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彼得杰克逊《掠食城市》曝定档预告1.18上映

新奇设定科幻片 城市幻化为钢铁巨兽

2019-01-02 09:38:35 来源：Mtime时光网

《掠食城市》曝定档预告将于1月18日内地上映，预告展现了未来世界的恢弘场景，城市幻化为极速移动的钢铁巨兽，惊心动魄的大战场面令人叹为观止。
       

《掠食城市》定档1月18日

时光网讯 著名导演彼得·杰克逊打造的最新科幻冒险史诗巨制《掠食城市》正式宣布定档1月18日全国上映。同时曝光的定档预告中，展现了未来世界的恢弘场景，城市幻化为极速移动的钢铁巨兽，人类的命运迫在眉睫，海陆空的瑰丽奇观、惊心动魄的大战场面令人叹为观止。影片由《指环王》《霍比特人》原班制作团队打造，将为观众呈现震撼的视觉盛宴。

        《掠食城市》讲述了数百年后的未来世界，人类居住在装备有巨大车轮的“移动城市”上。为了争夺日渐枯竭的资源以维持引擎的运行，城市之间展开残酷的掠食与吞并。

        定档预告为观众展现了宏大的未来世界观。经历了战争的洗礼，海陆空的全新城市诞生，伦敦城是其中至高无上的存在。它化身为钢铁巨兽，疯狂地掠夺与吞噬小城市，“狩猎”场面惊爆眼球。为了抵抗伦敦城的侵略，反牵引联盟齐心协力，迎接一场殊死之战。杀伤性武器的巨大威力、电光火石的钢铁碰撞、拳拳到肉的刺激打斗以及壮阔激烈的空战场面轮番登场。

        该片是彼得·杰克逊团队近年的重点电影项目，他也亲自担任制片人及编剧。由彼得·杰克逊打造的《指环王》三部曲、《霍比特人》三部曲曾在世界范围内掀起“中土世界”热潮，全球累计票房近60亿美元。

        《掠食城市》由美国环球影业出品，将于1月18日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 掠食城市
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