时光网讯 《变形金刚》
系列首部独立电影《大黄蜂》
片方发布“三变金刚”片段，霸天虎阵营的三变金刚粉碎和反射弹空降地球，为与人类军方结盟寻找大黄蜂而谎言频出，他们也将让大黄蜂陷入前所未有的危机。
在今日曝光的片段中，影片的两大反派粉碎和反射弹大秀酷炫变形技能，在飞机、汽车、机器人三种形态间任意切换。为抓捕大黄蜂，他们使出诡计，以大黄蜂是“危险罪犯”为由骗取人类信任。他们的阴险狡诈也让人不得不为大黄蜂的处境担忧。
作为在《变形金刚》系列电影里首次出现的人物，粉碎和反射弹也承载了导演特拉维斯·奈特对于G1经典的致敬，他在此前的采访中透露：粉碎的外观受到了G1夜莺的启发，反射弹的外观则是受G1威震天的启发。而通过今日片段中粉碎和反射弹的表现，还可以看出这对“红蓝CP”截然不同的性格特点——粉碎显然是“追捕二人组”的智力担当；反射弹却力大无脑，奈特导演也曾评价他“不同寻常，有一种古怪的幽默感”。
电影《大黄蜂》由《魔弦传说》
导演特拉维斯·奈特执导，《变形金刚》系列电影金牌班底洛伦佐·迪·博纳文图拉、迈克尔·贝、史蒂文·斯皮尔伯格担任制片人，为电影保驾护航。海莉·斯坦菲尔德、约翰·塞纳、小豪尔赫·兰德伯格等共同主演，将于2019年1月4日正式在中国内地上映。