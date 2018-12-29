时光网讯
韩国年度话题恐怖电影《昆池岩》
将于明年3月在日本上映，片方今日发布了一款日版预告，韩国恐怖片+日式预告有种说不出的诡异氛围。
故事发生在一个原名为南营神经精神医院的昆池岩精神病院，最早建立于20世纪60年代，现如今，早已废弃的昆池岩医院被CNN票选为全球七大恐怖之地之一，更由此吸引无数寻求刺激的青年男女来此探险。一群不知死活的的青年要来这里进行网络直播节目，并试图打开被诅咒的402病室，然而他们却发现一切并不像他们所想那么简单……
片中出现的昆池岩精神病院在1979年发生过42名患者集体自杀、院长失踪的恐怖事件，大楼后因为无人接管被废弃。在2016年大热的tvN剧集《信号》
中，这幢楼房同样作为一间废弃医院出现过。
该片创下了韩国历年3月上映本土电影的首周最高票房成绩，上映5天突破百万人次的速度可谓今年最快，同时也刷新了近十年来上映的韩国恐怖电影突破百万人次的最快纪录。
《昆池岩》
由《冥婚淒谈》
、《恐怖故事》
导演郑范识
执导，据他此前透露：“《昆池岩》
有个终极彩蛋。谁都没发现的话，我打算在死之前说出来，”对此导演给出了一些暗示。“在特定的场景中有奇怪的声音，倒着播放的话，我留下了一些信息。此外，电影海报中的ㅈ字被左右倒转了。这也是我为现在还活着的人们留下的信息。”
《昆池岩》将于2019年3月23日开始在日本上映。