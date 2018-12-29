《灵魂的救赎》发制作特辑，电影聚焦一个在汶川地震失去独子的家庭，主演王迅、黄小蕾在拍摄时吃尽苦头，十分敬业。

《灵魂的救赎》

《灵魂的救赎》剧照

王迅本人也是2008年这场灾难的亲历者，所以他更能体会到人物的真情实感。杨真导演介绍到，“地震时，王迅就在事发地，他见证了抗震救灾的现场。”为了真实还原抗震救灾现场，剧组在拍摄这场戏的当天，派来了两辆大型洒水车，而演员王迅需要在大雨滂沱中找寻失踪的孩子。





拍摄时为了达到真实效果并没有增添保护措施，在寒冷的天气中，王迅被滂沱大雨淋成了“落汤鸡”，浑身上下都被水浸透了，被冻得瑟瑟发抖。但王迅依然无惧寒冷，咬牙坚持一遍又一遍地把这场戏完成到极致，这也让导演杨真十分感动。