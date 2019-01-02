时光网讯
今日，电影《海上浮城》
于定档后首次曝光预告片，几个人物之间千丝万缕的联系初露端倪，故事脉络逐渐明晰。该片是导演阎羽茜
的处女作，她获得了一众实力演员的大力支持，包括著名演员邬君梅
、杨皓宇
，青年演员李梦
、李淳
，尤其是作为本片监制的贾樟柯
，一直致力于支持青年导演的创作。而该片轻松自由的创作氛围也让众主创在表演中碰撞出更多精彩的火花，为观众呈现了一出人生百态的好戏。
在预告片中，突发的社会事件搅乱了四人平静的生活：老王因此负债累累，与王招娣之间为钱争执，矛盾升级；而夏夏和王震两人之间的暧昧关系似乎也要走到尽头。四个小人物都遇到了人生难题，几番挣扎过后，众人能否顺利度过，最终何去何从，引人无限遐想。
预告片中，邬君梅与杨皓宇两位戏骨同框飙戏，实力演技可见一斑。此次邬君梅颠覆形象，相比在《辣妈正传》
中扮演的时尚女强人，这次她化身成为粉红中年少女王招娣，精致成为了她的代名词。粉色系装扮，每天都要侍弄的绿植、鸽子，午后的绘画时光，以及时刻都要抱着的宠物狗等，都在无时无刻彰显着这个女人的精致。
然而在面对房子拆迁时，王招娣态度坚决，变成人人难搞的“钉子户”。邬君梅将这两种人物形态完美诠释，为观众呈现了一个既能保持优雅，又能随时爆发的强悍女人形象。
杨皓宇饰演的猪农老王是底层劳动人民的代表，永远直不起的后背是他在生活重压之下的后遗症。破旧的衣服，好似从不换洗的帽子都在表明这个猪农贫困的生活状况。杨皓宇以不同的“眼”技将猪农老王在面对猪死亡时的绝望，讨债人追债时的恐惧，看见真相时的失望等表现的恰到好处，让观众不禁为老王的遭遇泪目。
阎羽茜作为青年导演，首次执导影片，便选择较难拍摄的现实题材。她以小人物的生活状况反映出当下社会现实的种种问题，以小见大的拍摄手法让观众更具有代入感。影片以上海这座城市为缩影，通过刻画四个小人物的生活百态，展现了中国社会的变迁历程。
《海上浮城》作为一部现实题材电影，以死猪事件为导火索，从而引发一系列与其相关的荒诞事件。它独具视角，关注现实的特点成为了主创加盟该片的重要原因之一。邬君梅曾评价道：“导演的视角很不一样，她具有敏锐度。”
影片由著名导演贾樟柯监制，华纳DC电影首位华裔女导演阎羽茜编剧并执导，邬君梅、杨皓宇、李梦、李淳主演，将于2019年1月25日登陆全国院线。