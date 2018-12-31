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《海王》强势蝉联北美周末票房

《新欢乐满人间》《大黄蜂》稳居二三

2018-12-31 09:30:31 来源：Mtime时光网

2018年最后一个周末，榜单前五原封不动，多片呈现逆跌。《海王》蝉联票房冠军，《新欢乐满人间》和《大黄蜂》稳居二、三位。


      时光网讯 2018年的最后一个周末，圣诞档的新片继续占据市场统治地位，周末票房排行前五跟上周保持原封不动。DC扩展宇宙新作《海王》次周末维持在4100多家影院上映，周末三天再收5100多万美元，毫无悬念地蝉联北美周末票房桂冠。该片成为继《黑豹》《复仇者联盟3》《毒液》之后，今年第四部至少二度登顶周末榜首的超级英雄电影，而上周末也成为今年第16个由超英电影摘冠的周末。《海王》次周末仅跌两成出头，走势在今年同类题材中最佳。

      迪士尼出品的歌舞续集《新欢乐满人间》北美次周末再收2800余万美元，稳坐周末榜亚军；影片受假期加成而逆跌近两成，累计票房即将破亿美元。

      “变形金刚”系列独立电影《大黄蜂》次周末再吸金2050万美元，跌幅仅为个位数，仍位居北美周末季军。

      过去三年的圣诞档票房冠军均被《星球大战》系列揽入囊中，而今年北美贺岁档缺少“原力”加持，假期电影市场也欠缺了应有的热度。2018年第52周周末前12名影片累计报收1.68亿美元，周末大盘环比仅微涨1%；同时，周末大盘比《星球大战8：最后的绝地武士》三连冠的去年同期（大盘1.8亿美元）还倒退6.7%。截止周日，今年12月累计票房已升至10.19亿美元，虽然本月大盘连续第四年突破10亿大关，但同比跌幅仍高达20%。

《新欢了满人间》

            圣诞-新年假期的平庸丝毫不影响2018全年成绩单的亮眼，预计2018年北美年度票房最终将收官于118.5亿美元，不但将把2016年保持的前历史纪录（113.78亿美元）提升了近5亿美元，超7%的年涨幅也几乎追平内地市场。

      索尼影业出品的漫改动画片《蜘蛛侠：平行宇宙》周末再收1830余万美元，较前一周也逆跌一成左右，仍排在周末榜第四。

      伊斯特伍德老爷子的新作《骡子》周末再揽1180万美元，同比也回涨两成多，仍位列周末榜第五。

      印度宝莱坞的动作喜剧《辛巴》（Simmba）上周末在北美300家影院小范围上映，周末三天仅收173万美元，排在周末榜第六位。由《金奈快车》导演罗希特·谢迪执导的这部新作开画成绩比一周前沙鲁克·汗主演的《宝莱坞零度之恋 ZERO》高了七成，表现还算不错。   

      焦点影业发行的传记片《性别为本》从圣诞节开始在33家影院进行点映，首周五天进账150万美元，馆均表现抢眼。本片由《天地大冲撞》导演米密·莱德执导，故事聚焦饰演传奇女法官鲁丝·巴德·金斯伯格（菲丽希缇·琼斯 饰演），讲述她职业生涯里为平权作斗争的事迹。影片在烂番茄网站仅得到74%的媒体好评，口碑远不如今年早期那部以金斯伯格为主角的纪录片《鲁斯·巴德·金斯伯格》，后者烂番茄好评率达94%，最终斩获超1400万美元票房。

      索尼经典发行的喜剧片《斯坦和奥利》上周五开始登陆5家影院点映，周末三天报收近8万美元，馆均票房不足1.6万美元。影片由史蒂夫·库根和约翰·C·赖利主演，讲述了上世纪50年代世界上最受欢迎的喜剧二人组Stan Laurel和Oliver "Babe" Hardy的传奇表演故事。影片在烂番茄得到89%的较高好评率（均分7.4/10），其观众口碑也非常出色。

北美周末票房前十名 2018.12.28- 12.30（单位：万美元）


作者：沉默的橄榄   编辑：ruo

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美周末票房 海王 新欢乐满人间

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