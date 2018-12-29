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阿米尔汗来华的11天都在干什么？

《印度暴徒》曝路演特辑 王宝强变“彩蛋”

2018-12-29 10:05:05 来源：Mtime时光网

在北京最后一场粉丝见面会上，曾在《PK》中为阿米尔·汗献声配音的王宝强化身圣诞宝宝，与阿米尔·汗一同为现场观众送上节日的祝福。
      时光网讯阿米尔·汗主演的新片《印度暴徒》已经于12月28日登陆全国各大影院。今日片方也放出一支阿米尔·汗访华路演特辑：从12月16日亮相三亚海南电影节，阿米尔·汗在十一天时间里，先后到访广州、西安、南京、成都、武汉、上海、北京等八大城市，与包括北京电影学院在内的七所高校学子做近距离交流。

      《印度暴徒》讲述了1795年，英国东印度公司殖民印度时期，阿米特巴·巴强饰演的反抗军领袖带领一帮“印度暴徒”揭竿而起，反抗东印度公司的暴政，阿米尔·汗饰演的江湖骗子弗兰基则左右逢源，在英军和反抗军之间摇摆不定，无意中却决定了整个故事的走向，也改变了自己的人生。阿米尔·汗自称在揣摩角色时曾经反复研读金庸先生的著作《鹿鼎记》，他觉得弗兰基就是印度版的“韦小宝”。

      2018年12月16日，阿米尔·汗首先来到海南三亚，参加在这里举办的第一届海南岛国际电影节。在之后的几天内，阿米尔·汗又马不停蹄地奔赴广州、西安、南京、成都、武汉、上海等六大城市，与当地大学生进行对谈。在与大家的交流中，阿米尔·汗也不断接收、学习最新的网络用语，在12月22日更入乡随俗吃起了中国冬至节气常吃的饺子。

      12月25日，在北京最后一场粉丝见面会上，曾在《PK》中为阿米尔·汗献声配音的王宝强化身圣诞宝宝，与阿米尔·汗一同为现场观众送上节日的祝福。凭着阿米尔·汗的好人缘，邓超，李诞、陈可辛、曹保平、文牧野等圈内人士都纷纷献上对《印度暴徒》的祝福，也都希望阿米尔·汗先生能尽快找到合适的剧本，参与一部中国制作电影的演出，完成他的夙愿。

   编辑：羊羊

关键词： 印度暴徒 阿米尔汗
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印度暴徒

印度暴徒 (2018)

6.6

导演：维杰·克里什纳..

主演：阿米尔·汗

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阿米尔·汗

阿米尔·汗

Aamir Khan

职业：演员 | 制作人

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