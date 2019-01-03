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2019年华语电影最强片单

除了春节档 还有这些名导名作登场

2019-01-03 08:51:34 来源：Mtime时光网

2019年华语片片单

吴京周星驰成龙齐聚春节档

2019已定档国产片

"大"人物/过春天/沉默的证人

已杀青待上映国产片

一秒钟/八佰/诗眼倦天涯

一大波科幻片来袭

明日战记/拓星者/上海堡垒

动作灾难悬疑片集结

特警队/扫毒2/秘密访客/冰峰

2019已开机国产片

紧急救援/风再起时/749局

2019年来了，一大波华语新片正在向你招手。从周星驰、吴京、宁浩、成龙加盟的国产大片，到各种小众的艺术片，片单很长，一年时间很短，好电影等着你来发现。
       时光网特稿 2018年刚刚过去了，不管你是否怀念它，2019年已经悄然而至，好在依然有好电影陪伴着我们。今天要介绍的是新一年的华语电影。去年奇葩烂片很多，惊喜佳片同样不少，华语电影总让我们又爱又恨，但绝对少不了关注。

       在2月初的春节档，一大波集结了最强华语主创阵容的商业大片来势汹汹，包括宁浩导演黄渤主演的《疯狂的外星人》吴京主演的科幻片《流浪地球》周星驰的喜剧新作《新喜剧之王》韩寒执导的飙车电影《飞驰人生》成龙主演的《神探蒲松龄》，以及《廉政风云》《情圣2》《日不落酒店》等近10部新片，扎堆在春节档上映。

       呼唤已久的“国产科幻元年”，有可能在2019年成为现实，今年除了有春节档上映的《流浪地球》为科幻片打头阵，还有包括古天乐主演的《明日战记》鹿晗主演的《上海堡垒》张小北执导的《拓星者》以及陆川执导的《749局》等多部科幻新片，不少电影项目已经运作多年，正等着今年蓄势待发。

      2019年的文艺片方面，将有徐浩峰《诗眼倦天涯》、已故导演胡波的遗作《大象席地而坐》娄烨导演的《风中有朵雨做的云》刁亦男导演的《南方车站的聚会》等有望上映，一点也不比商业大片弱势。

       除此之外，还有一些大导演的新片刚刚杀青或正在拍摄，同样值得我们关注：比如张艺谋导演的新作《一秒钟》管虎导演的战争题材电影《八佰》林超贤导演再搭档彭于晏的《紧急救援》等等。

       片单很长，一年时间很短，好电影等着你来发现。
最强国产片阵营集结春节档
周星驰吴京韩寒宁浩成龙 谁会刷新票房纪录？


《疯狂的外星人》：黄渤+宁浩“黄金搭档”出马
导演：宁浩 
主演：黄渤沈腾
上映日期：2月5日

       

《疯狂的外星人》"绑架版"预告片

2019年宁浩导演回归疯狂系列，首次进军春节档。从《疯狂的石头》的“地下世界”，到《疯狂的赛车》的地面竞技，此次《疯狂的外星人》将故事背景上升到宇宙和太空，打造疯狂系列3.0。该片在延续疯狂系列一贯荒诞现实主义风格的基础上，以科幻外衣的包裹聚焦发生在小人物身上的疯狂小事，打造符合中国气质的平民科幻喜剧。

        导演宁浩表示：“其实这是把太空的故事放到地面上讲，电影中的科幻元素还是要融入本土化的故事。”《疯狂外星人》主演除了有宁浩的老搭档黄渤，还有最近两年喜剧圈的“当红炸子鸡”沈腾。春节档有两部大片都找沈腾当主演，除了这部《疯狂的外星人》，还有韩寒的《飞驰人生》


《飞驰人生》：韩寒导演玩转赛车大片！
导演：韩寒
主演：沈腾黄景瑜
上映日期：2月5日

       

《飞驰人生》先导预告

《飞驰人生》韩寒导演的第三部作品，他虽然作品不多，但每部都口碑不错，上部《乘风破浪》首次杀入17年春节档，票房成功突破10亿。新片讲述的还是韩寒非常熟悉的赛车故事，他曾透露：“赛车题材确实拍起来比较得心应手，但拍摄需要面对非常多的难题，之前在新疆拍了一个半月，4000多米的海拔，赛车维修和保障等都很难。”与之前韩寒电影作品相比，这部电影阵仗要大得多，拍摄调度也更庞大，工业范十足。

       早在前两部作品中，韩寒就已经在台词和设置中充分展现了自己别具一格的喜剧天赋，《飞驰人生》的喜剧元素也将更加突出。在主演阵容方面，不但找来了《夏洛特烦恼》中的沈腾、尹正和田雨，还有《红海行动》的黄景瑜、尹昉也加盟其中。


《流浪地球》：注意啦！吴京要拯救地球了！
导演：郭帆
主演：吴京李光洁
上映日期：2月5日

       

《流浪地球》正式预告

根据刘慈欣同名科幻小说改编的电影《流浪地球》，想要为国产科幻片闯出一条生路，吴京的鼎力加盟为影片增色不少，他将饰演一位拯救人类的英雄宇航员——彪悍的“战狼”拯救完非洲，还要拯救整个地球！

