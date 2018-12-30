







按照漫画中的设定，惊奇队长的力量超级强大，可以正面对抗灭霸，以后还是复仇者联盟的领导核心。











现在大家最关心的，除了惊奇队长如何拯救复联外，就是《惊奇队长》票房能否超过《神奇女侠》了。你怎么看？