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什么操作?"黑镜"衍生片剧情可操纵得到结局大不同

主创透露剧情排列万亿种 这到底是游戏还是电影?

2018-12-29 10:31:08 来源：Mtime时光网

影片的主创团队表示，剧情的排列组合可达到万亿级别，共有五个不同的结局。
《黑镜：潘达斯奈基》

　　时光网讯 《黑镜：潘达斯奈基》已于昨日正式登陆Netflix平台，立刻引发爆炸式的反响，影片对电影的体验方式进行了颠覆性的改变，模糊了电影与游戏的概念，玩家……不对，观众可以通过互动选择自己想要的剧情，通过不同的剧情发展得到的结局也完全不一样。

先导中文预告

　　《黑镜》衍生电影《黑镜：潘达斯奈基》由第四季的导演大卫·斯雷德执导，故事发生在1984年，主角是一位程序员，他将把一部名为《Bandersnatch》的奇幻小说改编成游戏，但是现实和虚拟的边界似乎不再明显，开始引发明显的混乱。在影片（游戏？）中，观众可以通过选项控制主角的行为。

　　影片的主创团队表示，这部“长达90分钟”的影片总交互时长达到312分钟，最快可在40分钟内“通关”，90分钟只是“通关”的平均时长，剧情的排列组合可达到万亿级别，共有五个不同的结局。


　　影片在社交网络上引发强烈反响，一部分观众（玩家）被这种全新的形式“刷新三观”，体验之后甚至不敢说已经看完了这部电影，还有未知的剧情和结局有待挖掘。也有观众表示作为游戏他的娱乐性不够，作为电影制作粗糙，只是一个介于两者之间的难以界定的产物。

　　有条件的朋友可以去Netflix官网尝试这种新的电影（？）形式。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑镜：潘达斯奈基
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黑镜：潘达斯奈基

黑镜：潘达斯奈基 (2018)

0.0

导演：大卫·斯雷德

主演：菲恩·怀特海德

在线播放

大卫·斯雷德

大卫·斯雷德

David Slade

职业：导演 | 制作人

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