在北京最后一场粉丝见面会上，曾在《PK》中为阿米尔·汗献声配音的王宝强化身圣诞宝宝，与阿米尔·汗一同为现场观众送上节日的祝福。





《印度暴徒》讲述了1795年，英国东印度公司殖民印度时期，阿米特巴·巴强饰演的反抗军领袖带领一帮“印度暴徒”揭竿而起，反抗东印度公司的暴政，阿米尔·汗饰演的江湖骗子弗兰基则左右逢源，在英军和反抗军之间摇摆不定，无意中却决定了整个故事的走向，也改变了自己的人生。阿米尔·汗自称在揣摩角色时曾经反复研读金庸先生的著作《鹿鼎记》，他觉得弗兰基就是印度版的“韦小宝”。





2018年12月16日，阿米尔·汗首先来到海南三亚，参加在这里举办的第一届海南岛国际电影节。在之后的几天内，阿米尔·汗又马不停蹄地奔赴广州、西安、南京、成都、武汉、上海等六大城市，与当地大学生进行对谈。在与大家的交流中，阿米尔·汗也不断接收、学习最新的网络用语，在12月22日更入乡随俗吃起了中国冬至节气常吃的饺子。





12月25日，在北京最后一场粉丝见面会上，曾在《PK》中为阿米尔·汗献声配音的王宝强化身圣诞宝宝，与阿米尔·汗一同为现场观众送上节日的祝福。凭着阿米尔·汗的好人缘，邓超，李诞、陈可辛、曹保平、文牧野等圈内人士都纷纷献上对《印度暴徒》的祝福，也都希望阿米尔·汗先生能尽快找到合适的剧本，参与一部中国制作电影的演出，完成他的夙愿。