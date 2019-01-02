《密室逃生》曝光"致命游戏"预告，六位密室玩家初来之时都怀着兴奋和期待，但经过烈焰炙烤、冰面爆炸、高空坠落，密室的危险程度超出所有人想象。

《密室逃生》 时光网讯 由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的电影《密室逃生》今日发布“致命游戏”版预告片。预告片中六位主角玩家一开始时还有些兴奋和期待，但在经过高温炙烤后，恐惧感瞬间将六人包围。陷入到重重致命危机的众人开始产生分歧。预告片最后，一句“我们当中只有一人可以逃生”，将影片的剧情推向新的高潮！ 由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的电影《密室逃生》今日发布“致命游戏”版预告片。预告片中六位主角玩家一开始时还有些兴奋和期待，但在经过高温炙烤后，恐惧感瞬间将六人包围。陷入到重重致命危机的众人开始产生分歧。预告片最后，一句“我们当中只有一人可以逃生”，将影片的剧情推向新的高潮！

预告片也曝光了主角之一的佐伊参加密室游戏的原因：为了尝试一件“让自己害怕无法掌控的事情”。六位密室玩家初来之时都怀着兴奋和期待，但在慌乱的度过高温炙烤关卡后，众人意识到逃脱之路其实是生死考验。





烈焰炙烤、冰面爆炸、高空坠落，密室的危险程度超出所有人想象，小小密室杀机四伏。而这些杀机看似毫无征兆，却都有精密设计。预告片中提示“找出隐藏线索 触发杀人机关”，在“米诺斯密室”生死只在一线之间！





影片《密室逃生》设置六个互不相识的玩家参与游戏，在死亡威胁面前，众人临时抱团。随着预告片爆出佐伊的那句“我们当中只有一人可以逃生”，“米诺斯密室”最恐怖的地方展现出来，解谜之余，六人之间的内斗也成一大看点。





电影《密室逃生》由金牌制片人尼尔·H·莫瑞兹（《速度与激情》、《极限特工》、《越狱》）担任制片），导演亚当·罗比特尔执导，布拉吉·F·舒特编剧，好莱坞实力派演员泰勒·莱伯恩、黛博拉·安沃尔、泰勒·拉塞尔、尼克·多达尼、洛根·米勒等联袂主演。影片将于2019年1月18日于中国内地上映。



