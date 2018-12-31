在2018年的最后一天，时光君为你推荐12位名留影史的电影大师，在光影的神话中经历时间的流逝。

时光网特稿 一转眼，今天已经是2018年的最后一天了。





无论你选择如何跨年，看电影总是一个不错的选项。也许有的朋友已经买了电影票在影院度过最后一个夜晚，还没有买票的朋友，在家宅着看看经典电影不失为一个上佳的选择。





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2019年度时光大赏+混剪将于2019年1月2日上线。









Charles Chaplin（1889.4.16 ~ 1977.12.25）





评价：世界就像是一个巨大的马戏团，它让你兴奋，却让我惶恐，因为我知道散场后永远是有限温存，无限心酸——查理·卓别林





大师简介：查理·卓别林（1889.4.16~1977.12.25），英国影视演员、导演、编剧。任何头衔冠在卓别林身上都不过分，从杂耍短片到默片，再到有声电影，我们被他夸张的肢体动作吸引，却也被笑中含泪的故事所感动。他对现实生活有着超越常人的洞察力与批判力，用至纯至善的故事带给人们最深沉的思考。





大师作品：





时光评分：8.9

时光评价：卓别林告诉我们，或许底层的生活并不全是苦难，在这里也有淳朴的爱情与浪漫，当身无分文的他为了双目失明的她屡屡冒险时，我们看到了，也感受到了这份来自苦难人间的温暖。

一句内容：到了明天鸟儿又会歌唱的。









时光评分：8.7

时光评价：我们时不时会被夏尔洛的插科打诨而逗笑，但随着时光流逝，留在心中的却是一对在苦难生活中摸爬滚打的父子，一位用心用情描绘人间至善的艺术大师——卓别林。

一句内容：一个让人微笑的故事，也有可能让人落泪。









时光评分：8.8

一句内容：——你自由了。——可以再多关我几天吗？我待在这里很好。









《大独裁者》The Great Dictator（1940）

时光评分：8.7

一句内容：我们要把生活建筑在别人的幸福上，而不是建筑在别人的痛苦上。我们不要彼此仇恨，互相鄙视。













Edward Yang（1947.11.6~2007.6.29）





大师评价：

他的离开让我感觉一个时代过去了——导演侯孝贤





大师简介：

大师作品：









《一一》Yi yi: A One and a Two（2000）

时光评分：8.7

一句内容：没有一棵树，没有一朵云，是不美丽的，所以人也应该这样。









《牯岭街少年杀人事件》A Brighter Summer Day（1991）

时光评分：8.5

时光评价：是成长，是宿命，是一个时代的映射，是一曲青春的挽歌，华语电影中的人物、历史，甚至每个细微的动作都似乎从未如此鲜活过，在这个世界的冰冷面前没有人能够置身事外。

一句内容：我在生活，虽然不知道为了什么。





时光评分：8.3

时光评价：杨德昌不仅为角色把脉，更为时代把脉，片名“麻将”点透了影片的主旨，更暗示了人生的荒诞和虚无。

一句内容：这年头你要出人头地，你要动的是脑筋不是感情。感情一动脑筋就动不了了。





《独立时代》A Confucian Confusion（1994）

时光评分：8.5

一句内容：如果每一个人都向别人要一个安全感，谁还会多一个给别人呢？













Yasujiro Ozu（1903.12.12~1963.12.12）





大师评价：一个家庭的结合，意味着另一个家庭的分离，你默不作声，坐在低处平视一切静静发生——时光评价





大师简介：





大师作品：









时光评分：8.8

时光评价：家乡的父母来到大都市，却迷失在东京的车水马龙中，两代人的隔阂与情感，不露声色地呈现在烟雾弥漫的二战后的日本。

一句内容： 如果我知道她走得这么突然，我就要对她好一些。









《秋刀鱼之味》The Taste of Saury（1962）

时光评分：8.5

时光评价：如往常一样回到家中，端坐在矮桌前，如今宾座上空空无人，小津安二郎用镜头描绘了每个家庭都要面对的离别。

一句内容：

想起秋刀鱼之味，残落的樱花有如布碎，清酒带着黄莲的苦味。——小津安二郎









时光评分：8.0

时光评价：父女间彼此关心却又若即若离，这是人间每天都在上演的故事，一切在小津调式中显得更加平和与内敛。

一句内容：到了婚龄的女孩如果都结婚了，这世界就变得寂寞了，偶尔有个例外也不错呢。









时光评分：8.4

时光评价：相依为命的父女，哪怕百般留恋，也免不了分崩离析，这是小津眼中的人类历史。

一句内容：

你再不出嫁，爸爸可就为难了。

可是，如果我走了，爸爸怎么办呢？

影片信息： 影片情感隐忍，不露声色地表现出了父女之间的亲密关系，以及背后的落寞与酸楚。本片当年被日本《电影旬报》评选为“十佳电影”第一名。









《父亲在世时》There Was a Father（1942）

时光评分：8.2

时光评价：转眼间父亲就已老去，真正留给我们陪伴他的时间很少，在短短94分钟的电影里，像是过完了一生。

一句内容： 人生一定要尽力去做才无悔。

影片信息： 虽然小津安二郎以“嫁女”电影而闻名，但在处理其他人伦情感时依然驾轻就熟，这部40年代的影片是他导演生涯中期的代表作，普世的亲情穿越时间与地域，感动着全世界的观众。影片入选当年《电影旬报》“年度十佳”。



