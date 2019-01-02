











公映版的最后一幕中，铁血战士杀手取代了州长角色的位置，这意味着铁血战士间即将诞生一场“内战”。其中一方是想要帮助人类的，他们希望我们可以帮他们与更大、更强、更快的终极铁血战士打仗，这些“友好”的铁血战士为人类送来了一些高科技装备。我们在电影结尾处看到，奎因穿上了这个长得像钢铁侠战甲一样的“铁血战士杀手”战甲，他儿子罗里则在一旁帮忙搜索新信息。













不过福斯这波操作我不是很懂，因为Ripley要到2092年才出生，而《铁血战士》的剧情则是设置在当代；而Newt则还要等150年才能出生，但她现在的造型已经是成年女人的了……？两人是穿越了么？？

















Ripley戴着我们为影片所创作的铁血战士杀手面具，你能在服装上看到她的名牌。饰演Ripley的不是西格妮·韦弗，而是 Breanna Watkins 。但面具上会动的‘手指头’和‘尾巴’看上去太像抱脸虫了，后来被我们剪掉了。” “我们为《铁血战士》拍了3个不同的结局，这个未使用的结局版本中，，你能在服装上看到她的名牌。。但面具上会动的‘手指头’和‘尾巴’看上去太像抱脸虫了，后来被我们剪掉了。”



























无论如何，虽然逻辑上可能不太合理，但听上去“异形之母”Ripley和州长的出现，都比我们现在所看到的《铁血战士》结尾有意思多了，伤感。