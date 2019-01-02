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Netflix发"惩罚者"第二季先导预告!

罚叔酒吧火烧总统特赦令 更新日期待定

2019-01-02 08:33:52 来源：Mtime时光网

Netflix的漫威美剧《惩罚者》，今日发布了第二季的先导预告，可能于1月18日更新，但现在具体日期还未确定。
　　时光网讯　Netflix今日发布了漫威美剧《惩罚者》第二季的先导预告，“罚叔”Frank Castle（乔·博恩瑟饰）在酒吧中豪饮，还烧了一张自己拿到的总统赦免令，明显还没杀够坏人。至于第二季的首播日期，此前Netflix官推曾发布消息说会是1月18日，不过这条推后来被删掉了，希望不要让粉丝们等更久！

　　饰演Billy Russo的本·巴恩斯即将回归，理论上来说，他饰演的是反派“拼图”（Jigsaw），但他在剧集中不会使用这个名字。另一位新加入剧集的反派John Pilgrim（乔什·斯图沃特饰），是个另类右翼的基督教原教旨主义者，他“平静的外表下隐藏着无情的内心，虽然他已经抛弃了暴力的生活，但命运会迫使他重操旧业，来到罚叔的世界中。”



　　弗罗瑞安娜·利马饰演Krista Dumont，一位“聪明、富有同情心、上进的退伍军人心理治疗师”；乔琪亚·惠格姆饰演Amy Bendix，是位“拥有着神秘过去的街头小偷”。

　　柯宾·伯恩森饰演Anderson Schultz，他是“极为富有的男人，习惯了按照自己的方式处世，他的权力和财产非常重要，为了巩固这些，他不惜使用不那么合法的手段。” 安妮特·奥图饰演与Anderson串通一气的妻子Eliza Schultz，同样善于控制别人；艾波·罗丝·雷瓦杰森·R·摩尔也均加盟本剧。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 惩罚者 美剧 Netflix 漫威
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