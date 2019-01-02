时光网讯
Netflix今日发布了漫威美剧《惩罚者》
第二季的先导预告，“罚叔”Frank Castle（乔·博恩瑟
饰）在酒吧中豪饮，还烧了一张自己拿到的总统赦免令，明显还没杀够坏人。至于第二季的首播日期，此前Netflix官推曾发布消息说会是1月18日，不过这条推后来被删掉了，希望不要让粉丝们等更久！
饰演Billy Russo的本·巴恩斯
即将回归，理论上来说，他饰演的是反派“拼图”（Jigsaw），但他在剧集中不会使用这个名字。另一位新加入剧集的反派John Pilgrim（乔什·斯图沃特
饰），是个另类右翼的基督教原教旨主义者，他“平静的外表下隐藏着无情的内心，虽然他已经抛弃了暴力的生活，但命运会迫使他重操旧业，来到罚叔的世界中。”
弗罗瑞安娜·利马
饰演Krista Dumont，一位“聪明、富有同情心、上进的退伍军人心理治疗师”；乔琪亚·惠格姆
饰演Amy Bendix，是位“拥有着神秘过去的街头小偷”。
柯宾·伯恩森
饰演Anderson Schultz，他是“极为富有的男人，习惯了按照自己的方式处世，他的权力和财产非常重要，为了巩固这些，他不惜使用不那么合法的手段。” 安妮特·奥图
饰演与Anderson串通一气的妻子Eliza Schultz，同样善于控制别人；艾波·罗丝·雷瓦
与杰森·R·摩尔
也均加盟本剧。