      谈到加盟《流浪地球》的缘由，吴京表态：“我们是抱着成了是英雄死了是烈士的心态，来拍这个电影的。中国科幻片一直没有人拍，我看到郭帆导演就想到我拍《战狼》第一部的状态，这件事必须有人做。”让我们为郭帆导演和吴京的勇气点赞。

《新喜剧之王》

《新喜剧之王》：星爷出手，谁与争锋？
导演：周星驰
主演：王宝强
上映日期：2月5日

       “星爷”周星驰的新片一出手，基本就是锁定票房冠军，甚至创造新纪录的节奏，还记得当年《美人鱼》狂揽33亿票房的盛况。虽然这部《新喜剧之王》除了已曝光导演周星驰和主演王宝强以外，一切依然保持神秘。

       对于熟悉周星驰电影的人来说，海报上的经典折凳“重现江湖”，加上“喜剧之王”四个字再次出现，都意味着周星驰元素的全面回归。时隔20年才推出的《新喜剧之王》，是自我挑战，还是全新认知？更多答案都将在之后得出结论，但可以肯定的是，《新喜剧之王》将会延续前作走心和接地气的纯搞笑风格。

《神探蒲松龄》

《神探蒲松龄》：春节档常客成龙回归
导演：严嘉
主演：成龙阮经天
上映日期：2月5日

       成龙大哥是春节档的常客了，他主演的电影票房一直都很稳定，即使没有太多惊喜和突破，但观众缘一直不错，17年春节档的《功夫瑜伽》就是当年的春节档票房冠军。在新片中成龙出演的文豪蒲松龄，造型书卷气十足，虽身着宽袍大袖，却一如既往马步扎实出掌利落，看样子动作戏不少。

       成龙以前是和人打斗，在新片中是和一个比他大50倍的妖怪打，非常有新意。值得一提的是，根据剧情需要，特效将助成龙重返20岁，完美重现他年轻时的样貌。


《情圣2》：白百何吴秀波谁是情圣？
导演：宋晓飞董旭
上映日期：2月5日

        

《情圣2》先导预告

《情圣》是2016年底的“国产片黑马”，在业界不看好的情况下，斩获6.6亿票房，于是有了这部续集电影。《情圣2》讲述了方远（肖央 饰）因不堪忍受亲妈女友田心（白百何 饰），召唤“情圣”肖遥（吴秀波 饰）帮忙，花招百出笑料不断，只为重归自由的故事。

        回归小男人形象的肖央依旧保持贱萌形象；以亲妈式女友身份亮相的白百何看似温婉居家，竟让戏中男友日思夜想渴望“单身一百年”；而以大胡子模样颠覆亮相的吴秀波，空降成为众人眼中的“情圣”，一场关于单身与恋爱，自由与束缚的对战由此悄然展开。

《廉政风云》

《廉政风云》：反腐港片杀入春节档
导演：麦兆辉
主演：刘青云张家辉
上映日期：2月5日

        麦兆辉与庄文强这对“黄金搭档”，一出手就代表了高水准港片的实力，从当年的《无间道》《听风者》，再到18年拿下国庆档票房冠军的《无双》，两人的作品一直发挥比较稳定，《廉政风云》两人再度联手，麦兆辉是导演和编剧，庄文强则是监制。

        《廉政风云》讲述了香港廉政公署一桩重要案件证人出逃澳洲，而负责案件之调查员需想尽办法将其找回，却不料在证人即将回港之际，整个事件出现了意想不到的波折。《廉政风云》也是继《扫毒》之后，张家辉和刘青云时隔五年后再度合作，两位影帝级的人物，想必飚戏也会十分精彩。


《日不落酒店》：“李茶的姑妈”搭档“谋女郎”
导演：冯一平刘峻萌
主演：黄才伦张慧雯
上映日期：2月5日

        《日不落酒店》影片讲述发生在一家复古英式酒店里的故事，经理石月(黄才伦 饰)过得像数学公式般的生活，被一个意外假期彻底颠覆，妻子(张慧雯 饰)怀孕、乌龙旅途、神秘房客等一系列突发状况接连发生，将他指引向了通关打怪般的新生活。

        黄才伦在开心麻花团队长达13年，曾在《李茶的姑妈》《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》等喜剧有过精彩表演，在新片中出演酒店经理石月。而“谋女郎”张慧雯出道就是高起点，被张艺谋选中参演《归来》《日不落酒店》是她首次突破自我主演喜剧，她将化身石月的娇妻橘子，与丈夫一同来到日不落酒店开启新生活。

《一吻定情》

《一吻定情》：新版 “直树与湘琴”的故事
导演：陈玉珊
主演：王大陆林允  
上映日期：2月14日 

        “直树与湘琴”这个被多国翻拍多版的高甜爱情故事，将被搬上大银幕了，电影版由王大陆饰演江直树，林允饰演原湘琴，《我的少女时代》导演陈玉珊执导。距离郑元畅与林依晨塑造的经典版本已经过去13年，糊涂少女湘琴与天才少年直树的故事在80后、90后一代心中都有着甜甜的回忆，希望电影版能在情人节这天，保  留这份美好的回忆。

作者：YY   编辑：隐饮

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关键词： 国产片前瞻

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