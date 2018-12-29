网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

韩国年度恐怖片"昆池岩"即将登陆日本

影片曝光日式恐怖预告 导演透露还有终极彩蛋

2018-12-29 15:26:25 来源：Mtime时光网

《昆池岩》将于2019年3月23日开始在日本上映。

日版海报

　　时光网讯 韩国年度话题恐怖电影《昆池岩》将于明年3月在日本上映，片方今日发布了一款日版预告，韩国恐怖片+日式预告有种说不出的诡异氛围。

　　故事发生在一个原名为南营神经精神医院的昆池岩精神病院，最早建立于20世纪60年代，现如今，早已废弃的昆池岩医院被CNN票选为全球七大恐怖之地之一，更由此吸引无数寻求刺激的青年男女来此探险。一群不知死活的的青年要来这里进行网络直播节目，并试图打开被诅咒的402病室，然而他们却发现一切并不像他们所想那么简单……

　　片中出现的昆池岩精神病院在1979年发生过42名患者集体自杀、院长失踪的恐怖事件，大楼后因为无人接管被废弃。在2016年大热的tvN剧集《信号》中，这幢楼房同样作为一间废弃医院出现过。

终极彩蛋藏在这里？

　　该片创下了韩国历年3月上映本土电影的首周最高票房成绩，上映5天突破百万人次的速度可谓今年最快，同时也刷新了近十年来上映的韩国恐怖电影突破百万人次的最快纪录。

　　《昆池岩》《冥婚淒谈》《恐怖故事》导演郑范识执导，据他此前透露：“《昆池岩》有个终极彩蛋。谁都没发现的话，我打算在死之前说出来，”对此导演给出了一些暗示。“在特定的场景中有奇怪的声音，倒着播放的话，我留下了一些信息。此外，电影海报中的ㅈ字被左右倒转了。这也是我为现在还活着的人们留下的信息。”

　　《昆池岩》将于2019年3月23日开始在日本上映。

   编辑：日灼

关键词： 昆池岩
关注时光网微信

相关电影/影人

昆池岩

昆池岩 (2018)

6.5

导演：郑范识

主演：魏河俊 文艺媛

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

他是"伏地魔""纳粹"也是"英国病人"

拉尔夫费因斯56岁生日 大银幕上50个形象

50
昨日是英国演员拉尔夫·费因斯的56岁生日，时光网献上了..
2

多图来袭！《大黄蜂》曝光新剧照

塞伯坦星场景大揭秘 “千斤顶”帅气亮相

16
即将于1月4日上映的《大黄蜂》曝光新剧照，塞伯坦星场景..
3

中国设计师黄海登顶2018年最佳电影海报

英国媒体评选20强 《龙猫》一同入选

20
这份榜单主要是针对今年发布的电影海报，并不涉及评价电..
4

《真爱至上》上映15周年：真爱有魔力

圣诞节这天，重新相信爱与奇迹

１５年过去，《真爱至上》为何仍然是最好的“圣诞电影”？
5

今年最酷超级英雄电影是如何设计的？

《蜘蛛侠:平行宇宙》海量概念图曝"限制级"画面

41
走进《蜘蛛侠：平行宇宙》动画师的创想世界，见证今年最..

查看更多