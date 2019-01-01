《大黄蜂》片方发布片段，霸天虎阵营的三变金刚粉碎和反射弹空降地球，大秀酷炫变形技能，在飞机、汽车、机器人三种形态间任意切换。





在今日曝光的片段中，影片的两大反派粉碎和反射弹大秀酷炫变形技能，在飞机、汽车、机器人三种形态间任意切换。为抓捕大黄蜂，他们使出诡计，以大黄蜂是“危险罪犯”为由骗取人类信任。他们的阴险狡诈也让人不得不为大黄蜂的处境担忧。





作为在《变形金刚》系列电影里首次出现的人物，粉碎和反射弹也承载了导演特拉维斯·奈特对于G1经典的致敬，他在此前的采访中透露：粉碎的外观受到了G1夜莺的启发，反射弹的外观则是受G1威震天的启发。而通过今日片段中粉碎和反射弹的表现，还可以看出这对“红蓝CP”截然不同的性格特点——粉碎显然是“追捕二人组”的智力担当；反射弹却力大无脑，奈特导演也曾评价他“不同寻常，有一种古怪的幽默感”。



