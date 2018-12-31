时光网特稿 一转眼，今天已经是2018年的最后一天了。
无论你选择如何跨年，看电影总是一个不错的选项。也许有的朋友已经买了电影票在影院度过最后一个夜晚，还没有买票的朋友，在家宅着看看经典电影不失为一个上佳的选择。
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Charles Chaplin（1889.4.16 ~ 1977.12.25）
评价：世界就像是一个巨大的马戏团，它让你兴奋，却让我惶恐，因为我知道散场后永远是有限温存，无限心酸——查理·卓别林
大师简介：查理·卓别林（1889.4.16~1977.12.25），英国影视演员、导演、编剧。任何头衔冠在卓别林身上都不过分，从杂耍短片到默片，再到有声电影，我们被他夸张的肢体动作吸引，却也被笑中含泪的故事所感动。他对现实生活有着超越常人的洞察力与批判力，用至纯至善的故事带给人们最深沉的思考。
大师作品：
时光评分：8.9
时光评价：卓别林告诉我们，或许底层的生活并不全是苦难，在这里也有淳朴的爱情与浪漫，当身无分文的他为了双目失明的她屡屡冒险时，我们看到了，也感受到了这份来自苦难人间的温暖。
一句内容：到了明天鸟儿又会歌唱的。
影片信息：
卓别林总是抱着最大的善意，微笑着展示人间的苦难与真情，这是他的电影最打动人的地方。《城市之光》
里既有上流社会的纸醉金迷，也有下层阶级的互相帮助，为我们绘出一幅生动的上世纪30年代美国社会画卷。
时光评分：8.7
时光评价：我们时不时会被夏尔洛的插科打诨而逗笑，但随着时光流逝，留在心中的却是一对在苦难生活中摸爬滚打的父子，一位用心用情描绘人间至善的艺术大师——卓别林。
一句内容：一个让人微笑的故事，也有可能让人落泪。
影片信息：
从《寻子遇仙记》
开始，笑中含泪成为卓别林电影的标签，简单的肢体喜剧已经不再是他的追求，卓别林在自己的喜剧风格之上探索着用电影表达更深层的人文关怀，《寻子遇仙记》
无疑做到了。
时光评分：8.8
时光评价：
一个人的悲喜剧，也是一个时代的悲喜剧。无论是描绘工业文明的荒诞和压榨，资本家的贪婪与疯狂，还是颇具时代感的经济萧条，卓别林最终都落笔在人性的光辉与温柔之中，这就是为什么《摩登时代》
能持续感动我们80多年的原因。
一句内容：——你自由了。——可以再多关我几天吗？我待在这里很好。
影片信息：《摩登时代》
是卓别林对默片的最后一次偏执，他用自己的艺术才华证明了默片并不是一种失去魅力的艺术形式，它甚至更加适合表现人性光辉的一面。影片不仅入选《电影手册》杂志“最美百部影片”，且在另一权威榜单《视与听》杂志“有史以来最伟大的250部影片”中也有一席之地。
《大独裁者》The Great Dictator（1940）
时光评分：8.7
时光评价：
有一类电影注定为时代所生，也会被时光铭记。《大独裁者》
不单单是卓别林电影生涯的第一次献声，更是一份对法西斯主义的正义宣言。
一句内容：我们要把生活建筑在别人的幸福上，而不是建筑在别人的痛苦上。我们不要彼此仇恨，互相鄙视。
影片信息：《大独裁者》
是卓别林第一部有声电影，他一人分饰两角，用精湛的演技将小人物与独裁者两个完全不同的角色演绎得活灵活现。影片获得包括最佳影片在内的5项奥斯卡金像奖提名，更大的褒奖是影片在映前映后多次被法西斯德国阻挠，但依然获得巨大成功。
Edward Yang（1947.11.6~2007.6.29）
大师评价：
他的离开让我感觉一个时代过去了——导演侯孝贤
大师简介：
杨德昌（1947.11.6~2007.6.29），中国台湾电影导演、编剧。要论起台湾电影，有三个人必然绕不开，侯孝贤
、蔡明亮
，还有一位自然是杨德昌。不夸张地说，杨德昌和侯孝贤绝对是世界顶尖的电影大师，前者的电影如手术刀般剖析着现代社会的症候，后者则耐心平实地观察着生活的细微，两位大师共同扛起了台湾新电影运动的大旗，只不过没想到的是，我们这么快就已经需要怀念杨德昌了。
大师作品：
《一一》Yi yi: A One and a Two（2000）
时光评分：8.7
时光评价：
“电影发明以后，人类的生命延长了三倍。”《一一》
中的这句台词形容影片本身再合适不过了，华语电影里鲜有对中华文化中“家”的概念如此具象化的表现。
一句内容：没有一棵树，没有一朵云，是不美丽的，所以人也应该这样。
影片信息：
榜单和评述已经显得有些多余，每一位看过《一一》
、体察过片中情感的人都会明白这部影片的伟大，以及它对华语电影而言有多么弥足珍贵，当年戛纳国际电影节也授予了杨德昌最佳导演奖的殊荣。
时光评分：8.5
