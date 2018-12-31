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《大黄蜂》发布“别有蜂趣”预告

大黄蜂展十八般武艺 做得"暖男"上得战场

2018-12-31 16:18:37 Mtime时光网

在预告片中，大黄蜂展现了自己的“十八般武艺”，虽然一个个小细节无不显示出大黄蜂俏皮幽默的性格特点，但当危险迫近时，他又重回超级英雄本色。
      时光网讯 《变形金刚》系列首部独立电影《大黄蜂》将于2019年1月4日登陆内地各大院线，片方今日发布一支“别有蜂趣”版预告，在节奏感十足又霸气俏皮的配乐下，大黄蜂变形飙车、风趣搞笑，同时大战霸天虎三变金刚，无所不能。
 
      在预告片中，大黄蜂展现了自己的“十八般武艺”，视频开头由机器人形态纵身一跃变形至甲壳虫颇为酷炫；利用广播调频的方式说话也让初次见到这种“神技”的查莉惊喜万分；在无意间把查莉家“破坏”得一片狼藉后，默默“滑”走还淘气地竖起大拇指，又令人哭笑不得。

      虽然一个个小细节无不显示出大黄蜂俏皮幽默的性格特点，但当危险迫近时，他又重回超级英雄本色，面对粉碎和反射弹的超强火力进攻，为保护查莉而毫无惧色；与闪电的近身肉搏更是荷尔蒙爆棚，金属碰撞间火光耀眼，彰显超强战斗实力。

      作为《变形金刚》宇宙中首位单独“出道”的超级英雄，大黄蜂在这部影片中被赋予了更为多元、人性化的风格，人设更为丰富。谈到对于大黄蜂的角色塑造，孩之宝公司（变形金刚的原创者）的首席执行官兼电影执行制片人布莱恩·戈德诺那表示：“大黄蜂的角色是《变形金刚》电影温情和幽默的典范，我们希望观众能够通过了解大黄蜂的复杂性，从强硬的具有侵略性的战争机器演变为温柔可爱，又充满爱心的机器人，从而对大黄蜂有全新的了解。”

      电影《大黄蜂》由美国派拉蒙影片公司及腾讯影业联合出品，腾讯影业联合营销并助力中国地区落地推广。影片由奥斯卡最佳动画长片提名的《魔弦传说》导演特拉维斯·奈特执导，《变形金刚》系列电影金牌班底洛伦佐·迪·博纳文图拉、迈克尔·贝、史蒂文·斯皮尔伯格担任制片人，为电影保驾护航。海莉·斯坦菲尔德、约翰·塞纳、小豪尔赫·兰德伯格等共同主演，将于2019年1月4日正式在中国内地上映。

   编辑：ruo

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 大黄蜂 预告片
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