网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

小镇青年不配看《地球最后的夜晚》？

艺术片如何找到观众 是个世界性难题

2019-01-02 14:49:16 来源：Mtime时光网

艺术电影面临一种困境——需要更多的市场回报，为未来拉投资铺路；而为了让更多观众看到作品，将他们“骗”进影院，让观众受挫，更无益于长久发展。
　　时光网讯 在去年10月《地球最后的夜晚》定档发布会上，谈及电影为何定档2018年最后一天，导演毕赣表示：“宣传问我定什么日子，我说最后的夜晚，又有绝望又有希望，元旦很惨烈，看第二天我们能不能活下来。”当时在台下发笑的很多人应该没想到，这部小众文艺片居然活得不错，除了“错位营销”带来的巨大争议以及观众“泄愤式”的打低分。

　　2016年情人节上映的《奔爱》，首日票房3608万，次日票房404万，创造了内地影史88.8%的首次日票房跌幅纪录。而今这一纪录被《地球最后的夜晚》打破，该片借助各大电影节的奖项加持与下沉到三四线城市的“末日营销”，预售即破亿，上映首日票房高达2.64亿，但元旦当天1130万的成绩却形成天壤之别，跌幅近96%。

　　一位影迷评论道：“老百姓真的苦，自己掏钱买票看电影，看睡着了还要被文艺青年骑在头上骂说：这种梦不是你们抖音用户看的。”一语戳破玄机。但时光网记者想就此话题采访《地球最后的夜晚》宣传方时，对方表示公司已经放假，不便接受采访。

记者亲历小城市观影：不是离场就是睡着

　　影片预售过亿，成功下沉至四五线城市。那么在小城市看《地球最后的夜晚》是什么体验？下面是一位时光网记者的亲身体验：



　　12月31日，我在三线小城河北衡水和观众见证了一场《地球最后的夜晚》跨年专场，预售非常火爆，提前一周想买预售票，但只能买到影厅第二排的票了。当晚这个设施破旧的小影院，足足排了五场《地球最后的夜晚》，而且场场爆满，进场前大厅里人声鼎沸，十分热闹。

　　来看跨年专场的大多是当地的年轻人，小情侣小夫妻比较多，更奇葩的是还有全家带孩子来的，估计这些观众大部分都不了解毕赣导演，甚至也不太了解这部电影，只是单纯因为想参加个跨年活动，因为小城的娱乐活动太匮乏了。

　　电影刚开始放映，好几个不足10岁的孩子就没完没了地吵，因为不仅孩子看不懂，家长也同样看不懂。在影片中间出现片名之前，已经有陆陆续续三分之一的观众提前退场，退场也是会传染的，身边的人都走了，自己也会忍不住想走。

　　观众中睡着的不少，看手机的更多，坐在我身边的一位30岁左右的女性观众，应该是和孩子、老公一起来看电影的，她全程一直在刷手机，可以看出电影丝毫无法引起她的兴趣。电影结束后，我后排的观众连连说了三遍，看不懂看不懂看不懂。 

　　一句话总结：这片子对于非艺术片观影群体是灾难，对于真正的艺术片观影群体是个更大的灾难！（看到不止一个小孩进场，真是心里一紧......）

作者：小Sa,王小羊,隐饮   编辑：飒飒

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 地球最后的夜晚 营销 争议 艺术片

相关电影/影人

地球最后的夜晚

地球最后的夜晚 (2018)

7.3

导演：毕赣

主演：黄觉 汤唯

在线播放

毕赣

毕赣

Gan Bi

职业：导演 | 编剧 | 演员

查看影人作品  >

性、谎言和录像带

性、谎言和录像带 (1989)

7.8

导演：史蒂文·索德伯格

主演：詹姆斯·斯派德

在线播放

母亲！

母亲！ (2017)

7.4

导演：达伦·阿罗诺夫..

主演：詹妮弗·劳伦斯

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (11)

发表

本周热读

1

收好这份2019年好莱坞最强片单

迪士尼打头阵 五大公司各有王牌

2019，新的一年，也要继续看电影呀！
2

这些电影，曾经惊艳了时光

2018最后一天，在经典电影中度过

在2018年的最后一天，时光君为你推荐12位名留影史的电影..
3

美国《娱乐周刊》评选最佳漫威电影

万万没想到 居然是这一部单人电影夺魁

20
《娱乐周刊》给出的理由是：《美国队长2》象征着一次伟..
4

今年最酷超级英雄电影是如何设计的？

《蜘蛛侠:平行宇宙》海量概念图曝"限制级"画面

41
走进《蜘蛛侠：平行宇宙》动画师的创想世界，见证今年最..
5

2018美剧镀金时代：繁荣与隐忧并存

HBO傲视群雄 Netflix盛世藏隐患

在美剧改朝换代的2018年里，谁在攀上王座，谁又在跌落神..

查看更多