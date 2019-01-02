艺术电影面临一种困境——需要更多的市场回报，为未来拉投资铺路；而为了让更多观众看到作品，将他们“骗”进影院，让观众受挫，更无益于长久发展。













记者亲历小城市观影：不是离场就是睡着





















来看跨年专场的大多是当地的年轻人，小情侣小夫妻比较多，更奇葩的是还有全家带孩子来的，估计这些观众大部分都不了解毕赣导演，甚至也不太了解这部电影，只是单纯因为想参加个跨年活动，因为小城的娱乐活动太匮乏了。





电影刚开始放映，好几个不足10岁的孩子就没完没了地吵，因为不仅孩子看不懂，家长也同样看不懂。在影片中间出现片名之前，已经有陆陆续续三分之一的观众提前退场，退场也是会传染的，身边的人都走了，自己也会忍不住想走。





观众中睡着的不少，看手机的更多，坐在我身边的一位30岁左右的女性观众，应该是和孩子、老公一起来看电影的，她全程一直在刷手机，可以看出电影丝毫无法引起她的兴趣。电影结束后，我后排的观众连连说了三遍，看不懂看不懂看不懂。





一句话总结：这片子对于非艺术片观影群体是灾难，对于真正的艺术片观影群体是个更大的灾难！（看到不止一个小孩进场，真是心里一紧......）



