2019年来了，一大波华语新片正在向你招手。从周星驰、吴京、宁浩、成龙加盟的国产大片，到各种小众的艺术片，片单很长，一年时间很短，好电影等着你来发现。

时光网特稿 2018年刚刚过去了，不管你是否怀念它，2019年已经悄然而至，好在依然有好电影陪伴着我们。今天要介绍的是新一年的华语电影。去年奇葩烂片很多，惊喜佳片同样不少，华语电影总让我们又爱又恨，但绝对少不了关注。





















片单很长，一年时间很短，好电影等着你来发现。