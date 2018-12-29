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颁奖季导演心目中的年度佳片是哪些？

《宠儿》《罗马》《小偷家族》被频频点赞

2018-12-29 13:56:12 来源：Mtime时光网

如果你还不知道2018年有哪些佳片，这份榜单可以收藏。

　　时光网讯 你即将看到一个超强的片单！2018年末，美国媒体 Indiewire邀请了52位导演列出他们年度佳片，整理一下会发现，《宠儿》《罗马》《第一归正会》《冷战》《小偷家族》等大名鼎鼎的影片出镜率最高。中国影片《江湖儿女》《地球最后的夜晚》也出现在导演们的榜单中，文艺佳片更容易被海外影人所关注。

　　如果你还不知道2018年有哪些佳片，这份榜单可以收藏。另外，要提醒一下，有些导演选中的影片是近年的作品，不一定都是今年的，比如《蜘蛛侠：平行宇宙》的导演罗德尼·罗斯曼就选了《红辣椒》。



佩德罗·阿莫多瓦

《罗马》
《冷战》
《犬舍惊魂》
《小偷家族》
《罪人》
《第一修正会》
《迦百农》
《宠儿》
《骑士》
《两片水域之间》

《梅尔罗斯》第一集（导演只推荐了这部电视剧的第一集）


她的评语：

一部史诗剧情片，围绕着两个女人的日常生活，打造沉浸式的观影体验。

利用声音和画面让你彻底融入他们的生活，有点虚拟现实，但更有感染力。

难以置信的大银幕作品，如果你非要在电脑或电视上看，也请用最好的音响系统


希罗·盖拉（《候鸟》）

《阿拉比亚》
《你从未在此》
《博物馆》
《好孩子》


布拉迪·科贝特（《光之声》）

《扎马》
《印第安纳的蒙罗维亚》
《瓦尔德海姆的华尔兹》
《风的另一边》
《幸福的拉扎罗》
《江湖儿女》
《小偷家族》
《燃烧》
《宠儿》
《冷战》
《双峰》
大卫·洛维（《老人和枪》）

《你从未在此》
《黎明墙》
《她的气味》
《罗马》
《阴风阵阵》
《乔佩拉的尬聊记》第一季
乔西·洛克（《玛丽女王》）

《罗马》
《宠儿》
《黑豹》
《黑色党徒》
《冷战》
《错误教育》
《一代财富》
《摘金奇缘》
《野兽》
《你从未在此》
西恩·贝克（《佛罗里达乐园》）（这位导演按片名首字母排序）

《边境》
《八年级》
《此房是我造》
《晒尸体》
《生，无可恋》
《炼狱信使》
《罗马》
《小偷家族》
《光之声》
《凛冬兄弟》
托德·海因斯（《卡萝尔》）（只选了两部）

《抱歉打扰》
《第一归正会》
乔纳·希尔（《90年代中期》）
《宠儿》
《罗马》
《光之声》
《八年级》
《罗马》
《你从未在此》
《叶落无痕》
《骑士》
《登月第一人》
《抱歉打扰》
《斩》
《宠儿》
《曼蒂》
《第一归正会》
埃德加·赖特（他的单子非常多元）

《罗马》
《曼蒂》
《八年级》
《他们不再变老》
《你能原谅我吗？》
《冷战》
《网络迷踪》
《碟中谍6：全面瓦解》
《蜘蛛侠：平行宇宙》
《遗产厄运》

其他提及：
《影》《抱歉打扰》《皇家酒店谋杀案》《老人与枪》《登月第一人》《狂野生活》《湮灭》《犬之岛》《鬼故事》《雷和丽兹》

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 颁奖季导演片单 宠儿 罗马 小偷家族
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