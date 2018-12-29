时光网讯
2018年12月29日下午，由张峰
执导、张承
担任编剧的电影《老家伙们》
在北京召开了盛大的开机发布会。电影讲述一个小女孩和三个大叔一起经历逃亡之旅的故事，是一部残酷中又带着温情的黑色童话。
发布会上，该片出品人德禧影业董事长陈鹏表示，《老家伙们》
的故事精彩，因此吸引了一众老戏骨陆续加盟。曾演出《爱杀》
、《牯岭街少年杀人事件》
、《酒徒》
的资深型男大叔张国柱
，将在片中演出一个亦正亦邪的角色，另外还有几位重量级的电影大咖出演主要角色，片方透露在未来影片拍摄过程中，将会逐渐向揭开多位重量级主演的神秘面纱。
导演张峰曾执导过《丑女无敌》、《纸婚》、《等你爱我》等多部深受大众喜爱的电视剧，还有《傅山进京》等多部戏曲作品，最近执导的一部由赵丽颖、金瀚等主演的电视剧《你和我的倾城时光》四家平台联播，获得了超高的口碑和收视率。即将开机的《老家伙们》将成为张峰的大银幕处女作。
《老家伙们》
开机发布会在沈腾、黄维德等众多业内好友的祝福中开启，重量级的老戏骨演员赵小锐也到场助阵。据导演张峰介绍，电影《老家伙们》主要剧情是三个大叔因缘际会卷入一场枪击事件中，之后被迫带着一个小女孩展开逃亡，而小女孩从此开始了黑暗中又带着温暖的成长，整个故事像是一部黑色的童话。
作为一部动作大片，《老家伙们》会在香港和泰国两地取景，错综复杂的剧情、善恶难辨的人物将成为该片的重要看点。相信在新年开机的《老家伙们》会开启一段新的旅程，在2019年为观众们编织出一部精彩的黑色童话。
编辑：SaSa