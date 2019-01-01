《森林之子毛克利》应该算是Rudyard Kipling众多经典改编作品中的一部成人级别的暴力电影。













巨蟒卡奥（凯特·布兰切特 饰）是一条印度岩蟒，她坚信毛克利拥有改变丛林的力量，于是她让毛克利与老虎谢利·可汗展开对抗。在斗争中，毛克利拿起了人类的武器，用火来保护自己去对付谢利·可汗，这让毛克利与丛林中的生命显得格格不入，狼群对此也很羞愧，他们不得不把毛克利送走。





毛克利与狼群





离开丛林的毛克利来到了一个人类生活的小村庄。在这里，一个名叫Messua（芙蕾达·平托 饰）的善良妇人收养了毛克利。在和猎人John Lockwood（马修·瑞斯饰演）学习打猎的过程中，他发现Lockwood在猎杀丛林中的动物取乐，感觉到背叛的毛克利决定回到丛林中，他不但要打败凶狠的老虎谢利·可汗，同时还要联合狼群部落，一起从人类手中拯救整个丛林。



《森林之子毛克利》中文正式预告

虽然《森林之子毛克利》是安迪·瑟金斯执导的第一部影片，但从技术上来说这并不是他的银幕处女作。通过出演《指环王》和《星球大战：原力觉醒》、《星球大战：最后的绝地武士》和近期《猩球崛起》系列电影，安迪·瑟金斯获得了好莱坞动作捕捉技术第一人的称号，也正因为如此，他才会下力气执导这样一部有大量动作捕捉技术的大片。





电影一开始就有着大规模的视觉特效展现，会让人有一点凌乱的混搭感和不适应。不过随着剧情发展，这些特效逐渐有序融合，加之故事情节的引人入胜，以及强大的演员阵容，一切都变得顺理成章、不成问题了。





影片带有强烈的黑暗色彩，血腥暴力，这不禁让人怀疑它是否适合孩子们观看。如果你想给孩子看的话，建议最好还是先看一下轻松搞笑版的《丛林之书》动画片，然后等孩子到了十几岁，再让他们看电影版的《毛克利》。作为Kipling畅销小说的众多改编电影，《森林之子毛克利》更适合成年人观看。







小演员罗翰·昌德的出色表现 小演员罗翰·昌德的出色表现





除了三位真人演员之外，芙蕾达·平托和马修·瑞斯也都是实力派演员，但在剧中似乎没什么用武之处，尤其是芙蕾达·平托。马修·瑞斯扮演的Lockwood代表了来自人类的威胁，他把这个角色演得不错，但如果能再深入挖掘一下人物内心就更好了。





给人印象深刻的是小演员罗翰·昌德的出色表现，在塑造人物情感方面，他给电影吃了颗定心丸。无论是扮演受惊吓的孩子，还是与野生动物决斗，他那种对情感的拿捏和发挥总能让人满意。从技术层面上让人感到意外的是，罗翰·昌德对动作捕捉技术的处理也相当不错。作为一名观众，你会真心希望而且非常笃定的认为，那些大牌一线明星只扮演丛林猛兽就好了，因为小演员罗翰·昌德对自己的表现是如此自信而坚定。





安迪·瑟金斯饰演的大熊巴鲁 安迪·瑟金斯饰演的大熊巴鲁





克里斯蒂安·贝尔饰演的黑豹巴希拉





不过看到影片最后你会发现，这些一线大牌影星也不是摆设，他们专业而精彩的演技让电影变得更有看头。娜奥米·哈里斯将母狼妮莎演的栩栩如生，她本人带有磁性的嗓音既舒缓又能安抚人心，正好符合养育毛克利的母狼形象。而安迪·瑟金斯在剧中的表现再一次证明了他能演地球上任何一种生物，尽管他扮演的大熊巴鲁外表看起来凶狠吓人，但在银幕上却展示出了善良的内心，即便没有背景配乐也一样，通过丰富的表情和肢体语言就充分展示出了大熊的和蔼可亲。









凯特·布兰切特饰演的巨蟒卡奥





凯特·布兰切特对饰演巨蟒卡奥一角表现出浓厚的兴趣，对观众来说看她的表演也同样是件有意思的事，尤其是听她在银幕上发出蟒蛇嘶嘶叫声的时候。克里斯蒂安·贝尔饰演的巴西拉是训练毛克利的老师，他把这只黑豹演的很强悍，但与此同时他也对毛克利做出了一些令人心碎的事情。真正惊吓到观众的应该是本尼迪克特·康伯巴奇，他扮演的老虎谢利·可汗无比凶残，一直是毛克利的致命对手。他的表演让人既害怕又振奋，完美塑造了银幕上的恶棍形象。





本尼迪克特·康伯巴奇扮演的老虎谢利·可汗





综上所述，《森林之子毛克利》应该算是Rudyard Kipling众多经典改编作品中的一部成人级别的暴力电影。实事求是的讲，这部电影的煽情效果和娱乐性也不一般。执导这样一部气势磅礴的视觉大片，安迪·瑟金斯能够做到不费吹灰之力，同时还能让剧情吸引人，不忘初心的塑造细腻感人的情感。





