网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

600亿！2018年中国内地总票房创新高

包含两天预售票房 年度十强排行榜出炉

2018-12-30 09:36:26 来源：Mtime时光网

北美市场2018年度总票房110亿美元，北美拥有45000块银幕，中国内地拥有56000块银幕，相比之下，中国内地年票房不足100亿美元，增长空间还非常大。
　　时光网讯 根据最新的统计数据显示，截止12月30日上午9点整，2018年中国内地总票房已达599.6亿元。算上12月30日和31日两天已经预售出的票房收入，今年的总票房已经超过600亿元！达到了历史新高。

　　12月31日会上映新片《地球最后的夜晚》，这部汤唯主演的电影，预售票房已经突破1亿元，在岁末的最后一天给总票房添砖加瓦。

　　需要说明一点，600亿元的成绩是包括了网络购票服务费，观众在通过手机APP等购票软件买票时，会产生3元左右的服务费，这笔费用也是算到总票房之中的。600亿总票房，扣除网络服务费的实际票房是559亿元。



《红海行动》预告

　　2017年，中国内地总票房558亿元。2018年，中国内地总票房破600亿元。今年又实现了一个大幅度的增长。

　　北美市场2018年度总票房110亿美元，北美拥有45000块银幕，中国内地拥有56000块银幕，相比之下，中国内地年票房不足100亿美元，增长空间还非常大。当然，吸引观众走进影院，还是需要更多更好更强的电影佳作才可以，拍电影绝对不是一个多快好省的赚钱方式。希望中国电影在新的一年在商业和品质上齐头并进。

2018年中国内地票房榜前十——
《毒液》18亿元
《海王》17亿元（上映中）

（备注：《前任3》是2017年12月29日公映的电影，总票房为19亿，其中的16亿在2018年收入）

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 红海行动 地球最后的夜晚 2018
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

红海行动

红海行动 (2018)

8.1

导演：林超贤

主演：张译 黄景瑜

在线播放

我不是药神

我不是药神 (2018)

8.8

导演：文牧野

主演：徐峥 周一围

在线播放

复仇者联盟3：无限战争

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

8.1

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

毒液：致命守护者

毒液：致命守护者 (2018)

7.3

导演：鲁本·弗雷斯彻

主演：汤姆·哈迪

在线播放

捉妖记2

捉妖记2 (2018)

5.9

导演：许诚毅

主演：梁朝伟 白百何

在线播放

海王

海王 (2018)

8.0

导演：温子仁

主演：杰森·莫玛

在线播放

侏罗纪世界2

侏罗纪世界2 (2018)

7.1

导演：胡安·安东尼奥..

主演：克里斯·帕拉特

在线播放

前任3：再见前任

前任3：再见前任 (2017)

6.5

导演：田羽生

主演：韩庚 郑恺

在线播放

地球最后的夜晚

地球最后的夜晚 (2018)

0.0

导演：毕赣

主演：黄觉 汤唯

在线播放

显示更多∨

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

他是"伏地魔""纳粹"也是"英国病人"

拉尔夫费因斯56岁生日 大银幕上50个形象

50
昨日是英国演员拉尔夫·费因斯的56岁生日，时光网献上了..
2

多图来袭！《大黄蜂》曝光新剧照

塞伯坦星场景大揭秘 “千斤顶”帅气亮相

16
即将于1月4日上映的《大黄蜂》曝光新剧照，塞伯坦星场景..
3

中国设计师黄海登顶2018年最佳电影海报

英国媒体评选20强 《龙猫》一同入选

20
这份榜单主要是针对今年发布的电影海报，并不涉及评价电..
4

《真爱至上》上映15周年：真爱有魔力

圣诞节这天，重新相信爱与奇迹

１５年过去，《真爱至上》为何仍然是最好的“圣诞电影”？
5

今年最酷超级英雄电影是如何设计的？

《蜘蛛侠:平行宇宙》海量概念图曝"限制级"画面

41
走进《蜘蛛侠：平行宇宙》动画师的创想世界，见证今年最..

查看更多