反派黑面具

玛歌特·罗比数周前曾分享图片,透露了影片全名为《猛禽小队与哈莉·奎茵的伟大解放》(Birds of Prey And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)。她将与 玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德 (女猎手)、 朱尼·斯莫利特 (黑金丝雀)、 罗西·培瑞兹 (芮妮·蒙托亚)组成猛禽小队,她们的对手将是蝙蝠侠的死敌黑面具, 伊万·麦克格雷格 已协商出演该角色。