片中出现的“马文镇女兵团”兼具温情与英勇，打起架来的坚毅凶狠让人拍手叫好。









时光网讯 如果大家看到一个中年男子拉着一台坐满迷你玩偶的玩具吉普车在路上走，第一反应会是什么？









片中出现的“马文镇女兵团”兼具温情与英勇，打起架来的坚毅凶狠让人拍手叫好。但美中不足的是，《欢迎来到马文镇》的故事对众多角色的介绍不够充分，领人物塑造大打折扣。





电影十分吸睛的部分当属类似芭比娃娃的玩偶们在迷你模型构造的虚拟世界的所见所闻，但其中不少场面血腥。这部分内容也是为影片传递重要的社会讯息而存在，同时也成就了影片独有的艺术风格。



《欢迎来到马文镇》中文剧场版预告片

虚拟世界的设定，或许是为了解除一般观众的排斥感，好让人能与角色产生共鸣，体验创伤症候群患者的真实感受，但另一方面，这种讲述的方式又显得有些轻描淡写，并不能真正达到传递社会隐喻的效果，更让人有些困惑电影的主要观众群体究竟是谁。





《欢迎来到马文镇》由史蒂夫·卡瑞尔主演、卡罗琳·汤普森与罗伯特·泽米吉斯共同编剧，故事改编自真人真事。 2000年，美国人马克在纽约酒吧外遭五位男子暴力袭击，造成脑部重伤以致行动不便，脸上更留下一道疤痕。经济拮据的他深受创伤症候群所苦，但无法负担心理医疗的费用，那之后他开始用迷你玩具和模型在自家后院打造了“马文镇”，以此自疗心理创伤。这个故事此前曾在2010年由Jeff Malmberg拍成纪录片《马尔文科》。





但与纪录片不同的是，《欢迎来到马文镇》里马克打造的迷你模型世界活了起来。纯熟的制作技术，让这个虚拟世界可以承载起重要的故事线，一次来描绘创伤症候群患者内心的挣扎。





在虚拟世界里，二战时期的比利时小镇上，主要人口是马克、保护他的六位女战士、以及不断偷袭马克并有着死而复生能力的“九命怪猫”纳粹士官们。他们有着主演们的长相和芭比娃娃的身躯，由加奈儿·梦奈、艾莎·冈萨雷斯、Leslie Zemeckis、格温多兰·克里斯蒂、梅里特·维沃、莱斯利·曼恩组成的女兵团，是马克生活中重要角色的缩影，在现实与想像世界中都在守护着马克。



《欢迎来到马文镇》剧照

《欢迎来到马文镇》用迷你模型与玩偶们讲述创伤症候群的议题，敏感又严肃，所幸搭载着轻松小品的原创配乐，激发着观众的同理心。该片配乐由曾为《复仇者联盟》系列电影、《头号玩家》操刀的配乐师亚伦·史维斯查担纲。但有别与后者作品中的气势滂礡，《欢迎来到马文镇》的配乐更简单而细腻，不会太过沉重，也丝毫不显轻浮。





影片主演们的表演可圈可点，但剧作上却稍显单薄。比如对主角馬克的高跟鞋偏好轻描淡写，对女兵团的每个角色的背景介绍也十分有限。





史蒂夫·卡瑞尔精准演绎主角马克在真实世界的身心挣扎，当他的创伤一被触发，内心就像上演战争冲突一般让他痛苦挣扎。电影也直接以迷你城市发生血腥枪战，呈现马克的疾病发作时的样子。这样的平行展现寓意明显，但血腥的场面直接导致影片错失了一个对小孩子寓教于乐的机会。





《欢迎来到马文镇》片尾，马克出席他的加害者的庭审，他在法庭上的发言精准总结了影片所想要传达的讯息。在当下霸凌、仇恨犯罪层出不穷的年代，《欢迎来到马文镇》的出现更能引发人们的反思。







