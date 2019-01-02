由邬君梅、杨皓宇主演的《海上浮城》首曝预告，该片作为一部现实题材电影，以死猪事件为导火索，从而引发一系列与其相关的荒诞事件。





在预告片中，突发的社会事件搅乱了四人平静的生活：老王因此负债累累，与王招娣之间为钱争执，矛盾升级；而夏夏和王震两人之间的暧昧关系似乎也要走到尽头。四个小人物都遇到了人生难题，几番挣扎过后，众人能否顺利度过，最终何去何从，引人无限遐想。









然而在面对房子拆迁时，王招娣态度坚决，变成人人难搞的“钉子户”。邬君梅将这两种人物形态完美诠释，为观众呈现了一个既能保持优雅，又能随时爆发的强悍女人形象。





杨皓宇饰演王根发 杨皓宇饰演的猪农老王是底层劳动人民的代表，永远直不起的后背是他在生活重压之下的后遗症。破旧的衣服，好似从不换洗的帽子都在表明这个猪农贫困的生活状况。杨皓宇以不同的“眼”技将猪农老王在面对猪死亡时的绝望，讨债人追债时的恐惧，看见真相时的失望等表现的恰到好处，让观众不禁为老王的遭遇泪目。





阎羽茜作为青年导演，首次执导影片，便选择较难拍摄的现实题材。她以小人物的生活状况反映出当下社会现实的种种问题，以小见大的拍摄手法让观众更具有代入感。影片以上海这座城市为缩影，通过刻画四个小人物的生活百态，展现了中国社会的变迁历程。





《海上浮城》作为一部现实题材电影，以死猪事件为导火索，从而引发一系列与其相关的荒诞事件。它独具视角，关注现实的特点成为了主创加盟该片的重要原因之一。邬君梅曾评价道：“导演的视角很不一样，她具有敏锐度。”





影片由著名导演贾樟柯监制，华纳DC电影首位华裔女导演阎羽茜编剧并执导，邬君梅、杨皓宇、李梦、李淳主演，将于2019年1月25日登陆全国院线。