林岭东2014年在《谜
城》片场
时光网讯
曾经执导《风云》
系列的香港著名电影导演林岭东
29日下午于家中去世，终年63岁。据港媒消息，林岭东妻子当晚向警方报案，救护人员接报到场，证实林已死亡。警方初步调查称事件没有可疑，死因需等待验尸后确定。
林岭东原籍广东潮州，生于香港。1973年中学毕业后，进入香港无线电视台第三期艺员培训班学习。1974年与周润发、任达华等同期毕业。1976年开始担任电视局导演，并于两年后移民加拿大，进入多伦多约克大学攻读电影专业。1982年返港知道了他的电影处女作《阴阳错》，并迅速成长为新艺城公司的中坚导演。
“风云”三部曲
其最著名的导演作品当属由《龙虎风云》（1987）、《监狱风云》（1987）《学校风云》（1988）组成的“风云”三部曲。其中《龙虎风云》刻画卧底警察处于灰色地带的复杂心理与悲剧命运，帮助其捧得了第7届香港金像奖最佳导演奖。
《龙虎风云》剧照
1989年，林岭东还与周润发等创办银奖电影公司，执导创业作《伴我闯天涯》（1990），又监制《勇闯天下》（1990），策划《天若有情》（1990）。1992年与徐克联合执导《双龙会》。
进入90年代后，林岭东先后执导的《圣战风云》（1990）、《监狱风云Ⅱ逃犯》（1991）等动作电影，帮助他确立了硬派写实的暴力风格。
1996年，林岭东赴美执导了由尚格·云顿和娜塔莎·亨斯屈奇主演的描写美国特工与俄罗斯黑帮斗智斗勇的惊悚动作片《硬闯100%危险》，该片在美国拿下1450万美元的票房收入。
1997年，林岭东回归香港影坛，先后拍摄了心理警匪片姊妹篇《高度戒备》和《目露凶光》，并两获金像奖最佳导演提名。
进入新世纪，林岭东再次赴美与尚格·云顿先后合作电影《复制杀人魔》和《叛狱狂飙》，前者甚至入选了2001年法国影评人评选的“十佳电影”。
《复制杀人魔》海报
2007年，林岭东与两位老友徐克、杜琪峰合作拍摄了动作片《铁三角》，三人负责故事的不同段落。由徐克负责影片的“开端”，林岭东根据徐克的“开端”讲述故事的“发展”，最后由杜琪峰“收尾”。影片入围了第60届戛纳电影节竞赛单元。
“铁三角”杜琪峰、林岭东和徐克
林岭东和杜琪峰在戛纳电影节
2014年，林岭东时隔7年，重执导筒，与古天乐、余文乐合作了动作片《谜城》，该片于影片于2015年7月30日在内地上映。2015年9月，林岭东开拍由吴彦祖、张静初、张孝全等主演的动作电影《冲天火》。该片2016年11月25日内地上映。
2016年《冲天火》发布会