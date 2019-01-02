河正宇《绝地隧战》首周上映不敌上周冠军《海王》；《大黄蜂》首周上榜第三；《波西米亚狂想曲》有望破千万人次。





河正宇《绝地隧战》不敌《海王》





《海王》韩国上映次周在1168块银幕上映，动员82万观影人次，以30.3%的票房占有率蝉联周末票房冠军，累计观影人次320万。





《绝地隧战》12月26日在韩国上映，周末通过1081块银幕动员64万观影人次，以23.6%的票房占有率首周居亚。首周累计观影人次突破100万。





作为《恐怖直播》导演金秉宇时隔五年推出的新作，依然由河正宇主演的《绝地隧战》目前在韩国最大门户网站NAVER的观众评分为7.2，媒体评分6.9，相比前作《恐怖直播》（观众评分8.27，媒体评分7.06）稍显逊色。





网友点评中，被点赞最多的一条是“华丽的动作和新鲜的摄影技法，还是被无聊的故事拖累了……（6分）”。观众给出的高分评价大多献给了河正宇和李善均两位演员，而对于影片类似CS游戏、VR体验的独特的视觉呈现手法，则褒贬不一。





有观众觉得获得了本土片前所未有的观影体验，但也有观众表示难以接受：“《隧道》+《人狼》既视感（4分）”、“故事、动作都普普通通，预告片集中了所有看点（4分）”、“中间还有点紧张感，但后边越来越狗血……最后那句‘谢谢北朝鲜’的台词，简直太尬了（4分）”、“本以为是韩国电影，实际上是韩国语字幕的电影，镜头杂乱，投入感为零，煽情的场面一点都不感人，动作戏也是常见水准（1分）”。



《绝地隧战》预告片

《绝地隧战》媒体评分集中在5-8分，摘录如下：





“可以完美投入的体验型娱乐电影。在限定空间内填充令人毫无喘息机会的事件，维持极度的紧张感自始至终，娱乐感无可挑剔，但角色背景故事的说明不够充分，直到影片结束，疑问都挥之不去。”（8分）





“勇敢的尝试值得称赞，但角色塑造很可惜。”：（6分）





“韩国动作电影技术上的成就。”（7分）





“mission impossibromance。”（7分）





“精巧的摄影，烦乱的故事。”（5分）





“转移到地下堡垒的《血斗直播》”（7分）





《波西米亚狂想曲》有望破千万人次



《波西米亚狂想曲》韩国特别版海报

比《绝地隧战》晚一天开画的《大黄蜂》首周末在843块银幕上映，仅动员36万观影人次表现平平，首周累计观影人次105万人次。





本周排名第四位的仍然是“任票房榜风云变幻，我自岿然不动的”《波西米亚狂想曲》，该片在韩国上映第八个周末，通过675块银幕动员25万观影人次，上座率仍高达40%，位列上座率榜第二位。





该片目前累计观影人次已经突破900万，有望成为2019年韩国市场首部突破千万观影人次的而影片，同时也可能成为首部在韩国突破千万人次的真人音乐电影，赶超音乐动画电影《冰雪奇缘》创下过1029万观影人次的成绩也不是没有可能。该片已经赶超了皇后乐队的老家英国，攀升至该片的海外票房榜首位。





12月28日-12月30日（2018年第52周）末票房统计数据排名 （ 观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）









年末本土片成绩七年来最差













相比2017年同期上映的《与神同行》、《铁雨》、《1987》三部影片的累计动员1579万人次的成绩，今年连三分之一都不到。







宋康昊主演《麻药王》、姜炯哲执导《摇摆狂潮》、河正宇主演《绝地隧战》 宋康昊主演《麻药王》、姜炯哲执导《摇摆狂潮》、河正宇主演《绝地隧战》





回顾更早些的成绩，2016年《MASTER》、《潘多拉》、《你会在那里吗？》合计899万人次；2015年《喜马拉雅》、《大虎》、《局内人》合计831万人次；2014年《国际市场》、《亲爱的，请不要跨过那条江》、《技术者们》合计1098万人次，2013年《辩护人》、《嫌疑人》、《回家的路》合计998万人次。2012年《摩天楼》、《创口贴》、《家门的荣誉》合计532万人次。





比今年更糟的成绩，只能追溯到2011年。当年年末因为《碟中谍4》的暴走，《我的征途》、《我的见鬼女友》和《完美游戏》三部同期上映的本土片合计观影人次仅有375万人次。









本周新片上映

《无敌破坏王》和《死侍2》的PG13版将于1月3日在韩国上映。



