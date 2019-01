他的伴侣Dionne Jones向外媒确认了这一消息,12月13日,Stephen逝世于他位于西好莱坞的家中。他曾获摄影师协会(Society of Camera Operators)的终身成就奖,还是电影剧照师协会(Society of Motion Picture Still Photographers)的发起人之一。







Stephen Vaughan