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不想死！惊悚片《密室逃生》新剧照

打造身临其境之感 密室中面临生死考验

2018-12-30 10:43:16 来源：Mtime时光网

此次发布的剧照为之前已曝光过的三处密室的场景。其中“高温炙烤”关卡中，房间四周布满导热管，仿佛一条条火龙攀附于墙壁，不断散发着高温。主角们也个个神色凝重，不断寻找线索。
　　时光网讯 由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的电影《密室逃生》今日发布最新剧照，高温炙烤、冰雪森林、恐怖病房三大密室场景曝光。据悉，影片定于2019年1月18日公映。
 

来看下《密室逃生》预告

　　此次发布的剧照为之前已曝光过的三处密室的场景，增添了不少细节。其中“高温炙烤”关卡中，房间四周布满导热管，仿佛一条条火龙攀附于墙壁，不断散发着高温。主角们也个个神色凝重，不断寻找线索。在高温和火焰的四面夹击下，他们唯有抓紧时间解谜逃生，否则将被活活烤熟。
 
　　“冰雪森林”可谓极寒之地。冰面、木屋、雪树、冰棱，都直指此处透骨奇寒。衣着单薄的主角们面色惨白瑟瑟发抖。随时坍塌清晰见底的冰面、看不见尽头的冰墙、四周摇摇欲坠的雪树......每个角落都危机四伏。
 
　　“恐怖病房”更是将主角们带入了一间破旧的手术室。破洞的蚊帐、陈旧的病历、忽明忽暗的吊灯、浮着尘土手术器械......无疑更加深了这间密室的惊悚氛围，处处透露着阴森诡异，锈迹斑斑的铁墙也更让人感觉无处可逃。

　　电影《密室逃生》讲述了六位陌生人受邀参加密室逃脱游戏，有人为了赢取高额奖金，也有人为了挑战极限。然而游戏开始后，他们发现一切安排都出人意料不受控制。生死一线，只有竭尽全力合作解谜，才有机会逃出生天。
 
　　《密室逃生》由金牌制片人尼尔·H·莫瑞兹（《速度与激情》《极限特工》、《越狱》担任制片），导演亚当·罗比特尔执导，布拉吉·F·舒特编剧，好莱坞实力派演员泰勒·莱伯恩、黛博拉·安沃尔、泰勒·拉塞尔、尼克·多达尼、洛根·米勒等联袂主演。影片将于2019年1月18日在中国内地上映。

   编辑：汀

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关键词： 密室逃生
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