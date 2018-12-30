网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"复联4"登顶网友2019最期待大片票选

汤姆汉克斯力压漫威男星 登顶最期待男演员

2018-12-30 14:39:58 来源：Mtime时光网

2019年外国网友最期待的大片、男女演员、漫改电影、动画电影、恐怖/惊悚片都有哪些？
　　时光网讯 美国最大售票网站之一Fandango展开2019最期待大片调查，漫威《复仇者联盟4》登顶。在榜单前十中，有7部影片由迪士尼发行，可谓风头无两。而DC只有《小丑》位居第十位。

《复联4》中文版先行预告

　　在2019最期待的女演员榜单中，来自漫威阵营的布丽·拉尔森斯嘉丽·约翰逊也占据冠亚军位置。《星球大战9》黛茜·雷德利拿下第三。

　　在2019最期待的男演员榜单中，“老汤哥”汤姆·汉克斯出人意料地盖过风头正旺的漫威男星们，拿下冠军。钢铁侠和美队分列第二、三名。

　　另外还有2019最期待漫改电影、动画电影和恐怖电影的榜单。详情请见下面。

2019最期待大片：


2019最期待的女演员：


2019最期待的男演员：


2019最期待的新漫改独立电影:


2019最期待的动画电影:


2019最期待的恐怖/惊悚片：

5.《安娜贝尔2》

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 2019 片单 佳片
关注时光网微信

相关电影/影人

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

0.0

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

小丑

小丑 (2019)

0.0

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

在线播放

布丽·拉尔森

布丽·拉尔森

Brie Larson

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

汤姆·汉克斯

汤姆·汉克斯

Tom Hanks

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

他是"伏地魔""纳粹"也是"英国病人"

拉尔夫费因斯56岁生日 大银幕上50个形象

50
昨日是英国演员拉尔夫·费因斯的56岁生日，时光网献上了..
2

多图来袭！《大黄蜂》曝光新剧照

塞伯坦星场景大揭秘 “千斤顶”帅气亮相

16
即将于1月4日上映的《大黄蜂》曝光新剧照，塞伯坦星场景..
3

中国设计师黄海登顶2018年最佳电影海报

英国媒体评选20强 《龙猫》一同入选

20
这份榜单主要是针对今年发布的电影海报，并不涉及评价电..
4

《真爱至上》上映15周年：真爱有魔力

圣诞节这天，重新相信爱与奇迹

１５年过去，《真爱至上》为何仍然是最好的“圣诞电影”？
5

今年最酷超级英雄电影是如何设计的？

《蜘蛛侠:平行宇宙》海量概念图曝"限制级"画面

41
走进《蜘蛛侠：平行宇宙》动画师的创想世界，见证今年最..

查看更多