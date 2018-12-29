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重拳反腐！张家辉《廉政风云》发新预告

角色海报曝光 刘青云直面权力与欲望

2018-12-29 09:03:06 来源：Mtime时光网

犯罪动作片《廉政风云》今天发布新款预告片，在同步发布的“望眼欲穿”版海报中，刘青云、张家辉、林嘉欣三位主演面戴墨镜，墨镜上倒映出代表着“权力、金钱、欲望”三重贪欲的影像
　　时光网讯 腐败在发生，廉政在行动！2019春节档电影《廉政风云》今日发布“金牌出击”预告及“望眼欲穿”版海报。这部由麦兆辉执导，庄文强、黄斌担任监制，刘青云、张家辉、林嘉欣、方中信、袁咏仪领衔主演的春节档反腐巨制，影片揭秘香港巨额贪腐罪案背后的故事。

　　在电影《廉政风云》最新发布的“金牌出击”预告中，画面以布满烟幕的法庭开场，随着旁白的推进，节奏逐渐变得紧张，几句掷地有声的台词仿佛在向观众讲述着人物的命运关系。钱、权、色、贪“四字箴言”揭露了腐败背后的根本问题，巨额金钱的“欲念游戏”将故事推向高潮，最后画面以一句“一定要有人死，事情才会完”结束。整个预告无不彰显出一种紧张的压迫感，向观众传递出一种“反腐尚未成功，同志仍需努力”的既视感，即使反腐再艰难，但也要不忘初心砥砺前行！





　　在同步发布的“望眼欲穿”版海报中，刘青云、张家辉、林嘉欣三位主演面戴墨镜，墨镜上倒映出代表着“权力、金钱、欲望”三重贪欲的影像，而人像旁则是点明主题的“权力、金钱、欲望”三组文字，与影片中所揭露的腐败根源相对应。

　　作为麦兆辉与庄文强联手打造的“反犯罪“主题的影片，《廉政风云》将“反腐倡廉”的主题融入到耐人寻味的故事当中。无论是“望眼欲穿”版海报还是“金牌出击”版预告，都传递着“腐败是一切毒瘤的根源”的主题，坚持打击腐败更是主流核心价值观的体现。映射到现实生活中，每一次反腐的成功、高官的落马，都大快人心，充分说明坚持反腐是民心所向。
 
　　英皇电影出品的犯罪动作大片《廉政风云》，由麦兆辉执导，庄文强、黄斌担任监制，刘青云、张家辉、林嘉欣、方中信、袁咏仪、陈家乐、汤怡联袂主演，将于大年初一震撼上映，为观众带来春节档唯一一部关乎人民利益的反腐激战大戏！

《廉政风云》新海报——







   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 廉政风云 预告片 海报 刘青云 张家辉 林嘉欣
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