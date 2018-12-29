由张峰执导、张承担任编剧的电影《老家伙们》在北京召开了开机发布会。电影讲述一个小女孩和三个大叔一起经历逃亡之旅的故事，是一部残酷中又带着温情的黑色童话。













导演张峰曾执导过《丑女无敌》、《纸婚》、《等你爱我》等多部深受大众喜爱的电视剧，还有《傅山进京》等多部戏曲作品，最近执导的一部由赵丽颖、金瀚等主演的电视剧《你和我的倾城时光》四家平台联播，获得了超高的口碑和收视率。即将开机的《老家伙们》将成为张峰的大银幕处女作。









作为一部动作大片，《老家伙们》会在香港和泰国两地取景，错综复杂的剧情、善恶难辨的人物将成为该片的重要看点。相信在新年开机的《老家伙们》会开启一段新的旅程，在2019年为观众们编织出一部精彩的黑色童话。





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