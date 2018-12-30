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漫威《惊奇队长》曝新电视预告

数次摔倒数次爬起 她将如何拯救复联？

2018-12-30 08:53:33 来源：Mtime时光网

漫威《惊奇队长》发布新电视预告。
　　时光网讯 漫威《惊奇队长》发布新电视预告，画面主要来自第二款预告，不过进行了重新剪辑。另外，预告最后新加上了3月8号的具体上映日期。


　　布丽·拉尔森饰演《惊奇队长》是漫威电影宇宙第一部女性为主角的超级英雄电影，惊奇队长在《复仇者联盟3》的彩蛋中露出过，就是神盾局长消失前发送信息的那个人（看她胸口的标志），只是她没有亮相。

　　按照漫画中的设定，惊奇队长的力量超级强大，可以正面对抗灭霸，以后还是复仇者联盟的领导核心。



　　现在大家最关心的，除了惊奇队长如何拯救复联外，就是《惊奇队长》票房能否超过《神奇女侠》了。你怎么看？

   编辑：飒飒

关键词： 漫威 惊奇队长 电视预告
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