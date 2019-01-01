2018年中国电影总票房首次突破600亿元，春节档大片《红海行动》与《唐人街探案2》分别占据年度票房榜冠亚军席位。国产片包揽了年度票房前四，2018年的进口片票房冠军由《复仇者联盟3》夺得。

编辑：Joker