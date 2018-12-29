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《大黄蜂》发布“家有大黄蜂”片段

超级英雄流露“反差萌”展现别样魅力

2018-12-29 11:21:55 来源：Mtime时光网

一直“藏身”在车库的大黄蜂“破门而入”，来到查莉的家中，对于这里的一切倍感新鲜，一瓶小小的易拉罐饮料都让他颇为“惊慌”，而撞坏家具、坐垮沙发后的手足无措更让人忍俊不禁。
　　时光网讯   《变形金刚》系列首部独立电影《大黄蜂》将于2019年1月4日登陆内地各大院线，影片预售正在进行中。今日，片方发布“家有大黄蜂”正片片段，初次进入人类家庭的大黄蜂，对于一切都充满好奇，殊不知庞大的身躯和超乎寻常的力量让他无意中成为了“破坏王”，囧态百出，超级英雄私下流露出的“反差萌”笑点十足。

　　在今日曝光的片段中，一直“藏身”在车库的大黄蜂“破门而入”，来到查莉的家中，对于这里的一切倍感新鲜，一瓶小小的易拉罐饮料都让他颇为“惊慌”，而撞坏家具、坐垮沙发后的手足无措与平时叱咤风云的王者之姿更是形成鲜明对比，令人忍俊不禁。

　　值得一提的是，在这支片段中，因为此前受伤而记忆核心受损的大黄蜂，偶然地成功变形至战斗模式，扫描功能也完全恢复，这似乎意味着超级英雄归来，高能冒险即将重新开启。

　　通过此前曝光的多支预告来看，《大黄蜂》在动作场面、特效呈现以及变形细节上继承和延续了《变形金刚》系列电影的大片气质，同时还更为深入地展现了大黄蜂的性格特点和成长轨迹，对于角色的塑造也更为细致多面，大黄蜂既能在危险降临时搏命拼杀，又有逗趣搞笑、暖心卖萌的别样魅力，这样的刻画也让一个超级英雄的形象更加立体、带给观众更多亲切感。

   编辑：hello王小羊

关键词： 大黄蜂 片段
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