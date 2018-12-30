时光网讯 根据最新的统计数据显示，截止12月30日上午9点整，2018年中国内地总票房已达599.6亿元。算上12月30日和31日两天已经预售出的票房收入，今年的总票房已经超过600亿元！达到了历史新高。
12月31日会上映新片《地球最后的夜晚》
，这部汤唯主演的电影，预售票房已经突破1亿元，在岁末的最后一天给总票房添砖加瓦。
需要说明一点，600亿元的成绩是包括了网络购票服务费，观众在通过手机APP等购票软件买票时，会产生3元左右的服务费，这笔费用也是算到总票房之中的。600亿总票房，扣除网络服务费的实际票房是559亿元。
2017年，中国内地总票房558亿元。2018年，中国内地总票房破600亿元。今年又实现了一个大幅度的增长。
北美市场2018年度总票房110亿美元，北美拥有45000块银幕，中国内地拥有56000块银幕，相比之下，中国内地年票房不足100亿美元，增长空间还非常大。当然，吸引观众走进影院，还是需要更多更好更强的电影佳作才可以，拍电影绝对不是一个多快好省的赚钱方式。希望中国电影在新的一年在商业和品质上齐头并进。
2018年中国内地票房榜前十——
（备注：《前任3》是2017年12月29日公映的电影，总票房为19亿，其中的16亿在2018年收入）
作者：崔汀 编辑：汀