小演员罗翰·昌德的精彩表演为电影打下了良好的基础，同时通过动作捕捉技术又有一线大牌影星如本尼迪克特·康伯巴奇、克里斯蒂安·贝尔和凯特·布兰切特等人的助力，《森林之子毛克利》可以算是一部精彩绝伦的动作冒险大片，喜爱《丛林之书》，年龄大一些的粉丝们一定不会对电影失望的。





《森林之子毛克利》其他媒体影评摘录 《森林之子毛克利》群星阵容





《综艺》：





影片走的暗黑风，传统意义上人们肯定觉得应该是由迪士尼来打造Rudyard Kipling的丛林作品，而现在这部电影的风格与之相差甚远......事实上迪士尼当年推出的《森林王子》曾轰动一时，有了这样一部大受欢迎的作品，随之而来再翻拍一部续集肯定也是意料之中的事。安迪·瑟金斯的《森林之子毛克利》所能做的，也就是期盼大家会把导演弄混，以为是乔恩·费儒推出的后续跟进作品。（乔恩·费儒是《奇幻森林》的导演，他正在筹备拍摄新的《狮子王》）。





作为一部成本颇高的好莱坞大片，如今通过流媒体在家都能收看了。《森林之子毛克利》自诩是《丛林之书》的鼻祖，因此在Netflix订阅用户中，应该还能具有一定的号召力。但对于这种高成本制作的大片来说，比如即将放映的《指环王》三部曲，在Netflix上播放等于就是进了坟墓。不过至少那些喜欢看《神探狗笨吉》的观众们应该也会喜欢《森林之子毛克利》。





《帝国》：





迪士尼推出《丛林之书》相关的翻拍电影还不到三年，安迪·瑟金斯的《森林之子毛克利》就面世了。虽然是低调出场，这部改编自Rudyard Kipling系列畅销小说的电影也免不了被拿来与其他作品比较。接拍这部电影是个勇敢的尝试，整部影片阴森森的，导演用尖牙利齿和血淋淋的场面描述了小男孩毛克利是如何艰难生存下来的。但电影所做的全部努力和尝试跟迪士尼出品的其他几部作品相比，在各方面都逊色得多。



远古大象

这部电影是益美智（电影特效公司）和安迪·瑟金斯数字特效工作室联合制作出品，但成功之处非常有限。在观看时离远了看，电影中人物的动作行动都非常连贯自如，角色设计也很漂亮，特别是影片中出现的一只远古大象，这头大象一定是生活在距今很久很久以前了，所以它看上去就像是一块长满苔藓的大石头。但如果你要是离近了看，角色的脸看上去就有些奇怪了，有些动物的形象是按照人类的比例设计的，感觉眼睛的位置都放错了，看着就让人不舒服。





除此之外，安迪·瑟金斯的表演团队似乎把配音做的有点过火了。凯特·布兰切特饰演巨蟒卡奥，她模仿蟒蛇发出的嘶嘶嘶和喘息声听着就好像肺气肿病人快奄奄一息了似的。剧中塑造的毛克利是个小英雄，他所要做的跟电影中其他角色不同，他必须努力学会在险恶的丛林中与危险的野生动物一起生存，这让观众感觉丛林深处中的生活既兴奋又极具危险。这部电影确实有些大胆有趣的新鲜尝试，不过是属于那种让你看一眼就觉得没太大意思的影片。





乔恩·费儒执导的《奇幻森林》海报 《好莱坞报道》：





在导演乔恩·费儒推出《奇幻森林》两年半之后，安迪·瑟金斯的新作《森林之子毛克利》就与大家见面了。这部电影同样改编自《丛林之书》，但明显属于非迪士尼风格的影片，对比Kipling畅销小说的原版风格，这部电影营造了一种黑暗的氛围，塑造了各种形象逼真的角色，但观看后效果不太好，犹如深陷泥潭和乱石岗。





电影最初是由华纳兄弟发行，后来片方在七月份把全球发行权卖给了Netflix。影片画面的视觉效果时而靓丽夺目，时而浑浑噩噩，技术层面上来说，画面制作的水准也不能说特别高。电影启用了大批一线主流明星（比如克里斯蒂安·贝尔、凯特·布兰切特和本尼迪克特·康伯巴奇），但感觉他们都没有真正融入角色。





鉴于电影充斥着诸多暴力血腥的镜头，肯定会把小孩子们吓得屁滚尿流，这就不难理解为什么片方最终还是放弃了原本计划好的大型市场营销方案。至于Netflix是否能力挽狂澜，仍有待观察。





《The Wrap》





在安迪·瑟金斯的职业生涯中，他一直致力于扮演非真人版和各种想象出来的角色。他在《指环王》中扮演的Gollum和《猩球崛起》中的人猿凯撒确实发挥了他的技术专长。在这部安迪·瑟金斯自拍自导自演的《森林之子毛克利》中，他对 Rudyard Kipling畅销小说《丛林之书》的改编增加了太多全新元素，这样一来就显得与原著的故事情节有些脱轨，书中众人皆知的经典桥段和原著的魅力就大打折扣。