华生》已经拿到了1000万美元的票房，也许票房方面并没有全军覆没，让人简直心生敬意。