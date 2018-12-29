网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

国产黑色童话《老家伙们》发布开机

一个小女孩+三个大叔 将赴香港泰国取景

2018-12-29 20:55:42 来源：Mtime时光网

由张峰执导、张承担任编剧的电影《老家伙们》在北京召开了开机发布会。电影讲述一个小女孩和三个大叔一起经历逃亡之旅的故事，是一部残酷中又带着温情的黑色童话。
　　时光网讯 2018年12月29日下午，由张峰执导、张承担任编剧的电影《老家伙们》在北京召开了盛大的开机发布会。电影讲述一个小女孩和三个大叔一起经历逃亡之旅的故事，是一部残酷中又带着温情的黑色童话。

　　发布会上，该片出品人德禧影业董事长陈鹏表示，《老家伙们》的故事精彩，因此吸引了一众老戏骨陆续加盟。曾演出《爱杀》《牯岭街少年杀人事件》《酒徒》的资深型男大叔张国柱，将在片中演出一个亦正亦邪的角色，另外还有几位重量级的电影大咖出演主要角色，片方透露在未来影片拍摄过程中，将会逐渐向揭开多位重量级主演的神秘面纱。

　　在主创阵容之中，编剧张承曾参与过《疯狂的石头》《疯狂的赛车》等多部电影的剧本创作，还曾自编自导多部喜剧电影，如沈腾、马丽主演的《一念天堂》

　　导演张峰曾执导过《丑女无敌》、《纸婚》、《等你爱我》等多部深受大众喜爱的电视剧，还有《傅山进京》等多部戏曲作品，最近执导的一部由赵丽颖、金瀚等主演的电视剧《你和我的倾城时光》四家平台联播，获得了超高的口碑和收视率。即将开机的《老家伙们》将成为张峰的大银幕处女作。

　　《老家伙们》开机发布会在沈腾、黄维德等众多业内好友的祝福中开启，重量级的老戏骨演员赵小锐也到场助阵。据导演张峰介绍，电影《老家伙们》主要剧情是三个大叔因缘际会卷入一场枪击事件中，之后被迫带着一个小女孩展开逃亡，而小女孩从此开始了黑暗中又带着温暖的成长，整个故事像是一部黑色的童话。

　　作为一部动作大片，《老家伙们》会在香港和泰国两地取景，错综复杂的剧情、善恶难辨的人物将成为该片的重要看点。相信在新年开机的《老家伙们》会开启一段新的旅程，在2019年为观众们编织出一部精彩的黑色童话。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 老家伙们 开机仪式 喜剧 国产
关注时光网微信

相关电影/影人

老家伙们

老家伙们 (2019)

0.0

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

他是"伏地魔""纳粹"也是"英国病人"

拉尔夫费因斯56岁生日 大银幕上50个形象

50
昨日是英国演员拉尔夫·费因斯的56岁生日，时光网献上了..
2

多图来袭！《大黄蜂》曝光新剧照

塞伯坦星场景大揭秘 “千斤顶”帅气亮相

16
即将于1月4日上映的《大黄蜂》曝光新剧照，塞伯坦星场景..
3

中国设计师黄海登顶2018年最佳电影海报

英国媒体评选20强 《龙猫》一同入选

20
这份榜单主要是针对今年发布的电影海报，并不涉及评价电..
4

《真爱至上》上映15周年：真爱有魔力

圣诞节这天，重新相信爱与奇迹

１５年过去，《真爱至上》为何仍然是最好的“圣诞电影”？
5

今年最酷超级英雄电影是如何设计的？

《蜘蛛侠:平行宇宙》海量概念图曝"限制级"画面

41
走进《蜘蛛侠：平行宇宙》动画师的创想世界，见证今年最..

查看更多