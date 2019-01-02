网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

开局不利！2019元旦档比去年少2.7亿

《来电狂响》票房夺冠 “地球”表演高空跳水

2019-01-02 10:06:04 来源：Mtime时光网

2019开年第一个重要档期元旦档报收9.97亿，较去年同期12.69亿的成绩下跌21.4%。
      时光网讯 2019年的内地电影市场有些开局不利：开年第一个重要档期元旦档报收9.97亿，较去年同期12.69亿的成绩下跌21.4%。



      不过，虽然档期成绩跌破10亿，2019年元旦档还是拿下了该档期历史票房亚军。



      改编自意大利电影《完美陌生人》的国产喜剧《来电狂响》以2.85亿的票房成绩夺得元旦档票房冠军。这一成绩比2018年元旦档票房冠军《前任3》3.41亿的同期成绩少了5600万。截至昨日，《来电狂响》累计票房3.67亿。

      《完美陌生人》曾于2018年5月内地上映，票房5350万。



      由毕赣导演，汤唯、黄觉等主演的电影《地球最后的夜晚》于2018年12月31日首映，上映两天斩获票房2.75亿，拿下元旦档票房亚军。加上点映票房，累计票房2.76亿。

      虽然只拿到票房亚军，《地球最后的夜晚》却是今年元旦档话题性最强的电影。借着讨巧的片名，该片前期营销十分成功，预售票房即破亿，很多观众把它作为跨年观影的首选。上映首日，《地球最后的夜晚》票房高达2.64亿，远远超过毕赣前作《路边野餐》650万的票房成绩。

      然而，首日火爆之后，《地球最后的夜晚》却迎来了观众们山呼海啸般的差评，元旦当天票房只有1130万，跌幅接近96%。这样神奇的跳水走势，在票房破亿的电影中绝无仅有。

      目前，《地球最后的夜晚》在时光网的观众评分为7.2分，低于《路边野餐》7.5分的评分，而这可能是该片在各大评分平台能拿到的最高分了。在有的评分平台，《地球最后的夜晚》的观众评分甚至比《纯洁心灵·逐梦演艺圈》还要低。

      在经济市场中，电影也是商品，但电影有其独特的属性，电影营销并非拉来越多观众越好，而是应该帮助电影找到它的目标受众。作为一部小众文艺片，《地球最后的夜晚》的电影营销过度商业化，导致众多非目标观众“误入”影院，观众反过来以差评的方式发泄心中的不满，导致影片只上映了一天便跌落神坛。

      “人红是非多”。近期，《地球最后的夜晚》关闭退票通道、部分观众质疑其存在幽灵场、“假毕赣”微博怼网友等电影外的争论不绝于耳，反而让一部文艺作品失去了与观众正常交流的机会。未来其他文艺片商业化营销的尝试也必将受到影响。



      由于元旦档新片整体表现一般，12月7日首映的《海王》以1.46亿的成绩顺利拿到了元旦档票房季军，累计票房19.02亿。

      伴着新年的钟声，《海王》终于超越《毒液》（18.7亿），晋级2018年进口片票房亚军。


   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 元旦档 来电狂响 地球最后的夜晚 海王
关注时光网微信

相关电影/影人

来电狂响

来电狂响 (2018)

6.1

导演：于淼

主演：佟大为 马丽

在线播放

地球最后的夜晚

地球最后的夜晚 (2018)

7.2

导演：毕赣

主演：黄觉 汤唯

在线播放

海王

海王 (2018)

8.0

导演：温子仁

主演：杰森·莫玛

在线播放

显示更多∨

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

收好这份2019年好莱坞最强片单

迪士尼打头阵 五大公司各有王牌

2019，新的一年，也要继续看电影呀！
2

这些电影，曾经惊艳了时光

2018最后一天，在经典电影中度过

在2018年的最后一天，时光君为你推荐12位名留影史的电影..
3

美国《娱乐周刊》评选最佳漫威电影

万万没想到 居然是这一部单人电影夺魁

20
《娱乐周刊》给出的理由是：《美国队长2》象征着一次伟..
4

今年最酷超级英雄电影是如何设计的？

《蜘蛛侠:平行宇宙》海量概念图曝"限制级"画面

41
走进《蜘蛛侠：平行宇宙》动画师的创想世界，见证今年最..
5

2018美剧镀金时代：繁荣与隐忧并存

HBO傲视群雄 Netflix盛世藏隐患

在美剧改朝换代的2018年里，谁在攀上王座，谁又在跌落神..

查看更多