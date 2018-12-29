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《密室逃生》曝"危机四伏"版预告片

六位主角遭遇花样夺命机关考验 如何逃出生天

2018-12-29 11:38:38 来源：Mtime时光网

《密室逃生》曝"危机四伏"版预告片，六位主角在“米诺斯”密室中遭遇重重考验，该片将于2019年1月18日于中国内地上映。
      

《密室逃生》国际版海报

时光网讯 由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的电影《密室逃生》今日发布“危机四伏”版预告片，短短的几十秒中，主角一行人在“米诺斯”密室中经历了重重危机。第一关的高温炙烤只是“开门红”，冰冻、爆炸、坠落、碾压接踵而至，不给他们留丝毫喘息机会。几人在密室中不停追问到底是为什么，但任凭如何嘶吼，回答他们的都只有“死神的召唤”！

       电影《密室逃生》今日发布一支“危机四伏”版预告，小小密室竟然处处杀机。从第一关高温炙烤开始，主角们只能步步为营。冰雪森林关卡的野兽之口，冰面爆炸和极寒冷风都让人时刻紧张。但这也仅仅是个开始，之后主角们经历的高空坠落、墙体碾压、高压电流，哪一项都是分分钟要命的存在。

      

密室逃生：众人寻找线索

“米诺斯”密室不愧是全世界最顶尖的密室，任何一处看似平常的摆放原来都是死亡陷阱。六位主角经历的就是“一百种死法”的真实对抗现场，花样夺命机关加极限逃生的刺激剧情简直就是大型“心跳加速器”。

       与之前预告片明显不同的是，本次新发布的预告中，主角们从迷惑彻底走向崩溃。预告片中“既是线索，也是陷阱”的可怕提示，预示着主角们在抓住一线希望的同时反而落入了更加可怕的陷阱，逐渐走向绝望。众人不停的嘶吼着追问着，但是冰冷危险的密室中，除了毫无生气的电子语音提示着“欢迎来到米诺斯密室”之外，无人理会。所谓真正“死神的召唤”也不会如此。

       电影《密室逃生》将于2019年1月18日于中国内地上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 密室逃生
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