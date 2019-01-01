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《红海行动》夺2018中国电影票房总冠军

国产片包揽票房前四 《复联3》登顶进口片榜首

2019-01-01 09:26:34 来源：Mtime时光网

2018年中国电影总票房首次突破600亿元，春节档大片《红海行动》与《唐人街探案2》分别占据年度票房榜冠亚军席位。国产片包揽了年度票房前四，2018年的进口片票房冠军由《复仇者联盟3》夺得。

　　时光网讯 官方数据显示，2018年中国电影总票房首次突破600亿元，全年总票房达到609.76亿元（不含服务费为566亿元左右），比2016年增长9.06%，其中国产电影总票房市场占比高达62.15%。

　　春节档大片《红海行动》《唐人街探案2》分别以36.5亿元与33.9亿元占据年度票房榜冠亚军席位。内地市场2018年票房最高的十部电影中，国产片占6部，进口片占4部。《红海行动》领军国产片包揽了年度票房前四位。



　　2018年的进口片票房冠军由《复仇者联盟3》（23.9亿）夺得，进口片的票房前三名均为超级英雄题材电影。《毒液》（18.7亿元）依靠上映时间较早的优势压制后来居上的《海王》（18.55亿）成为2018年度进口片票房亚军。

　　过去一年中，共有3部国产电影总票房超过30亿元，5部国产电影票房超过20亿元，9部国产电影票房超过10亿元。进口电影全年仅有《复仇者联盟3》一部破20亿，内地票房突破10亿元的进口片有8部。


2018年中国电影票房Top 10

1《红海行动》36.5亿
2《唐人街探案2》33.9亿
3《我不是药神》31亿元
4《西虹市首富》25.46亿元
5《复仇者联盟3》23.9亿
6《捉妖记2》22.4亿元
7《毒液》18.7亿
8《海王》18.55亿（上映中）
9《侏罗纪世界2》16.9亿元
10《前任3》16.4亿

（备注：《前任3》是2017年12月29日公映的电影，总票房中的16.4亿在2018年收入）

2018年国产电影票房Top 10

1《红海行动》36.5亿
2《唐人街探案2》33.9亿
3《我不是药神》31亿元
4《西虹市首富》25.46亿元
5《捉妖记2》22.4亿元
6《前任3》16.4亿
7《后来的我们》13.6亿
8《一出好戏》13.5亿
9《无双》12.7亿
10《超时空同居》9亿



2018年进口电影中国票房Top 10

1《复仇者联盟3》23.9亿
2《毒液》18.7亿
3《海王》18.55亿（上映中）
4《侏罗纪世界2》16.9亿元
5《头号玩家》14亿
6《碟中谍6》12.5亿
7《巨齿鲨》10.5亿
8《狂暴巨兽》10亿
9《蚁人2》8.3亿
10《神秘巨星》7.5亿

   编辑：Joker

关键词： 内地票房 中国票房 年票房
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