时光网讯
在去年10月《地球最后的夜晚》
定档发布会上，谈及电影为何定档2018年最后一天，导演毕赣
表示：“宣传问我定什么日子，我说最后的夜晚，又有绝望又有希望，元旦很惨烈，看第二天我们能不能活下来。”当时在台下发笑的很多人应该没想到，这部小众文艺片居然活得不错，除了“错位营销”带来的巨大争议以及观众“泄愤式”的打低分。
2016年情人节上映的《奔爱》
，首日票房3608万，次日票房404万，创造了内地影史88.8%的首次日票房跌幅纪录。而今这一纪录被《地球最后的夜晚》
打破，该片借助各大电影节的奖项加持与下沉到三四线城市的“末日营销”，预售即破亿，上映首日票房高达2.64亿，但元旦当天1130万的成绩却形成天壤之别，跌幅近96%。
一位影迷评论道：“老百姓真的苦，自己掏钱买票看电影，看睡着了还要被文艺青年骑在头上骂说：这种梦不是你们抖音用户看的。”一语戳破玄机。但时光网记者想就此话题采访《地球最后的夜晚》
宣传方时，对方表示公司已经放假，不便接受采访。
记者亲历小城市观影：不是离场就是睡着
影片预售过亿，成功下沉至四五线城市。那么在小城市看《地球最后的夜晚》
是什么体验？下面是一位时光网记者的亲身体验：
12月31日，我在三线小城河北衡水和观众见证了一场《地球最后的夜晚》
跨年专场，预售非常火爆，提前一周想买预售票，但只能买到影厅第二排的票了。当晚这个设施破旧的小影院，足足排了五场《地球最后的夜晚》
，而且场场爆满，进场前大厅里人声鼎沸，十分热闹。
来看跨年专场的大多是当地的年轻人，小情侣小夫妻比较多，更奇葩的是还有全家带孩子来的，估计这些观众大部分都不了解毕赣导演，甚至也不太了解这部电影，只是单纯因为想参加个跨年活动，因为小城的娱乐活动太匮乏了。
电影刚开始放映，好几个不足10岁的孩子就没完没了地吵，因为不仅孩子看不懂，家长也同样看不懂。在影片中间出现片名之前，已经有陆陆续续三分之一的观众提前退场，退场也是会传染的，身边的人都走了，自己也会忍不住想走。
观众中睡着的不少，看手机的更多，坐在我身边的一位30岁左右的女性观众，应该是和孩子、老公一起来看电影的，她全程一直在刷手机，可以看出电影丝毫无法引起她的兴趣。电影结束后，我后排的观众连连说了三遍，看不懂看不懂看不懂。
一句话总结：这片子对于非艺术片观影群体是灾难，对于真正的艺术片观影群体是个更大的灾难！（看到不止一个小孩进场，真是心里一紧......）