时光评价：是成长，是宿命，是一个时代的映射，是一曲青春的挽歌，华语电影中的人物、历史，甚至每个细微的动作都似乎从未如此鲜活过，在这个世界的冰冷面前没有人能够置身事外。
一句内容：我在生活，虽然不知道为了什么。
影片信息：
保守地说，《牯岭街少年杀人事件》
是有史以来最伟大的3部华语电影之一，4小时的片长投射的不是简简单单的青春，杨德昌导演用更加理性和宏大的视角来组织全片。影片在当年中国台湾电影金马奖上击败王家卫
的《阿飞正传》
、李安
的《推手》
，当之无愧地获得最佳影片，并入选当年法国《电影手册》杂志“年度十佳”，《视与听》杂志“有史以来最伟大的250部影片”。
时光评分：8.3
时光评价：杨德昌不仅为角色把脉，更为时代把脉，片名“麻将”点透了影片的主旨，更暗示了人生的荒诞和虚无。
一句内容：这年头你要出人头地，你要动的是脑筋不是感情。感情一动脑筋就动不了了。
影片信息：
虽然与《牯岭街少年杀人事件》
班底一样，杨德昌却献上了一部风格完全不同的黑色喜剧，但你从中感受最强烈的还是他对人性冷静批判的一面，影片入围当年柏林国际电影节主竞赛单元。
《独立时代》A Confucian Confusion（1994）
时光评分：8.5
时光评价：《独立时代》
是杨德昌擅长的大时代群像电影，人物与人物、人物与社会之间激烈的冲突，道尽了中国语境下的人情世故，一股无力感透过银幕传递给观众，也许是一部不适合年轻人观看的电影。
一句内容：如果每一个人都向别人要一个安全感，谁还会多一个给别人呢？
影片信息：
在杨德昌留下的作品里，《独立时代》
恐怕是最为激烈的一部，但也取得了极大的成功。影片入围当年戛纳国际电影节主竞赛单元，并在中国台湾电影金马奖上获得12项提名，最终摘得最佳原著剧本、最佳男配角、最佳女配角3项大奖。
Yasujiro Ozu（1903.12.12~1963.12.12）
大师评价：一个家庭的结合，意味着另一个家庭的分离，你默不作声，坐在低处平视一切静静发生——时光评价
大师简介：
小津安二郎（1903.12.12~1963.12.12），日本电影导演、编剧。如果说黑泽明代表着日本电影中的“刀”，那小津安二郎就是日本电影中的“菊”。不同于黑泽明电影的凌厉与批判，小津安二郎的影片关注的则是东方家庭的家族伦理，表达的是人情世故中的善意与哀伤。2002年，英国《视与听》杂志将他评为“电影史上最伟大的10位导演“之一；2009年，日本《电影旬报》将其代表作《东京物语》
列为“日本十佳电影”。
大师作品：
时光评分：8.8
时光评价：家乡的父母来到大都市，却迷失在东京的车水马龙中，两代人的隔阂与情感，不露声色地呈现在烟雾弥漫的二战后的日本。
一句内容： 如果我知道她走得这么突然，我就要对她好一些。
影片信息：《东京物语》
历来被认为是小津安二郎的巅峰作品，战后社会的时代风貌融入到两代人的喜怒哀乐中，被《电影手册》杂志誉为“有史以来最美的百部影片”之一，《视与听》杂志“有史以来最伟大的250部影片”第3位。
时光评分：8.5
时光评价：如往常一样回到家中，端坐在矮桌前，如今宾座上空空无人，小津安二郎用镜头描绘了每个家庭都要面对的离别。
一句内容：
想起秋刀鱼之味，残落的樱花有如布碎，清酒带着黄莲的苦味。——小津安二郎
影片信息： 《秋刀鱼之味》
是小津安二郎导演的最后一部影片，虽如他后期的许多作品一样以“嫁女”为故事主线，却流露出无尽的感伤。影片捧红了著名女演员岩下志麻
，入选《视与听》杂志“有史以来最伟大的250部影片”榜单。
《彼岸花》Equinox Flower（1958）
时光评分：8.0
时光评价：父女间彼此关心却又若即若离，这是人间每天都在上演的故事，一切在小津调式中显得更加平和与内敛。
一句内容：到了婚龄的女孩如果都结婚了，这世界就变得寂寞了，偶尔有个例外也不错呢。
影片信息：《彼岸花》
是小津安二郎第一部彩色电影，虽然历来在小津的作品中有些被冷落，却是一部不可多得的佳作，色彩元素调度十分出彩，入选当年《电影旬报》“十佳影片“。
时光评分：8.4
时光评价：相依为命的父女，哪怕百般留恋，也免不了分崩离析，这是小津眼中的人类历史。
一句内容：
你再不出嫁，爸爸可就为难了。
可是，如果我走了，爸爸怎么办呢？
影片信息： 影片情感隐忍，不露声色地表现出了父女之间的亲密关系，以及背后的落寞与酸楚。本片当年被日本《电影旬报》评选为“十佳电影”第一名。
时光评分：8.2
时光评价：转眼间父亲就已老去，真正留给我们陪伴他的时间很少，在短短94分钟的电影里，像是过完了一生。
一句内容： 人生一定要尽力去做才无悔。
影片信息： 虽然小津安二郎以“嫁女”电影而闻名，但在处理其他人伦情感时依然驾轻就熟，这部40年代的影片是他导演生涯中期的代表作，普世的亲情穿越时间与地域，感动着全世界的观众。影片入选当年《电影旬报》“年度十佳”。