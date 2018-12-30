此次发布的剧照为之前已曝光过的三处密室的场景。其中“高温炙烤”关卡中，房间四周布满导热管，仿佛一条条火龙攀附于墙壁，不断散发着高温。主角们也个个神色凝重，不断寻找线索。

来看下《密室逃生》预告 此次发布的剧照为之前已曝光过的三处密室的场景，增添了不少细节。其中“高温炙烤”关卡中，房间四周布满导热管，仿佛一条条火龙攀附于墙壁，不断散发着高温。主角们也个个神色凝重，不断寻找线索。在高温和火焰的四面夹击下，他们唯有抓紧时间解谜逃生，否则将被活活烤熟。

“冰雪森林”可谓极寒之地。冰面、木屋、雪树、冰棱，都直指此处透骨奇寒。衣着单薄的主角们面色惨白瑟瑟发抖。随时坍塌清晰见底的冰面、看不见尽头的冰墙、四周摇摇欲坠的雪树......每个角落都危机四伏。

“恐怖病房”更是将主角们带入了一间破旧的手术室。破洞的蚊帐、陈旧的病历、忽明忽暗的吊灯、浮着尘土手术器械......无疑更加深了这间密室的惊悚氛围，处处透露着阴森诡异，锈迹斑斑的铁墙也更让人感觉无处可逃。





电影《密室逃生》讲述了六位陌生人受邀参加密室逃脱游戏，有人为了赢取高额奖金，也有人为了挑战极限。然而游戏开始后，他们发现一切安排都出人意料不受控制。生死一线，只有竭尽全力合作解谜，才有机会逃出生天。

编辑：汀