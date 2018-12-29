《第一修正会》









她的评语：





一部史诗剧情片，围绕着两个女人的日常生活，打造沉浸式的观影体验。





利用声音和画面让你彻底融入他们的生活，有点虚拟现实，但更有感染力。





难以置信的大银幕作品，如果你非要在电脑或电视上看，也请用最好的音响系统