







需要说明一点，600亿元的成绩是包括了网络购票服务费，观众在通过手机APP等购票软件买票时，会产生3元左右的服务费，这笔费用也是算到总票房之中的。600亿总票房，扣除网络服务费的实际票房是559亿元。













《红海行动》预告 2017年，中国内地总票房558亿元。2018年，中国内地总票房破600亿元。今年又实现了一个大幅度的增长。





北美市场2018年度总票房110亿美元，北美拥有45000块银幕，中国内地拥有56000块银幕，相比之下，中国内地年票房不足100亿美元，增长空间还非常大。当然，吸引观众走进影院，还是需要更多更好更强的电影佳作才可以，拍电影绝对不是一个多快好省的赚钱方式。希望中国电影在新的一年在商业和品质上齐头并进。





2018年中国内地票房榜前十——





（备注：《前任3》是2017年12月29日公映的电影，总票房为19亿，其中的16亿在2018年收入）