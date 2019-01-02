《掠食城市》曝定档预告将于1月18日内地上映，预告展现了未来世界的恢弘场景，城市幻化为极速移动的钢铁巨兽，惊心动魄的大战场面令人叹为观止。





《掠食城市》讲述了数百年后的未来世界，人类居住在装备有巨大车轮的“移动城市”上。为了争夺日渐枯竭的资源以维持引擎的运行，城市之间展开残酷的掠食与吞并。





定档预告为观众展现了宏大的未来世界观。经历了战争的洗礼，海陆空的全新城市诞生，伦敦城是其中至高无上的存在。它化身为钢铁巨兽，疯狂地掠夺与吞噬小城市，“狩猎”场面惊爆眼球。为了抵抗伦敦城的侵略，反牵引联盟齐心协力，迎接一场殊死之战。杀伤性武器的巨大威力、电光火石的钢铁碰撞、拳拳到肉的刺激打斗以及壮阔激烈的空战场面轮番登场。





该片是彼得·杰克逊团队近年的重点电影项目，他也亲自担任制片人及编剧。由彼得·杰克逊打造的《指环王》三部曲、《霍比特人》三部曲曾在世界范围内掀起“中土世界”热潮，全球累计票房近60亿美元。





《掠食城市》由美国环球影业出品，将于1月18日登陆全国院线。