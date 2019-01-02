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"异形之母"和州长差点现身"铁血战士"

原剧本结局不同 "异形2"两女主穿越到现在?

2019-01-02 09:39:09 来源：Mtime时光网

新版《铁血战士》的原始剧本中，阿诺州长所饰的角色、“异形之母”Ripley和《异形2》中的小女孩Newt长大之后的样子，都被从剧本的最终结局中删掉了。

“铁血战士杀手”面具

　　时光网讯　沙恩·布莱克执导的《铁血战士》已经出了蓝光碟，粉丝们得以见到20世纪福斯这部新片的一些幕后制作趣事。其中值得一提的一点是，本片的补拍过程中，改掉了结尾第三幕的剧情。我们可以看到其中几款不同的备选结局，以及还特意提及的铁血战士杀手面具。

　　最开始，本片中根本不会出现这个“铁血战士杀手”的概念，也许是在为以后的续集留着。根据外媒报道，沙恩和弗莱德·戴克尔的原始剧本结尾非常不同，“原版剧本中，奎因麦肯纳（波伊德·霍布鲁克饰）、他儿子罗里（雅各布·特瑞布雷饰）和凯茜·布拉克（奥立薇娅·玛恩饰）全都从超级铁血战士的最后攻击中活了下来（在剧本中被称为‘升级者’）。


《铁血战士》（1987），州长

　　一辆直升飞机从天而降，Dutch Schaeffer（阿诺·施瓦辛格饰演……）爬了出来，他的脸部表情极度痛苦，让三位主人公跟他走。当Rory问到‘我也去么？’州长露出标志性的坏笑说，‘尤其是你’。”

　　公映版的最后一幕中，铁血战士杀手取代了州长角色的位置，这意味着铁血战士间即将诞生一场“内战”。其中一方是想要帮助人类的，他们希望我们可以帮他们与更大、更强、更快的终极铁血战士打仗，这些“友好”的铁血战士为人类送来了一些高科技装备。我们在电影结尾处看到，奎因穿上了这个长得像钢铁侠战甲一样的“铁血战士杀手”战甲，他儿子罗里则在一旁帮忙搜索新信息。


《异形2》（1986），Ripley和Newt

　　而在另一版本的结尾中，有两个我们熟悉的角色则会戴上这种铁血战士杀手面具——Ripley和Newt，熟悉原版《异形》的观众们一定知道这两个名字意味着什么，毕竟西格妮·韦弗饰演的Ripley花了整整一集《异形2》在救小女孩儿Newt，虽然到了《异形3》开头……算了不剧透了。

　　不过福斯这波操作我不是很懂，因为Ripley要到2092年才出生，而《铁血战士》的剧情则是设置在当代；而Newt则还要等150年才能出生，但她现在的造型已经是成年女人的了……？两人是穿越了么？？





　　“我们为《铁血战士》拍了3个不同的结局，这个未使用的结局版本中，Ripley戴着我们为影片所创作的铁血战士杀手面具，你能在服装上看到她的名牌。饰演Ripley的不是西格妮·韦弗，而是Breanna Watkins。但面具上会动的‘手指头’和‘尾巴’看上去太像抱脸虫了，后来被我们剪掉了。”







　　“在这版未使用的结局中，铁血战士杀手Newt，又名Rebecca Jordan戴着我们为电影所创作的面具，你可以在显示屏上看到她的名字。饰演Newt的（依然是）Breanna Watkins，但面具上会动的‘手指头’和‘尾巴’看上去太像抱脸虫了，后来被我们剪掉了。”

　　无论如何，虽然逻辑上可能不太合理，但听上去“异形之母”Ripley和州长的出现，都比我们现在所看到的《铁血战士》结尾有意思多了，伤感。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 铁血战士 福斯 异形 阿诺·施瓦辛格 沙恩·布莱克
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