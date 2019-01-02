2019开年第一个重要档期元旦档报收9.97亿，较去年同期12.69亿的成绩下跌21.4%。

时光网讯 2019年的内地电影市场有些开局不利：开年第一个重要档期元旦档报收9.97亿，较去年同期12.69亿的成绩下跌21.4%。











不过，虽然档期成绩跌破10亿，2019年元旦档还是拿下了该档期历史票房亚军。















《完美陌生人》曾于2018年5月内地上映，票房5350万。















虽然只拿到票房亚军，《地球最后的夜晚》却是今年元旦档话题性最强的电影。借着讨巧的片名，该片前期营销十分成功，预售票房即破亿，很多观众把它作为跨年观影的首选。上映首日，《地球最后的夜晚》票房高达2.64亿，远远超过毕赣前作《路边野餐》650万的票房成绩。





然而，首日火爆之后，《地球最后的夜晚》却迎来了观众们山呼海啸般的差评，元旦当天票房只有1130万，跌幅接近96%。这样神奇的跳水走势，在票房破亿的电影中绝无仅有。





目前，《地球最后的夜晚》在时光网的观众评分为7.2分，低于《路边野餐》7.5分的评分，而这可能是该片在各大评分平台能拿到的最高分了。在有的评分平台，《地球最后的夜晚》的观众评分甚至比《纯洁心灵·逐梦演艺圈》还要低。





在经济市场中，电影也是商品，但电影有其独特的属性，电影营销并非拉来越多观众越好，而是应该帮助电影找到它的目标受众。作为一部小众文艺片，《地球最后的夜晚》的电影营销过度商业化，导致众多非目标观众“误入”影院，观众反过来以差评的方式发泄心中的不满，导致影片只上映了一天便跌落神坛。





“人红是非多”。近期，《地球最后的夜晚》关闭退票通道、部分观众质疑其存在幽灵场、“假毕赣”微博怼网友等电影外的争论不绝于耳，反而让一部文艺作品失去了与观众正常交流的机会。未来其他文艺片商业化营销的尝试也必将受到影响。















伴着新年的钟声，《海王》终于超越《毒液》（18.7亿），晋级2018年进口片票房亚军。







