时光网讯 官方数据显示，2018年中国电影总票房首次突破600亿元，全年总票房达到609.76亿元（不含服务费为566亿元左右），比2016年增长9.06%，其中国产电影总票房市场占比高达62.15%。
春节档大片《红海行动》
与《唐人街探案2》
分别以36.5亿元与33.9亿元占据年度票房榜冠亚军席位。内地市场2018年票房最高的十部电影中，国产片占6部，进口片占4部。《红海行动》领军国产片包揽了年度票房前四位。
2018年的进口片票房冠军由《复仇者联盟3》
（23.9亿）夺得，进口片的票房前三名均为超级英雄题材电影。《毒液》
（18.7亿元）依靠上映时间较早的优势压制后来居上的《海王》
（18.55亿）成为2018年度进口片票房亚军。
过去一年中，共有3部国产电影总票房超过30亿元，5部国产电影票房超过20亿元，9部国产电影票房超过10亿元。进口电影全年仅有《复仇者联盟3》一部破20亿，内地票房突破10亿元的进口片有8部。
2018年中国电影票房Top 10
1《红海行动》36.5亿
2《唐人街探案2》33.9亿
5《复仇者联盟3》23.9亿
7《毒液》18.7亿
8《海王》18.55亿（上映中）
9《侏罗纪世界2》16.9亿元
（备注：《前任3》是2017年12月29日公映的电影，总票房中的16.4亿在2018年收入）
2018年国产电影票房Top 10
1《红海行动》36.5亿
2《唐人街探案2》33.9亿
3《我不是药神》31亿元
4《西虹市首富》25.46亿元
5《捉妖记2》22.4亿元
6《前任3》16.4亿
2018年进口电影中国票房Top 10
1《复仇者联盟3》23.9亿
2《毒液》18.7亿
3《海王》18.55亿（上映中）