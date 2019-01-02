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河正宇《绝地隧战》不敌《海王》

2018年末韩国本土片惨败 "波西米亚"有望破千万

2019-01-02 16:59:16 来源：Mtime时光网

河正宇《绝地隧战》首周上映不敌上周冠军《海王》；《大黄蜂》首周上榜第三；《波西米亚狂想曲》有望破千万人次。

《绝地隧战》评价两极

　　时光网讯 《恐怖直播》导演金秉宇和河正宇再度合作的新片《绝地隧战》首周上映仅位列票房榜第二位，虽然没能击败上周冠军《海王》，但所幸战胜了同期上映的好莱坞大片《大黄蜂》，为本土片挽回了些许颜面。《波西米亚狂想曲》上映两个月稳守周末榜单第四位，累计观影人次突破900万，有望成为2019年韩国首部“千万”电影。

河正宇《绝地隧战》不敌《海王》

　　《海王》韩国上映次周在1168块银幕上映，动员82万观影人次，以30.3%的票房占有率蝉联周末票房冠军，累计观影人次320万。

　　《绝地隧战》12月26日在韩国上映，周末通过1081块银幕动员64万观影人次，以23.6%的票房占有率首周居亚。首周累计观影人次突破100万。

　　作为《恐怖直播》导演金秉宇时隔五年推出的新作，依然由河正宇主演的《绝地隧战》目前在韩国最大门户网站NAVER的观众评分为7.2，媒体评分6.9，相比前作《恐怖直播》（观众评分8.27，媒体评分7.06）稍显逊色。

　　网友点评中，被点赞最多的一条是“华丽的动作和新鲜的摄影技法，还是被无聊的故事拖累了……（6分）”。观众给出的高分评价大多献给了河正宇和李善均两位演员，而对于影片类似CS游戏、VR体验的独特的视觉呈现手法，则褒贬不一。

　　有观众觉得获得了本土片前所未有的观影体验，但也有观众表示难以接受：“《隧道》+《人狼》既视感（4分）”、“故事、动作都普普通通，预告片集中了所有看点（4分）”、“中间还有点紧张感，但后边越来越狗血……最后那句‘谢谢北朝鲜’的台词，简直太尬了（4分）”、“本以为是韩国电影，实际上是韩国语字幕的电影，镜头杂乱，投入感为零，煽情的场面一点都不感人，动作戏也是常见水准（1分）”。

《绝地隧战》预告片

《绝地隧战》媒体评分集中在5-8分，摘录如下：

　　“可以完美投入的体验型娱乐电影。在限定空间内填充令人毫无喘息机会的事件，维持极度的紧张感自始至终，娱乐感无可挑剔，但角色背景故事的说明不够充分，直到影片结束，疑问都挥之不去。”（8分）

　　“勇敢的尝试值得称赞，但角色塑造很可惜。”：（6分）

　　“韩国动作电影技术上的成就。”（7分）

　　“mission impossibromance。”（7分）

　　“精巧的摄影，烦乱的故事。”（5分）

　　“转移到地下堡垒的《血斗直播》”（7分）

《波西米亚狂想曲》有望破千万人次

《波西米亚狂想曲》韩国特别版海报

　　比《绝地隧战》晚一天开画的《大黄蜂》首周末在843块银幕上映，仅动员36万观影人次表现平平，首周累计观影人次105万人次。

　　本周排名第四位的仍然是“任票房榜风云变幻，我自岿然不动的”《波西米亚狂想曲》，该片在韩国上映第八个周末，通过675块银幕动员25万观影人次，上座率仍高达40%，位列上座率榜第二位。

　　该片目前累计观影人次已经突破900万，有望成为2019年韩国市场首部突破千万观影人次的而影片，同时也可能成为首部在韩国突破千万人次的真人音乐电影，赶超音乐动画电影《冰雪奇缘》创下过1029万观影人次的成绩也不是没有可能。该片已经赶超了皇后乐队的老家英国，攀升至该片的海外票房榜首位。

12月28日-12月30日（2018年第52周）末票房统计数据排名
观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）



年末本土片成绩七年来最差

　　原计划凭借《麻药王》、《绝地隧战》和《摇摆狂潮》在2018年最后一周（52周）上演最后狂欢的本土电影，有些出人意料的创下了7年来的最差战绩。

　　参考12月15日-1月1日累计票房成绩，《麻药王》182万人次、《绝地隧战》137万人次、《摇摆狂潮》128万人次，三片合计动员449万人次。宋康昊、河正宇和曾经执导《超速绯闻》和《阳光姐妹淘》的姜炯哲导演的名号都没能掀起太大的风浪。

　　相比2017年同期上映的《与神同行》、《铁雨》、《1987》三部影片的累计动员1579万人次的成绩，今年连三分之一都不到。


宋康昊主演《麻药王》、姜炯哲执导《摇摆狂潮》、河正宇主演《绝地隧战》

　　回顾更早些的成绩，2016年《MASTER》、《潘多拉》、《你会在那里吗？》合计899万人次；2015年《喜马拉雅》、《大虎》、《局内人》合计831万人次；2014年《国际市场》、《亲爱的，请不要跨过那条江》、《技术者们》合计1098万人次，2013年《辩护人》、《嫌疑人》、《回家的路》合计998万人次。2012年《摩天楼》、《创口贴》、《家门的荣誉》合计532万人次。

　　比今年更糟的成绩，只能追溯到2011年。当年年末因为《碟中谍4》的暴走，《我的征途》、《我的见鬼女友》和《完美游戏》三部同期上映的本土片合计观影人次仅有375万人次。

　　而2018年年末最具号召力的影片当属《海王》和《波西米亚狂想曲》。有韩国业内人士分析称，与其说是这两部外画表现出色，倒不如说是韩国电影本身力量不足，随着电影产业的增长，观众的眼光也越来越高，这是本土片未能达到观众期待的结果。

本周新片上映

　　《无敌破坏王》和《死侍2》的PG13版将于1月3日在韩国上映。

   编辑：ruo

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关键词： 绝地隧战 韩国票房 海王 波西米亚狂想曲
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