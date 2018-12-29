时光网讯
温情励志影片《灵魂的救赎》
即将于1月11日暖心上映，影片由张珈铭担任总制片人，知名导演杨真
执导，王迅
、黄小蕾
、以及童星张峻豪
主演。近日，影片最新发布了一支制作特辑，独家揭秘了影片的幕后故事，王迅、黄小蕾畅聊表演心得与感触。
此次王迅在影片中所饰演的角色何国典是一个典型的四川农村中年男人，他憨厚朴实、一心为家，给予了家庭最无私的爱。王迅在制作特辑中提到自己饰演的角色，“他没有很辉煌的事业，也没有很高的收入，但是他有一颗真正爱这个家庭的心”。
在制作特辑中，王迅被众人一路追赶，还被打倒在地，痛苦的接受众人的拳打脚踢，表现得十分敬业。导演杨真评价王迅，“是一个特别有创造性的演员，用写实的表演震撼人心。”王迅饰演的角色何国典还有一段特殊经历，他是汶川地震的受害者，在地震中他失去了独生子。
王迅本人也是2008年这场灾难的亲历者，所以他更能体会到人物的真情实感。杨真导演介绍到，“地震时，王迅就在事发地，他见证了抗震救灾的现场。”为了真实还原抗震救灾现场，剧组在拍摄这场戏的当天，派来了两辆大型洒水车，而演员王迅需要在大雨滂沱中找寻失踪的孩子。
拍摄时为了达到真实效果并没有增添保护措施，在寒冷的天气中，王迅被滂沱大雨淋成了“落汤鸡”，浑身上下都被水浸透了，被冻得瑟瑟发抖。但王迅依然无惧寒冷，咬牙坚持一遍又一遍地把这场戏完成到极致，这也让导演杨真十分感动。
黄小蕾在影片中饰演的角色杜茉莉，和她本人的性格非常相似，非常勤劳、善良、乐观、能吃苦，是个典型的真性情川妹子。儿子小雨的去世和丈夫何国典的精神不稳定，让她承受着双重的压力，但她凭借坚强的毅力和韧劲，带着丈夫重新开始了新的生活。
温情励志片《灵魂的救赎》
将于1月11日上映。