《昆池岩》将于2019年3月23日开始在日本上映。

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故事发生在一个原名为南营神经精神医院的昆池岩精神病院，最早建立于20世纪60年代，现如今，早已废弃的昆池岩医院被CNN票选为全球七大恐怖之地之一，更由此吸引无数寻求刺激的青年男女来此探险。一群不知死活的的青年要来这里进行网络直播节目，并试图打开被诅咒的402病室，然而他们却发现一切并不像他们所想那么简单……









终极彩蛋藏在这里？ 该片创下了韩国历年3月上映本土电影的首周最高票房成绩，上映5天突破百万人次的速度可谓今年最快，同时也刷新了近十年来上映的韩国恐怖电影突破百万人次的最快纪录。









《昆池岩》将于2019年3月23日开始在日本上映。