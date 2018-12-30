2018-12-30 08:53:33 来源：Mtime时光网
编辑：飒飒
导演：安娜·波顿
主演：布丽·拉尔森
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黑雷晴轰
2分钟前
很好奇：是谁搞了这娘们儿！
4分钟前
三八节上映，这个时间点本身就很说明问题了---一个三八片！
东山剑客
5分钟前
之前跑哪去了，灭霸怎么响指就灭不掉你呢。
玄犀墨影
26分钟前
没什么新镜头啊
厨狮Wei
27分钟前
队长若没有敌人，哪来的故事？
他的敌人若比灭霸弱？那就是设定上的最大矛盾了
黑雷晴轰1分钟前
你觉得灭霸能搞了这娘们儿！？
吃瓜群众爱好瓜
45分钟前
狠角色！
jerryzhao18
50分钟前
悟空 你怎么看！！
渡水
52分钟前
大妈是内燃灯泡儿，好威武！就冲这上扬的发型就甩女侠十条街了，我记得上次看到上扬的发型还是《无极》，现在想想，《无极》和漫威倒是挺搭的！
青山翠谷45分钟前
自个儿的脸蛋子都兜不住，不知兜不兜得住发型。
不是大妈，是大姨妈！
bofu
1小时前
惊奇大妈
惊奇大姨妈！
yuweiyong990
一直希望惊奇队长是一言不合就往死里揍的风格，既然是BOSS级别，就得有钢铁之躯的力量感（那片还有寂寞大神的配乐加分）
棵哇思机1小时前
赞同，但看惊奇队长的预告，除了打老太太那段，全程远攻，根本体会不到力量感┐(´-｀)┌ 。而超人三部曲，除了钢躯有一拳到肉的感觉，超蝙打毁灭日由于体型上的差距，都感觉在打怪兽，体会不到拳拳到肉的压迫感，然后正联就……算了(*￣rǒ￣)
Phillip-科卢基33分钟前
正联里荒原狼去亚马逊抢母盒的时候很有力量感，那种碾压的气势……神女出场挡子弹的片段也很惊艳，其它没有印象太深刻的动作片断了。最后超人吊打那段跟闹着玩似的
黑雷晴轰19秒前
很想看看到底是谁把这娘们儿搞翻了！
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