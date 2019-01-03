时光网特稿 2018年刚刚过去了，不管你是否怀念它，2019年已经悄然而至，好在依然有好电影陪伴着我们。今天要介绍的是新一年的华语电影。去年奇葩烂片很多，惊喜佳片同样不少，华语电影总让我们又爱又恨，但绝对少不了关注。
片单很长，一年时间很短，好电影等着你来发现。
最强国产片阵营集结春节档
周星驰吴京韩寒宁浩成龙 谁会刷新票房纪录？
上映日期：2月5日
2019年宁浩导演回归疯狂系列，首次进军春节档。从《疯狂的石头》
的“地下世界”，到《疯狂的赛车》
的地面竞技，此次《疯狂的外星人》
将故事背景上升到宇宙和太空，打造疯狂系列3.0。该片在延续疯狂系列一贯荒诞现实主义风格的基础上，以科幻外衣的包裹聚焦发生在小人物身上的疯狂小事，打造符合中国气质的平民科幻喜剧。
导演宁浩表示：“其实这是把太空的故事放到地面上讲，电影中的科幻元素还是要融入本土化的故事。”《疯狂外星人》
主演除了有宁浩的老搭档黄渤，还有最近两年喜剧圈的“当红炸子鸡”沈腾。春节档有两部大片都找沈腾当主演，除了这部《疯狂的外星人》
，还有韩寒的《飞驰人生》
。
上映日期：2月5日
《飞驰人生》
是韩寒
导演的第三部作品，他虽然作品不多，但每部都口碑不错，上部《乘风破浪》
首次杀入17年春节档，票房成功突破10亿。新片讲述的还是韩寒非常熟悉的赛车故事，他曾透露：“赛车题材确实拍起来比较得心应手，但拍摄需要面对非常多的难题，之前在新疆拍了一个半月，4000多米的海拔，赛车维修和保障等都很难。”与之前韩寒电影作品相比，这部电影阵仗要大得多，拍摄调度也更庞大，工业范十足。
早在前两部作品中，韩寒就已经在台词和设置中充分展现了自己别具一格的喜剧天赋，《飞驰人生》
的喜剧元素也将更加突出。在主演阵容方面，不但找来了《夏洛特烦恼》
中的沈腾、尹正和田雨，还有《红海行动》
的黄景瑜、尹昉也加盟其中。
上映日期：2月5日
根据刘慈欣同名科幻小说改编的电影《流浪地球》
，想要为国产科幻片闯出一条生路，吴京的鼎力加盟为影片增色不少，他将饰演一位拯救人类的英雄宇航员——彪悍的“战狼”拯救完非洲，还要拯救整个地球！
谈到加盟《流浪地球》
的缘由，吴京表态：“我们是抱着成了是英雄死了是烈士的心态，来拍这个电影的。中国科幻片一直没有人拍，我看到郭帆导演就想到我拍《战狼》
第一部的状态，这件事必须有人做。”让我们为郭帆导演和吴京的勇气点赞。
上映日期：2月5日
“星爷”周星驰的新片一出手，基本就是锁定票房冠军，甚至创造新纪录的节奏，还记得当年《美人鱼》
狂揽33亿票房的盛况。虽然这部《新喜剧之王》除了已曝光导演周星驰和主演王宝强以外，一切依然保持神秘。
对于熟悉周星驰电影的人来说，海报上的经典折凳“重现江湖”，加上“喜剧之王”四个字再次出现，都意味着周星驰元素的全面回归。时隔20年才推出的《新喜剧之王》
，是自我挑战，还是全新认知？更多答案都将在之后得出结论，但可以肯定的是，《新喜剧之王》
将会延续前作走心和接地气的纯搞笑风格。
上映日期：2月5日
成龙大哥是春节档的常客了，他主演的电影票房一直都很稳定，即使没有太多惊喜和突破，但观众缘一直不错，17年春节档的《功夫瑜伽》
就是当年的春节档票房冠军。在新片中成龙出演的文豪蒲松龄，造型书卷气十足，虽身着宽袍大袖，却一如既往马步扎实出掌利落，看样子动作戏不少。
成龙以前是和人打斗，在新片中是和一个比他大50倍的妖怪打，非常有新意。值得一提的是，根据剧情需要，特效将助成龙重返20岁，完美重现他年轻时的样貌。
上映日期：2月5日
《情圣》
是2016年底的“国产片黑马”，在业界不看好的情况下，斩获6.6亿票房，于是有了这部续集电影。《情圣2》
讲述了方远（肖央 饰）因不堪忍受亲妈女友田心（白百何 饰），召唤“情圣”肖遥（吴秀波 饰）帮忙，花招百出笑料不断，只为重归自由的故事。
回归小男人形象的肖央依旧保持贱萌形象；以亲妈式女友身份亮相的白百何看似温婉居家，竟让戏中男友日思夜想渴望“单身一百年”；而以大胡子模样颠覆亮相的吴秀波，空降成为众人眼中的“情圣”，一场关于单身与恋爱，自由与束缚的对战由此悄然展开。
上映日期：2月5日
麦兆辉与庄文强这对“黄金搭档”，一出手就代表了高水准港片的实力，从当年的《无间道》
、《听风者》
，再到18年拿下国庆档票房冠军的《无双》
，两人的作品一直发挥比较稳定，《廉政风云》两人再度联手，麦兆辉是导演和编剧，庄文强则是监制。
《廉政风云》
讲述了香港廉政公署一桩重要案件证人出逃澳洲，而负责案件之调查员需想尽办法将其找回，却不料在证人即将回港之际，整个事件出现了意想不到的波折。《廉政风云》
也是继《扫毒》
之后，张家辉和刘青云时隔五年后再度合作，两位影帝级的人物，想必飚戏也会十分精彩。
上映日期：2月5日
《日不落酒店》
影片讲述发生在一家复古英式酒店里的故事，经理石月(黄才伦 饰)过得像数学公式般的生活，被一个意外假期彻底颠覆，妻子(张慧雯 饰)怀孕、乌龙旅途、神秘房客等一系列突发状况接连发生，将他指引向了通关打怪般的新生活。
上映日期：2月14日
“直树与湘琴”这个被多国翻拍多版的高甜爱情故事，将被搬上大银幕了，电影版由王大陆饰演江直树，林允饰演原湘琴，《我的少女时代》
导演陈玉珊执导。距离郑元畅与林依晨塑造的经典版本已经过去13年，糊涂少女湘琴与天才少年直树的故事在80后、90后一代心中都有着甜甜的回忆，希望电影版能在情人节这天，保 留这份美好的回忆。