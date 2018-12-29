《地球最后的夜晚》发布一组“入梦指南”，关于各个角色的更多信息曝光。





海报中，万绮雯（汤唯 饰）置身于飞鸟群中，手持麦克风忘情地唱歌，片中她的愿望正是逃离凯里做一个歌手，重新开始平凡的生活。罗纮武（黄觉 饰）仿佛就是所有人物关系的中心，野柚子、苹果、乒乓球和3D眼镜，是他和爱情、友情、亲情的连结。罗纮武在兑现了“野柚子”赌约后，万绮雯从凯里消失，罗纮武从此跨越现实和梦境执着追寻着万绮雯的踪迹。





影片进行到70分钟时，全场观众随着罗纮武一同戴上3D眼镜进入梦境的那一刻，成为最具仪式感的跨年观影体验，2D+3D的沉浸式观影体验将梦境与现实完美交织，在这段立体梦境中，罗纮武开始了漫长的寻找，与过去曾失去的爱人、挚友、亲人重逢和解，韩寒导演如此形容罗纮武与剧中人的感情：“仿佛如同一场梦，我们如此短暂的相逢。”





影片的拍摄地在贵州凯里，在毕赣导演的手中，凯里的环境成了烘托氛围的天然道具，温润潮湿的气候与暗涌的暧昧情愫完美交织，将罗纮武与万绮雯之间浪漫纠葛的感情展露。电影中的每个画面都凸显出梦幻的质感，氤氲的水汽、积水的小巷、晃荡的吊灯和摇曳的光影，将虚无缥缈的梦境变得触手可及。当罗纮武旋转起球拍飞在空中时，观众也仿佛一同在梦中遨游，和罗纮武一样分不清现实与梦境。

在这部电影中，汤唯一人分饰两角，将2D部分复杂善变的万绮雯和3D梦境中纯真浪漫的凯珍诠释。黄觉饰演的罗纮武在电影中一直以外表坚硬的记忆侦探形象示人，但从小被所有人抛弃的他内心却极其缺爱，黄觉用自己独特的理解诠释了这个角色“最坚固的柔情”。除此之外，金马影后张艾嘉携手最佳新人李鸿其一同加盟影片，张艾嘉同样在现实与梦境中饰演了两个反差巨大的角色，每个眼神都藏有道不尽的故事。





影片台前璀璨，幕后班底同样强大。《地球最后的夜晚》汇集了一众大师御用幕后制作班底，其中不乏王家卫导演御用灯光指导黄志明和侯孝贤导演嫡系影人林强、凯撒摄影奖得主大卫·查泽雷，以及多位金马奖得主刘强、姚宏易、董劲松、李丹枫等，他们共同打造如梦境一般的观影体验。





为了完成电影中长达60分钟难度极高、跨度极大的3D长镜头，两百余人的剧组如同军队一般在同一时刻协同作战，影片最终呈现出梦幻交织的光影和叙事感极强的沉浸式观影体验。

编辑：hello王小羊