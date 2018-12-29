影片的主创团队表示，剧情的排列组合可达到万亿级别，共有五个不同的结局。

《黑镜：潘达斯奈基》













影片的主创团队表示，这部“长达90分钟”的影片总交互时长达到312分钟，最快可在40分钟内“通关”，90分钟只是“通关”的平均时长，剧情的排列组合可达到万亿级别，共有五个不同的结局。









影片在社交网络上引发强烈反响，一部分观众（玩家）被这种全新的形式“刷新三观”，体验之后甚至不敢说已经看完了这部电影，还有未知的剧情和结局有待挖掘。也有观众表示作为游戏他的娱乐性不够，作为电影制作粗糙，只是一个介于两者之间的难以界定的产物。





有条件的朋友可以去Netflix官网尝试这种新的电影（？）形式。