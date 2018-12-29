林岭东原籍广东潮州，生于香港。1973年中学毕业后，进入香港无线电视台第三期艺员培训班学习。1974年与周润发、任达华等同期毕业。1976年开始担任电视局导演，并于两年后移民加拿大，进入多伦多约克大学攻读电影专业。1982年返港知道了他的电影处女作《阴阳错》，并迅速成长为新艺城公司的中坚导演。







“风云”三部曲 “风云”三部曲





其最著名的导演作品当属由《龙虎风云》（1987）、《监狱风云》（1987）《学校风云》（1988）组成的“风云”三部曲。其中《龙虎风云》刻画卧底警察处于灰色地带的复杂心理与悲剧命运，帮助其捧得了第7届香港金像奖最佳导演奖。







《龙虎风云》剧照 《龙虎风云》剧照





1989年，林岭东还与周润发等创办银奖电影公司，执导创业作《伴我闯天涯》（1990），又监制《勇闯天下》（1990），策划《天若有情》（1990）。1992年与徐克联合执导《双龙会》。

《龙虎风云》预告片



进入90年代后，林岭东先后执导的《圣战风云》（1990）、《监狱风云Ⅱ逃犯》（1991）等动作电影，帮助他确立了硬派写实的暴力风格。