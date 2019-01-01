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传DC《猛禽小队》今年4月结束拍摄

"小丑女"玛歌特罗比领衔 将拍成R级片

2019-01-01 13:19:53 来源：Mtime时光网

DC超级英雄新片《猛禽小队》将于本月在洛杉矶开拍，4月中旬即可杀青结束全部拍摄工作，比起《海王》、《正义联盟》、《神奇女侠》等同厂“大片”制作规模，《猛禽小队》可谓“小而精”。

　　时光网讯 近日有外媒消息称DC超级英雄新片《猛禽小队》将于本月在洛杉矶开拍，按制作计划4月中旬即可杀青结束全部拍摄工作，影片也已定档2020年2月7日在北美地区上映。

　　比起《海王》《正义联盟》《神奇女侠》等同厂“大片”的制作规模，《猛禽小队》的操作速度可谓“小而精”。《猛禽小队》由“小丑女”玛歌特·罗比回归领衔全女性主演班底，由华裔女导演阎羽茜《海上浮城》）执导，据悉将会拍成R级电影。

反派黑面具

　　玛歌特·罗比数周前曾分享图片，透露了影片全名为《猛禽小队与哈莉·奎茵的伟大解放》（Birds of Prey And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn）。她将与玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德（女猎手）、朱尼·斯莫利特（黑金丝雀）、罗西·培瑞兹（芮妮·蒙托亚）组成猛禽小队，她们的对手将是蝙蝠侠的死敌黑面具，伊万·麦克格雷格已协商出演该角色。

   编辑：Joker

关键词： 猛禽小队 开机 杀青 玛歌特·罗比 小丑女
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猛禽小队

猛禽小队 (2020)

0.0

导演：阎羽茜

主演：玛歌特·罗比

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玛歌特·罗比

玛歌特·罗比

Margot Robbie

职业：演员 | 制作人

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